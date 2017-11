Dax aktuell : Dax stabilisiert sich – Allianz überraschend stark

Datum: 10.11.2017 10:12 Uhr

Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach seinem Kursrutsch am Vortag etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex notierte am Vormittag rund 0,2 Prozent im Plus. Insbesondere die Allianz-Papiere entwickelten sich stark.