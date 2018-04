Dax aktuell Dax startet leicht im Plus

Die chinesische Wirtschaft wächst, das freut Anleger in exportlastigen deutschen Aktien. Der Dax startet am Dienstag etwas höher.

Anleger warten am Dienstag auf frische Zahlen des ZEW-Index, der die Stimmung der deutschen Börsianer widerspiegelt. (Foto: dpa) Frankfurter Börse

FrankfurtGestützt auf ermutigende Konjunkturdaten aus China (+6,8 Prozent Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2018) startet der Dax Dienstag 0,4 Prozent höher bei 12.443,2 Zählern. Am Montag hatte er 0,4 Prozent im Minus bei 12.391,41 Punkten geschlossen. „China bleibt eine der Lokomotiven der globalen Konjunktur“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann 0,31 Prozent auf 25.617,18 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,32 Prozent auf 2615,98 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 startete ähnlich stark.

Marktexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel mahnte dennoch zur Vorsicht. „Die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Gewinnmitnahmen ist durch die jüngsten Entwicklungen in Syrien nach wie vor eklatant vorhanden“, erklärte er. In der Nacht hatte es falschen Alarm über einen israelischen Luftangriff auf das Bürgerkriegsland gegeben.

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte Bayer mit einem Kursplus von 2,5 Prozent. Singapurs Staatsfonds Temasek kauft für drei Milliarden Euro neue Anteilsscheine des Leverkusener Pharmakonzerns. Das sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Finanzierung der 66 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Saatgutanbieters Monsanto, urteilte ein Händler.

Die Titel von Drägerwerk brachen dagegen um 6,5 Prozent ein. Die Medizintechnikfirma machte im ersten Quartal wegen negativer Währungseffekte einen operativen Verlust von 40 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte sie noch einen Gewinn von 2,3 Millionen Euro verbucht.

Neben den Geschäftszahlen von US-Konzernen wie der Großbank Goldman Sachs oder des „Penatencreme“-Anbieters Johnson & Johnson warten Anleger auch frische Zahlen des ZEW-Index. Dieser spiegelt die Stimmung der deutschen Börsianer wider.

Von Reuters befragte Analysten rechnen mit einem Rückgang des Barometers auf minus eins von plus 5,1 Punkten. In den USA werden zudem Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht. Hier prognostizieren Experten eine Verlangsamung des Zuwachses auf 0,4 von 0,9 Prozent.

Die Vorgaben aus den USA sind positiv: Die New Yorker Börsen an der Wall Street legten am Montag zu. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,9 Prozent und der Nasdaq 0,7 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,8 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index dagegen am Dienstag um 0,1 Prozent auf 21.814 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,6 Prozent auf 3093 Punkte.

