Dax aktuell Dax sinkt langsam ab

Am Freitagnachmittag zeigt sich der Dax wieder schwächer. Zuletzt notierte er 1.75 Prozent unter dem Vortageswert.

Aufatmen in Frankfurt – Dax hält sich solide

FrankfurtAm deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger nach den erneuten Turbulenzen an der Wall Street recht besonnen. Der Dax startete am Freitag vergleichsweise stabil in den Tag und sank gegen Nachmittag auf 12.056,85 Punkte ab. „Analog zum Abverkauf von Montag meinen wir, dass die jüngste Talfahrt ursprünglich durch ’Wachstumsschmerzen’ ausgelöst wurde. Denn die Anlegerinnen und Anleger verdauen noch immer die Auswirkungen eines Wachstums über Trend auf Geldpolitik und Inflation“, sagte UBS CIO Mark Haefele in einer Mitteilung an Kunden. „Langfristig orientierte Anleger könnten diese Chance nutzen, um ihre Portfolios nach den jüngsten Verlusten neu auszurichten, sofern sie in den nächsten Wochen mit weiterer Volatilität gut leben können.“

Der Dax hatte im Wochenverlauf insgesamt vier Prozent verloren. Nimmt man den Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche hinzu – die Turbulenzen hatten da ihren Anfang genommen –, sackte die Frankfurter Benchmark gar um sieben Prozent ab. Damit ist der Dax auf dem Niveau von September 2017.

Als wichtigster Grund für die Kursrückgänge gilt die Sorge vor steigenden Zinsen in den USA. Steigende Zinsen begünstigen Anleihen im Vergleich zu Aktien und gelten daher als Gift für die Börse. Hinzu kommt: Ein Großteil der Finanzmärkte wird inzwischen durch Computerprogramme gesteuert. Werden bestimmte Kursmarken nach unten durchbrochen, werden automatisch und blitzschnell weitere Papiere auf den Markt geworfen. Das verstärkt den Kurssturz.

Weltweit verbuchen Börsen die seit zwei Jahren größten Einbußen innerhalb einer Woche, wie das Wall Street Journal berichtet. Demnach verlor der StoxxEurope60 4,7 Prozent und machte somit den größten wöchentlichen Verlust seit 2015. Benchmarks in Japan, Hong Kong und Shanghai hätten sogar 8 bis 10 Prozent verloren, der MSCI AC World Index sei seit Montag um 6 Prozent gefallen. Auch der Dax verlor seit vergangenem Freitag 5,22 Prozent - so stark war er zuletzt Anfang Februar 2016 gefallen.

Wohin steuern die Börsen? Das sagen die Bullen (Optimisten) Die Konjunktur brummt Weltweit läuft die Wirtschaft rund und auch die Geschäftszahlen von vielen Unternehmen entwickeln sich nach Einschätzung von Analysten besser als erwartet. Die Euro-Zone wuchs 2017 mit 2,5 Prozent so stark wie seit dem Ausbruch der Finanzkrise vor zehn Jahren nicht mehr. Die US-Wirtschaft legte 2,3 Prozent zu. Fachleute rechnen damit, dass die globale Wirtschaft 2018 noch schneller wächst. Eine Korrektur ist gesund Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der S&P 500 hatten zwischen Frühjahr 2017 und Januar 2018 jeweils zehn Monate in Folge zugelegt. Das war die längste Gewinnserie seit den 1950er Jahren. Der Dax hinkte der Entwicklung zwar hinterher, legte 2017 dennoch um 12,5 Prozent zu. Seit Ende Januar verloren die drei Indizes jeweils rund zehn Prozent.

Zinsen sind noch immer niedrig In der Euro-Zone liegt der Leitzins bei 0,0 Prozent, in den USA zwischen 1,25 bis 1,5 Prozent, in Großbritannien bei 0,5 Prozent.



Potenzial durch Politik Die USA haben kürzlich die größte Steuerreform seit Jahrzehnten auf den Weg gebracht und Experten sind zuversichtlich, dass der US-Kongress bald auch die Ausgaben für Infrastrukturprogramme erhöhen wird.

Langfristige Erwartungen Marktstrategen halten trotz der jüngsten Börsenturbulenzen an ihren Prognosen fest.



Dass der Dax mittlerweile nicht mehr blind nach unten folgt, dürfte auch eine Folge davon sein, dass in New York ein höherer Korrekturbedarf gesehen wird. Seit dem Wahlsieg von Donald Trump im November 2016 ist der Dow Jones Industrial bis dato fast doppelt so stark gestiegen wie der Dax.

Am deutschen Aktienmarkt sprechen die Chartexperten der Privatbank Donner & Reuschel nun von guten Voraussetzungen für eine „Bodenbildung“, also eine Stabilisierung über einem bestimmten Niveau. Das sei der Fall, solange der Leitindex nicht unter sein am Dienstag erreichtes Tief von 12.232 Punkten falle. Gestern hat er das geschafft.

„Die Frage, ob es sich bei der aktuellen Entwicklung um die überfällige Korrektur handelt oder dies der Beginn eines nachhaltigen Abwärtstrends ist, bleibt weiter unbeantwortet“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Die Nervosität der Anleger, die sich über die „Angstbarometer“ VDax und VStoxx messen lassen, ist weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, stand ähnlich wie der Dax leicht im Minus bei zuletzt 25.109 Punkten. Für den TecDax der Technologiewerte ging es hingegen um 0,21 Prozent auf 2.461 Zähler nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone bewegte sich derweil 0,26 Prozent im Minus.

