FrankfurtAuch am Tag eins nach der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die umstrittenen Anleihekäufe mit halbiertem Volumen vorerst fortzusetzen, ist der Dax im Rally-Modus. Das deutsche Börsenbarometer notiert in den ersten Handelsminuten mit 13.214 Punkten (plus 0,6 Prozent) erneut auf einem neuen Rekordhoch. Damit liegt die Frankfurter Benchmark mehr als 80 Punkte über dem gestrigen Allzeithoch von 13.144 Zählern. Der Dax ist gestern bei einem Stand von 13.133 Zählern (plus 1,3 Prozent) aus dem Handel gegangen.

Rückenwind erhält der Aktienmarkt in Europa auch von einem schwächeren Euro, der mit 1,1620 Dollar auf den tiefsten Stand seit drei Monaten fiel. „Die Schwäche der Gemeinschaftswährung verbessert die Ertragsaussichten der exportorientierten Firmen“, betonte Stratege Thomas Altmann von QC Partners. „Das beflügelt die Börsen.“ Den Aktienmärkten gibt ein schwächerer Euro Rückenwind, da dies die Chancen der Exportunternehmen aus der Euro-Zone auf dem Weltmarkt erhöht.

Wie sich die Dax-Börsenmonate seit 1959 entwickelt haben Januar-Performance Viele Anleger glauben, der Januar sei der Börsenmonat mit der höchsten durchschnittlichen Performance. Weit gefehlt. Mit plus 0,78 Prozent ist das ein durchschnittlicher Monat, der im Vergleich zu den anderen elf nur auf Rang fünf liegt. Für die Berechnungen seit dem Jahr 1959 hat die Baader Bank den Dax seit Juni und die Vorläuferindizes der Börsenzeitung (1981 bis 1988) und den Hardy-Index (1959 bis 1981) genommen.

Februar-Performance Bereits im zweiten Monat des Jahres halbiert sich im Vergleich zum Januar die durchschnittliche Performance und beträgt nur noch 0,33 Prozent. Das bedeutet Rang acht.

März-Performance Wer hätte das gedacht? Der März ist der beste Börsenmonat. Durchschnittlich sind die Kurse um 1,54 Prozent gestiegen - deutlich höher als in den Monaten November und Dezember, in denen die meist lukrative Jahresendrally stattfindet.

April-Performance Doch nur einen Monat später halbiert sich das Plus auf 0,76 Prozent - Platz sechs in der Statistik für den Monat April.

Mai-Performance „Sell in May and go away“ lautet das bekannte Börsensprichwort und bei der durchschnittlichen. Vom Jahresanfang betrachtet ist der Mai der erste Monat mit einem negativen Entwicklung- Die beträgt minus 0,12 Prozent und damit Rang neun.

Juni Und in den folgenden Monaten geht es weiter runter: Im Juni sinkt die durchschnittliche Performance auf minus 0,27 Prozent und damit auf den neunten Platz der Börsenmonate.

Juli-Performance Ein kurzes Comeback zeigt der Juli, die durchschnittliche Performance seit 1959 ist mit plus 0,79 Prozent wieder positiv und hieven den Zeitraum auf den vierten Platz.

August-Performance Doch bereits im August geht es wieder abwärts mit minus 0,33 Prozent und damit der vorletzte Rang in der Börsenstatistik.

September-Performance „Für Börsenspekulanten ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Januar, März, April, Mai, Juni und Juli, bis Dezember“, sagte einst der Schriftsteller Mark Twain. Doch, zumindest im Durchschnitt gesehen, ist nur der Monat September gefährlich. Mit 1,86 Prozent übertrifft das Minus alle anderen Monate mit deutlichem Abstand, der September ist Schlusslicht.

Oktober-Performance „Ein Crash-Monat Oktober mag zwar dramaturgisch reizvoll sein. Und sicher hat es üble Exemplare dieses Monats an den Aktienmärkten gegeben, z.B. 1987 oder 2008. Außerdem hat sich seit Jahresbeginn u.a. im DAX ein ordentlicher Kurspuffer angehäuft, der zu Gewinnmitnahmen einlädt“, meint Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Doch gegenüber dem September muss der Oktober nicht gefürchtet werden. Historisch betrachtet verzeichnete der Dax in diesem Monat sogar ein Plus von 0,75 Prozent.

November-Performance Und nun zur Jahresendrally: Der beste Monat ist dafür der November mit einer durchschnittlichen Performance plus 1,35 Prozent. Damit ist dieser Monat der zweitbeste hinter dem März.

Dezember-Performance Gegenüber dem Monat November fällt der Dezember etwas zurück. Das durchschnittliche Plus beträgt 1,13 Prozent und damit Rang drei der Börsenstatistik.

Mit ihren Quartalszahlen punkten konnten Volkswagen und Linde, deren Aktien jeweils mehr als zwei Prozent zulegten. Größter Dax-Verlierer waren hingegen Deutsche Börse-Papiere mit einem Minus von 1,6 Prozent. Die Börse kann ihre selbstgesteckten Gewinnziele wegen des mauen Geschäfts an den Finanzmärkten in diesem Jahr sehr wahrscheinlich nicht ganz erreichen.

Für Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, steht nach der Entscheidung der Notenbanker fest: „.Die EZB mit Blick auf die prekäre Schuldensituation von Euro-Ländern und die latente Inflationsschwäche wird auch zukünftig keine Bundesbank-ähnliche Stabilitätspolitik verfolgen.“ Und über Zinserhöhungen werde sowieso erst 2019 nachgedacht. Damit drohe Aktien kein Zinsschock. „Weitere Unterstützung für Aktien kommt von der Weltkonjunktur, insbesondere den Schwellenländern“.

In seiner morgendlichen Analyse nennt Christian Schmidt, technischer Analyst bei der Hessischen Landesbank, die nächsten Zielmarken für den Dax, die bei 13 219 bis 13265 Punkten liegen würden. Die erste Unterstützung für den deutschen Leitindex liege nach dem gestrigen Haussetag bei 13.075 Zählern.

Eine Reihe ermutigender Firmenbilanzen hat am Donnerstag die New Yorker Börsen gestützt. Zudem wurden sie auf Trab gehalten von Spekulationen, dass US-Notenbank-Gouverneurin Janet Yellen aus dem Rennen um den künftigen Chefposten ausgeschieden ist. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 23.400 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 2560 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 6556 Punkte.

Die Börsen in Fernost haben am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. In Tokio erholte sich der Nikkei-Index von den Verlusten des Vortages und schloss mit 21.739 Punkten 0,2 Prozent höher. Am Mittwoch hatte er 0,5 Prozent verloren und damit eine Serie von 17 Gewinntagen in Folge beendet. Der breiter gefasste Topex schloss mit 1753 Zählern ebenfalls 0,2 Prozent im Plus.

