FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag kaum vom Fleck gekommen. Der Dax pendelte mit 13.282 Punkten um seinen Vortagesschluss. Am Vortag hatte ein deutlicher Anstieg der Renditen am Anleihemarkt der Rally der Aktienbörsen den Wind aus den Segeln genommen. Zuletzt beruhigte sich die Situation am Anleihemarkt aber ein Stück weit: Die Renditen kamen wieder zurück. Bei höheren Anleiherenditen können Aktien im Vergleich an Attraktivität einbüßen.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte gab um 0,01 Prozent auf 26 947,76 Zähler minimal nach. Der Technologie-Index TecDax legte um 0,16 Prozent auf 2654,02 Punkte zu.

„Die Anleger haben sich dazu entschlossen, vor der kommenden Berichtssaison ein paar Gewinne mitzunehmen“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst von AxiTrader. Die Quartalsbilanzen dürften dann für die Impulse sorgen, an denen es zurzeit noch mangele.

Risiken für die Aktienmärkte Diese Gefahren lauern 2018 Das Börsenjahr 2017 war für Aktienanleger ein erfolgreiches: Die Wall Street hangelte sich von Rekord zu Rekord und der Dax verbuchte mit einem Plus von 12,5 Prozent den größten Jahresgewinn seit 2013. Dank des weltweiten Wirtschaftsaufschwungs rechnen Experten für 2018 mit weiteren Kursgewinnen. Sie verweisen allerdings auch auf einige Risiken, die den Investoren die Partylaune verderben könnten. Quelle: Reuters

Aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank Wegen des kräftigen US-Wachstums könnte die US-Notenbank die Zinsen schneller anheben als gedacht. Analysten rechnen bislang meist damit, dass die Fed den Schlüsselsatz 2018 wie von ihr signalisiert drei Mal anhebt. Eine aggressivere Straffung der Geldpolitik würde die Renditen der Staatsanleihen nach oben treiben, sagt Portfolio-Manager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview. Dadurch würden Bonds zu einer ernstzunehmenden Anlage-Alternative zu Aktien.

Anstieg der Inflation Als möglichen Auslöser für eine raschere Straffung der Geldpolitik sehen Experten einen kräftigen Anstieg der Inflation. "Dies könnte für die Aktien- und Anleihemärkte zu einem Wendepunkt werden", betonen die Analysten der Bank of America Merrill Lynch. In Europa könnte die anziehende Teuerung die Diskussion um einen raschen Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus ihrem Anleihe-Ankaufprogramm befeuern.

Wahlen Die für März erwartete Parlamentswahl in Italien ist für Raphael Chemla, Leiter Finanz- und Hochzinsanleihen beim Vermögensverwalter Edmond de Rothschild, das größte politische Risiko in Europa. Ein Sieg der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung würde Anleger nervös machen. In den USA werden im Herbst Teile des Kongresses neu gewählt. „Sollten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus, im Senat oder in beiden Kammern verlieren, wäre das ein großer Belastungsfaktor für die Märkte”, warnt John Praveen, Chef-Anleger des Vermögensberaters Prudential. Denn damit werde es für US-Präsident Donald Trump schwerer, seine Wahlversprechen umzusetzen.

Politische Spannungen Wiederaufflammende Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie im Nahen Osten sind nach Ansicht von Keith Leiner, Chef-Analyst des Vermögensverwalters SunTrust, ebenfalls große politische Risikofaktoren für die Aktienmärkte. „Außerdem schwingt das Pendel weltweit in Richtung Populismus und Nationalismus.”

