Dax aktuell Dax startet knapp im Minus in die neue Woche

Der deutsche Leitindex Dax startet leicht im Minus in die neue Börsenwoche. Heute im Fokus: der Gesundheitskonzern Fresenius.

Alle Augen auf das Frankfurter Börsenbarometer. (Foto: dpa) Dax-Kurve

In Erwartung einer erneuten Flut von Firmenbilanzen tasten sich einige Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück. „Setzt sich der positive Trend fort, könnte der deutsche Leitindex deutlich an Schwung gewinnen“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Zur Eröffnung am Montag notierte der Dax knapp im Minus bei 12.534 Punkte.

Zu den Favoriten gehörte Fresenius. Der Gesundheitskonzern blies die milliardenschwere Übernahme von Akorn ab. Anleger seien offenbar erleichtert, da das Geschäft der US-Pharmafirma seit Vertragsunterzeichnung geschwächelt habe, urteilte Analyst Tom Jones von der Berenberg Bank. Fresenius-Aktien legten 1,9 Prozent zu.

Die Papiere von Fresenius Medical Care (FMC) verloren dagegen 2,1 Prozent. Der Dialyse-Konzern senkte nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Quartal seine Ziele für den Gesamtjahreserlös.

Neben der erneuten Flut von Firmenbilanzen richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager. Von Reuters befragte Analysten rechnen für April jeweils mit einem Rückgang um etwa einen halben Punkt auf 57,5 und 56,1 Zähler.

Behalten die Analysten recht, dann sollte der deutsche Leitindex auch in der neuen Börsenwoche externe Schocks gut wegstecken. Ob Luftschläge der USA gegen das mit Russland verbündete Syrien, US-Sanktionen gegen Russland oder der Handelskonflikt – sie alle konnten den Märkten zuletzt nicht viel anhaben. Im Gegenteil: Unter dem Strich legte der Dax die vierte Handelswoche in Folge zu.

Seit dem Tief Ende März hat der Index gut sechs Prozent gewonnen, auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte stecken alles „erstaunlich gelassen“ weg, sagt Wolfgang Albrecht, Investmentanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Ein Grund dafür sind die guten Nachrichten von den Unternehmen. „Der erfolgreiche Start in die US-Berichtssaison hat für positive Stimmung gesorgt“, sagt Sören Wiedau, Stratege bei der Weberbank. Bislang lagen die Firmengewinne im Schnitt laut LBBW gut vier Prozent über den Analystenschätzungen. „US-Unternehmen profitieren von der Steuerreform, aber auch der schwächere US-Dollar beflügelte die Ergebnisse“, sagt auch Michael Bissinger, Aktienanalyst bei der DZ Bank.

Investoren hoffen, dass sich der unter dem Strich positive Zahlenreigen in dieser Woche fortsetzt. Für die Unternehmen im S&P 500 erwarten Analysten ein Gewinnwachstum von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das wäre die beste Bilanzsaison seit sieben Jahren. In dieser Woche legen unter anderem die Google-Mutter Alphabet, Amazon, AT&T, Boeing, Coca-Cola, Ebay, Exxon Mobil, Facebook, General Motors, Intel, Microsoft, Pepsico und Verizon Zahlen vor.

Auch aus Deutschland werden Zahlen erwartet. In den kommenden Tagen legen neun Unternehmen Zahlen vor, die im Leitindex Dax notiert sind. Den Auftakt macht am Dienstag SAP, am Mittwoch folgen Linde und die Deutsche Börse. Am Donnerstag geht es mit den Quartalsergebnissen von Deutscher Bank, Lufthansa, Dax-Neuling Covestro, Volkswagen und Continental besonders hoch her. Neben Volkswagen legt am Freitag auch Daimler Zahlen vor. Die Autobauer hatten zuletzt ihre Absätze deutlich erhöht.

Doch auch die Weltpolitik dürfen Anleger nicht aus den Augen verlieren. Am Montag besucht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron US-Präsident Trump, am Freitag trifft sich Trump mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington. Die Europäische Union ist im Handelsstreit nur bis zum 1. Mai von den amerikanischen Zöllen auf Aluminium und Stahl ausgenommen.

