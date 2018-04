Dax aktuell Dax startet nach Vortagesrally kaum verändert

Der Handelsauftakt an der Frankfurter Börse fiel am Mittwoch ruhig aus. Börsianer warten gespannt auf den Konjunkturbericht der Fed am Abend.

Gute Ausgangslage: Starke US-Börsen dürften Dax weiter antreiben

FrankfurtNach den jüngsten Kursgewinnen startete der Dax am Mittwochmorgen kaum verändert. Kurz nach der Handelseröffnung notierte er 0,06 Prozent im Plus bei 12.593 Zählern. Am Dienstag hatte er dank Spekulationen auf ein anhaltendes Wachstum der Weltwirtschaft den höchsten Stand seit Ende Februar erreicht und mit 1,6 Prozent im Plus bei 12.585 Punkten geschlossen.

„Sowohl der Syrien-Konflikt als auch der Handelsstreit zwischen den USA und China spielen zurzeit keine große Rolle“, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG Markets. „Allerdings stellt sich die Frage, wie lange die Freude darüber währen wird.“ Schließlich seien diese beiden Themen noch nicht vom Tisch.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann am Mittwochmorgen 0,39 Prozent auf 25.995,90 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,46 Prozent auf 2661,71 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte etwas weniger deutlich vor.

Unternehmenszahlen beflügeln die US-Börsen

Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählte der Motorenbauer Deutz mit einem Kursminus von fünf Prozent. Ihm drohen bei einem Joint Venture in China Abschreibungen im Volumen von bis zu 32 Millionen Euro.

Einen erneuten Schub erhoffen sich Anleger von der US-Bilanzsaison. Unter anderem legen die Großbank Morgan Stanley und der Kreditkarten-Anbieter American Express Geschäftszahlen vor. Daneben warten Börsianer gespannt auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank Federal Reserve am Abend (20.00 Uhr MESZ). Von ihm erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen.

Am späten Vormittag könnten Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone für mehr Bewegung sorgen. Trotz einer robusten konjunkturellen Entwicklung und einer weiter extrem lockeren Geldpolitik der EZB dürfte die Inflation im März weiterhin vergleichsweise schwach ausgefallen sein.

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2374 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2357 Dollar festgesetzt.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland noch etwas von ihren Gewinnen abgegeben. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,9 Prozent und der Nasdaq 1,7 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 1,1 Prozent.

Kursverluste gab es hingegen am Morgen beim japanischen Yen, der im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen an Wert verloren hatte. Beobachter erklärten dies mit enttäuschenden Handelsdaten aus Japan. Im März waren die Ausfuhren der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt im Jahresvergleich deutlich schwächer gestiegen als erwartet.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Mittwoch um 1,5 Prozent auf 22.165 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3075 Punkte.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.