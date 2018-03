Dax aktuell Dax startet freundlich

Der deutsche Aktienmarkt trotzt den schwachen Vorgaben aus Übersee. Die Aktien von Munich Re steigen deutlich.

„Starke Nerven“ – Dax trotzt schwacher Wall Street

FrankfurtNach dem leichten Kursplus zur Wochenmitte hat der Dax am Donnerstag zunächst weiter zugelegt. Die Anleger bleiben angesichts der von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelsspannungen und des großen Verfalls an den Terminbörsen am Freitag aber durchaus angespannt.

Der deutsche Leitindex gewann kurz nach der Eröffnung 0,4 Prozent auf 12 286 Punkte. Im Plus mit 0,4 Prozent auf 25 782 Punkten notierte auch der MDax der mittelgroßen Werte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,6 Prozent auf 2694 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibe nervös, kommentierte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Die Anleger fürchteten nun eine Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China und damit Belastungen für die Weltwirtschaft und die Unternehmensgewinne.

„Für eine deutliche Erholung fehlt den Anlegern aktuell der Mut“, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. US-Präsident Donald Trump hat seit einigen Wochen seinen Kurs in der Handelspolitik deutlich verschärft. Nach seinen Importzoll-Plänen für Stahl und Aluminium will er Reuters-Informationen zufolge nun gezielt Einfuhren aus China zurückdrängen.

Unter den Einzelwerten ging es für die Anteilsscheine der Munich Re 1,5 Prozent nach oben. Der weltgrößte Rückversicherer kündigte ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Euro an, obwohl der Gewinn im vergangenen Jahr um 84 Prozent auf 392 Millionen Euro geschrumpft ist. Nicht punkten konnte die Lufthansa mit ihrer Bilanz. Die Fluggesellschaft erwartet nach dem dritten Rekordjahr in Folge im laufenden Jahr leicht sinkende Gewinne. Die Aktien verloren 1,9 Prozent und bildeten damit das Schlusslicht im Dax.

Trotz einer Dividendenerhöhung haben Anleger am Donnerstag Lanxess-Aktien aus ihren Depots geworfen. Die Titel verloren in der Spitze 4,7 Prozent auf 64,10 Euro und waren damit so billig wie seit knapp drei Monaten nicht mehr. Sie bildeten das Schlusslicht im MDax. Laut Markus Mayer, Analyst bei der Baader Bank, enttäuschte der Ausblick für 2018. Für Enttäuschung sorgte laut Mayer zudem die Dividende, die ebenfalls hinter den Markterwartungen zurückgeblieben sei. Lanxess erhöht die Dividende um 14 Prozent auf 80 Cent.

Die Vorgaben aus Übersee sind negativ: Zunehmende Sorgen vor einem globalen Handelsstreit haben am Mittwoch auch die New Yorker Börse belastet. Jüngste Auslöser dafür sind Pläne von US-Präsident Donald Trump, der Insidern zufolge nach seinen Importzoll-Plänen für Stahl und Aluminium nun Einfuhren aus China zurückdrängen will.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor ein Prozent auf 24.758 Punkte. Zeitweise war er bis auf 24.668 Stellen abgesackt. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,6 Prozent auf 2749 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq schloss 0,2 Prozent tiefer bei 7496 Punkten. Der Dax in Frankfurt hatte leicht zugelegt auf 12.237 Punkte.

Ein ähnliches Bild zeigt die Börse in Tokio: Der Leitindex Nikkei verlor bis zum frühen Nachmittag 0,1 Prozent auf 21.748 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab knapp 0,2 Prozent auf 1740 Zähler nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,1 Prozent.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Im Blick behalten dürften die Anleger auch die zahlreichen Konjunkturdaten aus den USA. Neben dem Wochenbericht vom Arbeitsmarkt stehen unter anderem die Konjunkturindizes für die Großräume Philadelphia und New York an. Sie könnten Hinweise auf Tempo und Ausmaß der erwarteten US-Zinserhöhungen liefern.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.