Dax aktuell Dax startet trotz Syrien-Konflikt im Plus

Investoren reagieren besonnen auf den US-geführten Militärschlag auf Ziele in Syrien. Im Fokus stehen heute Bilanzergebnisse aus den USA.

Alle Augen auf das Frankfurter Börsenbarometer. (Foto: dpa) Dax-Kurve

FrankfurtIn der Hoffnung auf solide Geschäftszahlen von Unternehmen haben sich Anleger in Deutschland am Montag mit Aktien eingedeckt. Der Dax startete den Handel 0,3 Prozent höher bei 12.483 Punkten.

Auf den US-geführten Militärschlag auf Ziele in Syrien reagierten Investoren besonnen. „Die Raketenangriffe am Wochenende scheinen eine einmalige Sache gewesen zu sein und es sieht nicht danach aus, als ob die Situation zwischen den USA und Russland deshalb eskaliert“, sagte Michael Hewson, Chefanalyst beim Brokerhaus CMC Markets.

„Der Syrien-Konflikt ist für die Anleger zwar keine gute Nachricht. Im Gegenzug gießt Donald Trump beim Handelsstreit mit den USA jedoch kein neues Öl ins Feuer“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dies komme bei Investoren positiv an.

Anleger sollten dieses Risiko für die Zukunft nicht ganz außer Acht lassen, allerdings rücke die US-Bilanzsaison immer mehr in den Fokus, fügte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader hinzu. „Dies gibt den Anlegern die Hoffnung, dass der Fokus zurück auf die fundamentalen Marktdaten wandert.“

Zu den größten Gewinnern im Dax gehörten die Titel der Lufthansa mit einem Kursplus von einem Prozent. Laut dem italienischen Industrieminister Carlo Calenda hat die Airline beste Chancen, bei der angeschlagenen Fluggesellschaft Alitalia zum Zuge zu kommen.

Auf der Verliererseite im Technologieindex TecDax standen die Aktien von Software AG mit einem Kursminus von 4,8 Prozent. Der IT-Spezialist musste im ersten Quartal einen Rückgang beim Umsatz und Betriebsergebnis hinnehmen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der SAP-Rivale dennoch.

Börsianer legen ihr Augenmerk auf die Bilanzsaison in den USA. Unter anderem werden Ergebnisse von Netflix und Bank of America erwartet. Im Fokus stehen außerdem die US-Einzelhandelsumsätze. Von Reuters befragte Analysten rechnen für März mit einem Plus von 0,3 Prozent nach einem Minus von 0,1 Prozent im Vormonat.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste etwas ausgebaut. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,5 Prozent tiefer bei 24.360 Punkten. Der S&P500 fiel um 0,3 Prozent auf 2656 Zähler, während der Nasdaq 0,5 Prozent verlor.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,2 Prozent auf 21.823 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1,4 Prozent auf 3116 Punkte.

Wegen des wachsenden US-Angebots ziehen sich einige Anleger aus dem Rohöl-Markt zurück. Zudem nutzten sie die jüngste Rally für Gewinnmitnahmen, nachdem die befürchtete Eskalation im Syrien-Konflikt vorerst ausblieb. Die Öl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich am Montag um 1,5 Prozent auf 71,51 Dollar je Barrel (159 Liter). In der vergangenen Woche hatte es sich um rund acht Prozent verteuert - so stark wie seit gut einem halben Jahr nicht mehr.

