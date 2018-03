Dax aktuell Dax startet im Plus in die Karwoche

Trotz des Handelsstreits startet der Leitindex am Montag im Plus. In der Karwoche erwarten Experten und Anleger aber kaum Kursgewinne.

„Ungünstiges Börsenpflaster“ – doch der Dax überrascht

FrankfurtAuch zum Start in die verkürzte Karwoche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht weit aus der Deckung gewagt. Zumindest aber weiteten sich die zuletzt herben Verluste nicht mehr aus, der Dax legte im frühen Handel mit 0,24 Prozent auf 11.915 Punkte leicht zu.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex aus Furcht vor den Folgen eines weltweiten Handelskonflikts die Talfahrt beschleunigt und war unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten und zeitweise auf den tiefsten Stand seit Februar 2017 gefallen. In der vergangenen Woche betrug der Verlust gut vier Prozent. Auch an der Wall Street ging es deutlich bergab.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten in den ersten Minuten E.ON- und Commerzbank-Aktien mit einem Plus von 1,5 beziehungsweise 0,7 Prozent. Die Commerzbank legt im Tagesverlauf ihren Geschäftsbericht vor. Henkel und Vonovia notierten knapp im Minus.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Montagmorgen um 0,09 Prozent auf 25.226,36 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax handelte 0,03 Prozent höher bei 2556,20 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,24 Prozent auf 3306,00 Zähler vor.

In Asien hatten die Börsenbarometer nach anfänglichen Verlusten überwiegend wieder ins Plus gedreht. Der japanische Leitindex Nikkei hatte im Handelsverlauf zwischenzeitlich knapp ein Prozent auf 20.432 Zähler verloren und notierte damit nahe an einem Sechs-Monats-Tief. Zum Handelsschluss drehte aber auch er wieder leicht ins Plus.

Experten zufolge können Anleger in den letzten Tagen der Fastenzeit nicht auf fette Kursgewinne hoffen. „Die politische Unsicherheit, die aggressivere Haltung der US-Notenbank, Stress am Kreditmarkt, die schlechten Nachrichten um die Besteuerung von Technologieunternehmen durch die EU und Facebooks Probleme mit privaten Daten haben einen Giftcocktail entstehen lassen“, sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Und Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader, kommentiert: „Auch wenn es an den Börsen zunächst nach Stabilisierung aussieht, bleibt Vorsicht angesagt. Ängste vor einem Handelskrieg sorgen weiterhin für trübe Stimmung auf dem Börsenparkett.“

US-Präsident Donald Trump will chinesische Waren im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar mit Zöllen belegen. Die Regierung in Peking bereitet ihrerseits Zusatz-Abgaben auf US-Produkte vor. Beide Seiten versuchen allerdings zugleich, Möglichkeiten einer Annäherung auszuloten. Das chinesische Außenministerium betonte nun die Bereitschaft der Führung in Peking, in weiteren Gesprächen die Differenzen auszuräumen.

John Vail, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Nikko, warnt allerdings vor überzogenem Pessimismus. „Weder Präsident Trump noch die chinesische Führung wollen eine Krise auslösen. Beide werden sich bemühen, eine mögliche Eskalation zu vermeiden“, prognostiziert Vail. „Wir bleiben dennoch aufmerksam, denn aufgrund der emotional aufgeladenen Situation kann es jederzeit zum Ernstfall kommen.“

Stanzl ergänzt, Anleger werteten die jüngsten geldpolitischen Signale der US-Notenbank als Hinweis auf insgesamt vier statt drei Zinserhöhungen 2018.

In der Karwoche rollt zudem eine Flut von Konjunkturdaten auf Anleger zu. Mit Spannung warten Börsianer unter anderem auf die US-Konsumausgaben am Donnerstag. Die Käufe der Verbraucher gelten als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Am selben Tag steht außerdem das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago auf dem Terminplan.

Hinweise auf die Kauflaune der deutschen Verbraucher liefert der GfK-Index am Mittwoch. Tags darauf wird die deutsche Inflationsrate bekanntgegeben. „Sie dürfte im März auf 1,9 Prozent steigen und damit dem EZB-Ziel von ‚knapp unter zwei Prozent’ entsprechen“, prognostiziert Commerzbank-Analyst Marco Wagner.

Verantwortlich hierfür sei aber wohl das frühe Osterfest, das die Preise für Pauschalreisen nach oben getrieben habe. „Im April dürfte die Inflationsrate deshalb wieder deutlich fallen.“

An der Londoner Börse ist die Geldpolitik ebenfalls ein großes Thema. Anleger wollen aus den Protokollen der jüngsten Beratungen der Bank von England (BoE) herauslesen, ob diese den Leitzins im Mai anhebt. Bislang sehen Börsianer die Wahrscheinlichkeit hierfür bei rund 60 Prozent.

Firmenbilanzen stehen dagegen nur wenige auf der Agenda. Am Mittwoch öffnen die Online-Kleinanzeigenbörse Scout24, der Hafenbetreiber HHLA und der Finanzkonzern Wüstenrot und Württembergische ihre Bücher. Tags zuvor ist der schwedische Modehändler H&M an der Reihe.

In Spanien hat die Anhebung der Bonitätsnote für das Land dessen Staatsanleihen am Montag Auftrieb gegeben. Die Kurse der zehnjährigen Bonds stiegen, im Gegenzug fielen die Renditen mit 1,237 Prozent auf den tiefsten Stand seit knapp 17 Monaten. Die Ratingagentur Standard & Poor's bewertet die langfristigen Verbindlichkeiten nun mit „A-“ nach zuvor „BBB+“. S&P begründete die Hochstufung am späten Freitagabend mit der starken Wirtschaftsentwicklung in Spanien. Im Januar hatte schon die Agentur Fitch das Rating auf „A-“ von „BBB+“ heraufgesetzt.