Überzogene Bewertungen Viele Firmen erhoffen sich zwar durch die jüngst beschlossenen US-Steuersenkungen zusätzliche Gewinne im kommenden Jahr. Einige Experten bezweifeln jedoch, dass der Anstieg ausreicht, um die bereits hohen Aktienbewertungen zu rechtfertigen. Im US-Index S&P 500 liegt das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (KVG) bei 18,5. Das bedeutet, dass der Aktienkurs den Gewinn je Aktie um das 18,5-fache übertrifft. Das ist der höchste Wert seit 2002. Im Dax liegt das KGV mit 16,2 ebenfalls über dem langjährigen Mittel von rund 15. Das Risikobarometer der Citigroup signalisiere eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Aktienkurse 2018, sagt Tobias Levkovich, Chef-Anlagestratege für die USA bei der Großbank.

Turbulenzen bei Bitcoin & Co. Die große Unbekannte für die Aktienmärkte ist die Entwicklung des Bitcoin. Der Kurs der Cyber-Devise stieg 2017 um rund 1400 Prozent. Diese Aufwärtsdynamik könne aber schnell verpuffen, sagt Bob Doll, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Nuveen. Wenn die Preis der ältesten und wichtigsten virtuellen Währung prozentual zweistellig verliere, könnten sich Anleger fragen, ob es ihren Aktien nicht genauso ergehen werde.

„Vorstellbar ist, dass sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der allmählich an Fahrt aufnehmenden US-Quartalsberichtssaison zunächst bedeckt halten“, schrieb Christian Schmidt von der Helaba in einem Marktkommentar. In der kommenden Woche nimmt die Saison der Quartalsberichte in den USA mit UnitedHealth, IBM und mehreren Großbanken langsam Fahrt auf.

Im Nebenwerteindex MDax stachen Südzucker nach einer angehobenen Umsatzprognose heraus. Die Titel gewannen bis zu 5,7 Prozent. Aktien von Covestro notierten nach einer Platzierung 1,6 Prozent schwächer bei 87,02 Euro. Bayer hat angesichts der hohen Nachfrage mehr Aktien seiner ehemaligen Kunststoff-Tochter verkauft als geplant und damit 1,8 Milliarden Euro eingenommen.

Im Fokus steht am Donnerstag unter anderem Bayer. Der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern hat zum fünften Mal innerhalb von zehn Monaten ein milliardenschweres Paket von Covestro-Aktien auf den Markt geworfen, wie er am Mittwochabend nach Börsenschluss ankündigte. Angesichts der hohen Nachfrage hat der Konzern mehr Aktien seiner ehemaligen Kunststoff-Tochter Covestro verkauft als geplant und damit 1,8 Milliarden Euro eingenommen.

Statt 18 Millionen seien 21 Millionen Covestro-Papiere über Nacht bei Investoren platziert worden, teilte der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern am Donnerstag mit. Der Verkaufspreis lag mit 86,25 Euro nur 2,5 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch. Bayer reduzierte seine Beteiligung an Covestro damit von 24,6 Prozent auf 14,2 Prozent. Der eigene Pensionsfonds hält weitere 8,9 Prozent. Seit März 2017 hat Bayer damit rund 6,5 Milliarden Euro mit dem Verkauf von Covestro-Aktien eingenommen. Die Covestro-Aktie, die wegen der Platzierung am Abend im Späthandel unter Druck geraten war, erholte sich am Donnerstagmorgen leicht auf 87 Euro. Bayer notierten mit 105,96 Euro fast unverändert.

Auf der Unternehmensseite beginnt am Donnerstag jenseits des Atlantiks die Bilanzsaison: Die Bank of America legt als erste US-Großbank ihre Zahlen vor. Wegen der US-Steuerreform erwarten Analysten einen starken Gewinnrückgang bei allen Großbanken.

Zudem wartet die EZB mit dem Protokoll der Dezember-Sitzung auf. Analysten erhoffen sich davon Hinweise auf die weitere geldpolitische Entwicklung im Euroraum.

In diesem Zusammenhang wird die erste Schätzung des Statistikamtes zum Wachstum in Deutschland – der größten Volkswirtschaft der Euro-Zone – auf Interesse stoßen. Von Reuters befragte Analysten sagen für 2017 im Schnitt einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2,4 Prozent voraus. Es wäre die stärkste Zunahme seit 2011.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.