Wohin steuern die Börsen? Das sagen die Bären (Pessimisten) Inflation Die Stundenlöhne in den USA legten im Januar um 2,9 Prozent zum Vorjahresmonat zu, das war der höchste Wert seit Mitte 2009. An den Börsen stiegen deshalb die Spekulationen, dass die Inflation anzieht und die US-Notenbank die Geldpolitik schneller strafft. Höhere Schwankungen Die „Angstbarometer“ VDax und VStoxx, die die Nervosität der Anleger widerspiegeln, liegen so hoch wie seit Monaten nicht. Fachleute hatten bereits Ende 2017 eine höhere Schwankungsanfälligkeit der Aktienmärkte vorhergesagt.



Bewertungen noch immer zu hoch Selbst nach dem jüngsten Kursrutsch sei der S&P 500 noch höher bewertet als im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre.



Veränderungen bei der FED Jerome Powell hat den Staffelstab von der langjährigen US-Notenbankchefin Janet Yellen übernommen. Experten erwarten zwar, dass der 65-Jährige die Strategie von Yellen fortsetzen wird, die Zinsen stufenweise anzuheben.

Parallel dazu läuft die Bilanzsaison weiter. Unter anderem legt der dänische Hapag-Lloyd-Rivale Moeller-Maersk Geschäftszahlen vor. In Deutschland steht der bayerische Arzneihersteller Dermapharm im Rampenlicht. Der Arzneimittel-Hersteller feiert sein Debüt an der Frankfurter Börse. Der erste Kurs wurde am Freitag mit 28 Euro festgestellt. Der Immobilienentwickler Instone will am nächsten Donnerstag folgen, die Emission soll bis zu 600 Millionen Euro einbringen. Zahlreiche weitere Unternehmen stehen in den Startlöchern, sofern die jüngsten Börsenturbulenzen ihnen keinen Strich durch die Rechnung machen. Dazu gehören mit der Siemens-Medizintechniksparte Healthineers, dem Deutsche-Bank-Vermögensverwalter DWS, dem Wissenschaftsverlag Springer Nature und dem Bremsenkonzern Knorr-Bremse auch Schwergewichte, deren Börsengänge in Frankfurt jeweils Milliardensummen einbringen dürften.

Unter den Einzelwerten setzten die Aktien der Lufthansa ihren Kursrutsch vom Vortag mit einem Minus von 1 Prozent fort. Bei der Fluggesellschaft mehren sich derzeit die negativen Analystenstimmen. Tags nach einer Abstufung durch Kepler Cheuvreux folgte nun Barclays mit einer weniger optimistischen Einschätzung. Analyst Rishika Savjani sorgt sich darum, ob die Lufthansa die hohen Markterwartungen erfüllen kann.

Bei der Commerzbank scheint die Euphorie, die am Vortag zeitweise aufgrund erfreulicher Zahlen und einer für 2018 in Aussicht gestellten Dividende aufkeimte, endgültig verflogen. Die Papiere büßten am Dax-Ende fast 2,5 Prozent ein. Schon am Vortag konnten sie ihre zwischenzeitlich deutlichen Gewinne nicht verteidigen.

Die Pläne von Umicore zum Ausbau des Geschäfts mit Komponenten für Elektroauto-Batterien kommen bei Anlegern gut an. Die Aktien der belgischen Chemiefirma stiegen trotz einer zehnprozentigen Kapitalerhöhung zeitweise um knapp elf Prozent auf 45,22 Euro. Das ist der größte Kurssprung seit neun Jahren. In den ersten beiden Handelsstunden wechselten bereits mehr als drei Mal so viele Umicore-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

An der Börse schossen die im Kleinwerteindex SDax notierten DIC-Asset-Aktien um 4,7 Prozent nach oben. Sie steuerten damit auf den größten Tagesgewinn seit zweieinhalb Jahren zu.

Nach einem überraschend starken Umsatzwachstum im vergangenen Jahr haben sich Anleger zudem mit Aktien von L'Oreal eingedeckt. Die Titel kletterten um 2,2 Prozent auf 175,55 Euro und waren zeitweise der größten Gewinner im Pariser Leitindex CAC 40 und im EuroStoxx50. Die Kosmetikfirma steigerte ihren Umsatz 2017 um 4,8 Prozent auf 26 Milliarden Euro. Vor allem die Nachfrage aus Asien für die Luxus-Marke Lancome war nach Angaben des Managements hoch.

Außerdem beschert die Übernahme mehrerer Boulevard-Blätter Trinity Mirror den größten Kurssprung seit vier Jahren. Die Aktien des britischen Verlagshauses stiegen am Freitag um bis zu 14,6 Prozent auf 80 Pence. Der Herausgeber des „Daily Mirror“ übernimmt nach eigenen Angaben unter anderem die Konkurrenz-Titel „Daily Star“ und „Daily Express“ sowie das Promi-Magazin „OK!“ für umgerechnet 144 Millionen Euro. Die Transaktion werde sich bereits ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach der Übernahme positiv auf die Bilanz auswirken. Bis 2020 sollten die Einsparungen auf jährlich umgerechnet etwa 23 Millionen Euro steigen.

