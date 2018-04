Dax aktuell Dax startet deutlich im Plus - Airbus-Aktien auf der Verkaufsliste

Nach den vielen Quartalsergebnissen in dieser Woche erwarten die Analysten einen positiven Start für den Dax.

„Erholung zum Wochenausklang beim Dax erwartet“

FrankfurtZum Abschluss einer mit Bilanzzahlen vollgepackten Handelswoche startet der Dax deutlich fester. Bereits im vorbörslichen Handel (gegen 8.30) notierte die Frankfurter Benchmark in einem Plus von 80 Punkte, im Frühhandel kratzt er mit 12.599 Punkten an der 12.600er-Marke.

Die Grund sind die positiven Vorgaben aus Übersee. Denn die Wall Street baute ihre Gewinne nach Handelsschluss in Europa noch einmal aus. Der Dow-Jones-Index schloss ein Prozent höher, die Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,6 Prozent. Quartalszahlen von Tech-Unternehmen wie Facebook und AMD sorgten für Rückenwind.

In Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 22.467 Punkte. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik ohne Japan legte 0,8 Prozent zu.

Am Freitag flacht die Flut an Quartalsberichten etwas ab. Zwei bedeutende Unternehmen haben ihre Zahlen bereits vorgelegt: Der Flugzeughersteller Airbus enttäuscht die Anleger mit einem deutlich geringeren Umsatz. Trotz dessen kann der Titel des Flugzeugherstellers im Frühhandel 0,4 Prozent zulegen. Daimlers Bilanz für den Jahresauftakt liest sich ebenso durchwachsen. 12 Prozent Verlust musste der Stuttgarter Autohersteller im Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) einstecken, welches nun bei 3,335 Milliarden Euro liegt. Dennoch steigert Daimler seine Gewinnprognose für das Jahr 2018 – auch der Titel konnte um 1 Prozent zulegen.

Am letzten Handelstag der Woche legen auch etliche Firmen aus dem europäischen Ausland ihre Bilanzen vor, darunter etwa Renault und Sanofi.

Im Fokus stehen zudem die europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen. Kanzlerin Angela Merkel wird im Tagesverlauf in Washington US-Präsident Donald Trump treffen. Gesprächsthema dürften die US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium, das iranische Atomabkommen und der Umgang mit Russland sein. Das Treffen zwischen Nordkoreas Präsidenten Kim Jong Un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in konnte zumindest ein wenig Entspannung auf die weltpolitische Bühne bringen: Erste Schritte der Annäherung sind zu erkennen. Potenzielle Veränderungen werden sich aber erst im Laufe der nächsten Wochen herauskristallisieren: Insbesondere zum Treffen zwischen Kim Jong Un und Donald Trump.

Der Euro liegt mittlerweile deutlich unter der 1,23er-Marke. Im Frühhandel lag sein Wert bei 1,2 Dollar. Das ist zumindest positiv für europäische Firmen: Ihre Waren werden im Welthandel günstiger – damit steigen ihre Exportchancen.

Konjunkturseitig erwarten Anleger aktuelle Daten zum Wirtschaftswachstum aus Frankreich, Spanien, Großbritannien und aus den USA. Die Investoren werden mit Argusaugen darauf schauen, inwieweit die politische Krisen und Handelsstreitigkeiten der vergangenen Monate ihre Spuren in der Konjunktur hinterlassen haben.