Dax aktuell Dax startet nach verspäteter Eröffnung im Plus

Der Dax ist mit Kursgewinnen in den „Hexensabbat“ gestartet. Nach dem Ausfall des Börsensystems XETRA eröffnete der Handel jedoch eine Dreiviertelstunde verspätet.

Handelsstart mit peinlicher Panne – Siemens Healthineers im Fokus

Frankfurt/DüsseldorfWegen technischer Probleme hat sich unter anderem der Healthineers-Börsengang verzögert, der größte deutsche IPO seit anderthalb Jahren. Der Plattformbetreiber Deutsche Börse hatte technische Probleme mit seinem elektronischen Handelssystem Xetra, weswegen der Handel auf dem Frankfurter Parkett nicht um neun Uhr, sondern erst eine knappe Dreiviertelstunde später starten konnte.

„Die Anbindung der Marktteilnehmer an das Handelssystem war nicht stabil. Dadurch war ein gleichberechtigter Zugang der Marktteilnehmer nicht möglich“, erklärte ein Sprecher der Deutschen Börse gegenüber dem Handelsblatt. Den genauen Hintergrund der technischen Störung will die Börse nach eigenen Angaben nun untersuchen. Inzwischen läuft der Handel wieder regulär.

Trotz der Panne ist der Dax am sogenannten Hexensabbat mit Kursgewinnen gestartet. Mit einem Plus von 0,41 Prozent auf 12 396,03 Punkte setzte der Leitindex seine Erholung seit Wochenmitte damit fort.

Am großen Verfallstag an der Börse, „Hexensabbat“ genannt, laufen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus. Am Kassamarkt kann dies für größere Kursbewegungen sorgen. Denn Investoren versuchen oft, zum Verfall die Kurse kurzfristig in die für sie günstige Richtung zu bewegen.

Der MDax der mittelgroßen Werte bewegte sich mit plus 0,01 Prozent auf 25 825,86 Punkte kaum von der Stelle. Der Technologiewerte-Index TecDax stand 0,14 Prozent höher auf 2701,42 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,27 Prozent zu.

Neben dem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China treibt Anleger die anhaltende Personalrochade im Weißen Haus um. US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge auch seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster austauschen. An den asiatischen Börsen ging es am Freitag deswegen abwärts.

Spannend wird es auch auf der Konjunkturseite, da aus den USA unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion anstehen. Von ihnen erhoffen sich die Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed.

Für Aufmerksamkeit sorgt der Börsengang der Medizintechnik-Tochter Healthineers von Siemens. Die Papiere wurden auf Xetra erstmal zum Kurs von 29,10 Euro gehandelt und damit deutlich über ihrem Ausgabepreis von 28 Euro. Der Börsengang der Sparte, die unter anderem Weltmarktführer bei bildgebenden Systemen wie Röntgen- und Ultraschallgeräten sowie Magnetresonanztomographen (MRT) ist, ist einer der größten der vergangenen Jahre in Deutschland.

Zudem gab es Geschäftszahlen vom Flughafenbetreiber Fraport. Diese seien teils etwas schwächer als erwartet, sagte ein Händler. Zudem lägen die durchschnittlichen Marktschätzungen für 2018 bereits am oberen Ende der Unternehmensziele. Die Aktien verloren im MDax mehr als 1 Prozent. Anleger nähmen Gewinne mit, so der Händler.

Die Papiere des Mobilfunkanbieters Freenet stiegen im TecDax nach einer Hochstufung durch das Bankhaus Lampe um mehr als 1 Prozent. Für die Anteile von Borussia Dortmund ging es im SDax um knapp 2 Prozent bergab, nachdem der Fußballverein am Vorabend im Achtelfinale der Europa League ausgeschieden war.

Die Wall Street hatte am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index gewann 0,5 Prozent auf 24.874 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab dagegen 0,1 Prozent nach, der Technologie-Index Nasdaq verlor 0,2 Prozent.

