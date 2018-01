FrankfurtDie Rekordjagd an der Wall Street freut auch die deutschen Börsianern: In den ersten Handelsminuten setzt der Dax zum Wochenendspurt an. 0,68 Prozent geht es kurz nach Handelsauftakt nach oben auf 13.257 Punkte. Seit dem Rutsch bis auf 12 745 Punkte zum Jahresauftakt hat sich das Börsenbarometer damit bereits wieder um fast 4 Prozent erholt. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 1,5 Prozent höher bei 13.167,89 Punkten geschlossen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,27 Prozent auf 26 821,98 Zähler, während sich der Technologiewerte-Index TecDax mit plus 0,02 Prozent auf 2622,97 Punkte kaum vom Fleck bewegte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand moderat im Plus.

„Die Euphorie ist zurück“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. „Besser könnte die Stimmung an den Börsen zu Jahresbeginn nicht sein.“ Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte am Donnerstag erstmals die 25.000er Marke geknackt.

Zusätzliche Unterstützung versprachen sich Börsianer von den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag (MEZ). Von Reuters befragte Analysten rechnen für Dezember mit dem Aufbau von 190.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Wichtiger sei aber die Entwicklung der Löhne, betonte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. „Wenn die US-Wirtschaft beim Wachstum einen Gang hochschalten will, müssen die Löhne und damit die Kaufkraft schneller steigen.“ Experten erwarten hier ein Plus von 0,3 Prozent.

Bei den Unternehmen waren unter anderem die Aktien von Hella gefragt, die sich um 4,6 Prozent auf 54,65 Euro verteuerten. Die Analysten der JPMorgan hoben ihr Kursziel für die Titel des Autozulieferers auf 59 von 42 Euro an.

Am Donnerstag hatten überraschend starke Daten der privaten Arbeitsagentur ADP den US-Standardwerteindex Dow Jones erstmals über die 25.000er Marke gehievt. Nach Börsenschluss in Deutschland hatten sich die US-Indizes kaum noch bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,6 Prozent und der Nasdaq 0,2 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,9 Prozent auf 23.715 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3395 Punkte.

