FrankfurtAm vorletzten Handeltag 2017 halten sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Leitindex startete mit einem moderaten Minus von 0,14 Prozent auf 13.051 Punkte in den Donnerstag. Für den MDax ging es ebenfalls leicht um 0,15 Prozent auf 26.258 Zähler bergab. Der TecDax fiel um 0,17 Prozent auf 2.533 Punkte. Auch der EuroStoxx stand geringfügig tiefer bei 3.544 Punkten.

Als Grund dafür, dass sich der Aktienmarkt in Europa weiter schwer tut, gilt der starke Euro. Er hat über 1,19 US-Dollar das höchste Niveau seit Anfang Dezember erreicht und kann so die Exporte hiesiger Unternehmen verteuern. Seit Jahresbeginn hat der Leitindex knapp fast 14 Prozent zugelegt. Es dürfte so das sechste Gewinnjahr in Folge für ihn werden. „Auch ohne eine große Jahresendrally wird das Börsenjahr als eines der besten in die Geschichtsbücher eingehen“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Bei den Unternehmen rückte Ceconomy durch den Tod des Großaktionärs Erich Kellerhals ins Rampenlicht. Einem Sprecher der Kellerhals-Investmentgesellschaft Convergenta zufolge starb der Media-Markt-Mitbegründer am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von 78 Jahren im Kreis seiner Familie. Kellerhals lieferte sich einen jahrelangen erbitterten Machtkampf um das Sagen bei Media-Saturn. Ceconomy-Aktien gewannen am Donnerstag 2,8 Prozent.

Größere Impulse sind am Donnerstag voraussichtlich Mangelware. Auf der Konjunkturseite stehen die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten sowie das Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago auf der Agenda. Der Donnerstag ist der letzte volle Handelstag des Jahres 2017. Am Freitag wird zwar auch noch gehandelt, der Xetra-Handel endet aber bereits um 14.00 Uhr. Vor dem Jahresende geht es Experten zufolge meist nur noch um Bilanzkosmetik.

