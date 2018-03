Dax aktuell Dax startet vor Osterpause höher - Geringe Handelsumsätze

Der Leitindex beginnt den Handelstag kaum verändert bei 11.956 Punkten. Für Spannung sorgen am Donnerstag die Inflationszahlen für März.

„Internetsteuer“ – Trumps Drohung sorgt für Unruhe

FrankfurtAm letzten Handelstag des ersten Quartals ist der Dax mit leichtem Rückenwind gestartet. Der Dax lag am Gründonnerstag wenige Minuten nach Eröffnung 0,4 Prozent höher bei 11.987 Punkten. Die Umsätze dürften gering bleiben, da viele Investoren sich bereits ins lange Osterwochenende verabschiedeten. Am Karfreitag und Ostermontag bleibt die Börse geschlossen.

Als positiv wertete Christian Schmidt von der Helaba, dass der Dax am Vortag nicht mehr auf ein neues Tief gefallen sei. „Insofern besteht moderates Aufwärtspotenzial“, sagte der Analyst.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte stieg um 0,07 Prozent auf 25.367,43 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte mit 0,51 Prozent auf 2495,30 Zähler etwas stärker zu.

Die schnellen Stimmungsschwankungen der Anleger dürften nach Meinung von Börsianern kurzfristig anhalten. „Auch wenn die USA und China den Dialog bezüglich Strafzöllen begonnen haben, fürchten die Anleger noch immer die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten Donald Trump“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. „Dazu kommt auch noch die Panik, die durch den Ausverkauf der Technologie-Werte in den USA ausgelöst wurde.“

Bei den deutschen Technologiewerten legten am Donnerstag einige Firmen Zahlen vor. Heraus stachen S&T mit einem Kursplus von 3,4 Prozent. Zuwächse bei Umsatz und Gewinn des österreichischen IT-Unternehmens zogen Anleger an.

Aktien von RIB Software stiegen ebenfalls um mehr als drei Prozent nach einer Gewinnsteigerung und höheren Dividende des Bausoftwareherstellers. Am Mittwoch hatte die Aktie des Chipherstellers Dialog Semiconductor im zweistelligen Prozentbereich nachgegeben. Am Donnerstag setzte sie zur Handelseröffnung kurz zur Erholung an und startete mit plus einem Prozent in den Handel, rutschte kurz darauf aber wieder ins Minus.

An der Pariser Börse stand Renault im Fokus, das mehr als sechs Prozent zulegte. Händler verwiesen auf eine Meldung der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, wonach der französische Autobauer und sein japanischer Partner Nissan über eine Fusion sprechen.

An der Wall Street hatte es im Technologiesektor erneut Kursverluste gegeben. Der Nasdaq-Composite fiel um 0,85 Prozent auf 6949 Zähler.

Andere Indizes an der Wall Street hatten bis Handelsschluss in Europa keine klare Richtung gefunden. Der Dow Jones und der S&P500 notierten kaum verändert. Der Dow Jones schloss leicht schwächer bei 23.848 Punkten, der S&P 500 gab 0,3 Prozent nach auf 2605 Punkte. Vorher änderten die Indizes fast minütlich ihre Richtung.

In Tokio trat der Nikkei-Index am Donnerstag auf der Stelle.

Auf der Konjunkturseite werden die deutschen Inflationszahlen für März erwartet, die Aufschluss über den weiteren Kurs der EZB geben könnten. Allerdings dürfte die Teuerung in der Jahresrate weiter unter dem Ziel der Notenbank bleiben. Zudem stehen neben dem Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt die Statistik der Uni Michigan zum Verbrauchervertrauen und der Einkaufsmanagerindex aus Chicago auf den Terminkalendern.

