Dax aktuell Dax startet leicht im Plus

Der schwache Euro schiebt den Dax an, aber der hohe Ölpreis bremst ihn. Der Leitindex startet leicht stärker in die Woche.

FrankfurtDie anhaltende Schwäche des Euro stützt den Dax zum Wochenanfang. Der Leitindex legte zur Eröffnung 0,1 Prozent auf zuletzt 12.828 Punkte zu. Der Euro blieb weiterhin unter der wichtigen Marke von 1,20 Dollar, und damit in Reichweite seines Vier-Monats-Tiefs von vergangener Woche. Schon am Freitag hatte der Dax wegen des schwachen Euro ein Prozent auf 12.819,60 Punkte gewonnen.

Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft scheuten Investoren heute allerdings größere Käufe, sagte ein Händler. Grund hierfür sei der gestiegene Ölpreis. Wegen Spekulationen auf einen Angebotsengpass war die Sorte Brent aus der Nordsee mit 75,89 Dollar je Barrel zeitweise so teuer wie zuletzt vor dreieinhalb Jahren.

Der MDax gewann am Montagmorgen 0,19 Prozent auf 26 428,88 Punkte. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 0,52 Prozent hoch auf 2711,00 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand indes 0,16 Prozent tiefer bei 3545,02 Punkten. Auftragseingänge der Industrie in Deutschland fielen schwächer aus als von Ökonomen prognostiziert.

Zu den gefragten Werten am deutschen Aktienmarkt zählte Stabilus mit einem Kursplus von einem Prozent. Der Auto- und Industriezulieferer steigerte Umsatz und Gewinn im Quartal.

Thema an der Frankfurter Börse werden heute außerdem die deutschen Auftragseingänge. Zahlen legt unter anderem Hannover Rück vor. Der Rückversicherer steigerte den Gewinn und bekräftigte seine Gesamtjahresziele.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland weiter zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 1,4 Prozent und der Nasdaq 1,7 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 1,3 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 0,1 Prozent auf 22.454 Zähler nach. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,4 Prozent auf 1764 Zähler. Die Anleger sorgten sich vor einem Anstieg der Landeswährung Yen, der das Auslandsgeschäft der japanischen Unternehmen belasten könnte, sagten Händler. Zu den Verlierern am Montag gehörten daher vor allem Exportwerte. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,3 Prozent auf 3132 Punkte.

