Dax-Kurve Alle Augen auf das Frankfurter Börsenbarometer. (Foto: dpa)

FrankfurtMit Kurs auf ein Rekordhoch ist der Dax in die zweite Handelswoche des Jahres gegangen. Die guten konjunkturellen Perspektiven weltweit sorgen weiter für Rückenwind. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,49 Prozent auf 13.384 Punkte. Am Freitag hatte der Dax eher durchwachsene US-Konjunkturdaten abgeschüttelt und 1,2 Prozent im Plus bei 13.319,64 Punkten geschlossen.

In der ersten Handelswoche des Jahres hatte der Dax bereits um gut drei Prozent zugelegt. Analyst Christian Schmidt von der Helaba schrieb in einem Marktkommentar von einer „beeindruckenden Aufwärtsbewegung“, in deren Verlauf der Dax zuletzt etliche Widerstände überwunden habe. Im Windschatten der Rekordserie an den US-Börsen legt der Dax damit auch am Montag weiter zu.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,29 Prozent auf 27.095 Punkte, blieb damit jedoch knapp unter seinem Rekordhoch von Ende November. Der TecDax kletterte dagegen um 0,78 Prozent auf 2.663 Zähler und somit wie der Dax auf einen historischen Höchstkurs.

Händler und Analysten sehen nun das Rekordhoch vom 7. November vergangenen Jahres bei 13.525,56 Punkten in unmittelbare Reichweite rücken. „Mit der positiven Stimmung an der Wall Street und der hohen Risikobereitschaft der Investoren sollte der Dax dieses auch zeitnah erreichen“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Bei den Einzelwerten steht erneut die Deutsche Bank im Rampenlicht. Die Ankündigung eines Verlustes für 2017 hatte den Aktienkurs am Freitagnachmittag um über fünf Prozent einbrechen lassen. Händler halten weitere Verluste für möglich. In den ersten Handelsminuten zählten Deutsche Bank und Commerzbank neben der Lufthansa am Montag zu den einzigen Dax-Werten im negativen Bereich.

Deutsche-Bank-Anteile lagen eine halbe Stunde nach Handelsbeginn 1,4 Prozent im Minus, Commerzbank-Titel gaben rund ein Prozent nach.

Der an der Deutschen Bank und der Commerzbank beteiligte Finanzinvestor Cerberus hat sich im Handelsblatt gegen eine Fusion der beiden Geldhäuser ausgesprochen. Die deutsche Volkswirtschaft biete genug Platz für zwei große Privatbanken, hatte Cerberus-Chef Stephen Feinberg Mitte Dezember in Gesprächen im Kanzleramt, im Finanzministerium, bei den Aufsichtsbehörden sowie den Banken gesagt. Deutsche Bank und Commerzbank sollten sich bei ihrer Neuausrichtung jedoch mehr anstrengen, forderte Feinberg. Beide Geldhäuser müssten deutlich schlanker und effektiver werden, sie seien noch zu komplex aufgestellt. Ihre Ziele seien zu wenig ambitioniert, sagte der Cerberus-Chef, wie das Handelsblatt berichtete.

Von Cerberus war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die Finanzaufsicht BaFin lehnte eine Stellungnahme ab. Die Commerzbank äußere sich grundsätzlich nicht zu einzelnen Aktionären, sagte ein Banksprecherin.

Cerberus war im Sommer mit fünf Prozent bei der Commerzbank eingestiegen, seit November hält der Finanzinvestor auch drei Prozent an der Deutschen Bank. Zu seinen Plänen hielt sich Cerberus bislang bedeckt. Der Investor betonte in der Vergangenheit lediglich, man glaube an die Stärke des deutschen Bankensektors und der deutschen Wirtschaft insgesamt und habe sich deshalb zu der Beteiligung entschlossen.

Bei den Einzelwerten gehörte außerdem Evotec mit einem Kursplus von 3,3 Prozent zu den Favoriten. Die Biotechfirma erhielt dank Fortschritten bei der Medikamenten-Entwicklung eine millionenschwere Zahlung vom Forschungspartner Sanofi.

Anleger erhoffen sich am Montag von einigen Konjunkturdaten die Bestätigung für ihren Konjunkturoptimismus. Es stehen die Auftragseingänge der deutschen Industrie sowie die europäischen Einzelhandelsumsätze und das Barometer für die Stimmung in den Unternehmen aus der Euro-Zone an.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,9 Prozent und der Nasdaq 0,8 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,7 Prozent.

In Tokio blieb die Börse am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,4 Prozent auf 3404 Punkte.

