FrankfurtDie Europäische Zentralbank hat also entschieden: Sie halbiert ihre monatlichen Anleihekäufe auf ein Volumen von 30 Milliarden Euro, verlängert das Programm aber um neun Monate bis zum September 2018. Damit folgten die Notenbanker der Devise „lower for longer“, was erwartet worden war. In einer ersten Reaktion zeigten sich die Anleger erleichtert. Der Dax kletterte um 0,6 Prozent und konnte mit 13.021 Punkte wieder etwas Abstand zur Tausendermarke gewinnen. Der Leitindex der Euro-Zone, der Euro-Stoxx-50 legte ein halbes Prozent zu auf 3610 Zähler. Nun wartet die gesamte Finanzwelt auf EZB-Chef Mario Draghi, der um 14.30 Uhr vor die Presse tritt und den Entscheid erläutern wird.

Zuvorderst: Die Leitzinsen blieben unangetastet. Eine Erhöhung der Richtwerte, die mit 0,0 Prozent auf einem Rekordniedrigniveau liegen, ist der letzte Schritt auf der Liste der EZB, wenn es an die Normalisierung der Geldpolitik geht. Das hatte die Zentralbank oft genug verkündet. Auch der zum Strafzins umfunktionierte Einlagenzins für Banken verharrte auf dem Niveau von 0,4 Prozent. Es ging heute um das Tapering, sprich um das schrittweise Zurückfahren der Wertpapierkäufe der EZB.

Im Fokus steht das billionenschwere Anleihekaufprogramm. Seit März 2015 erwirbt die EZB ,gemeinsam mit den einzelnen Notenbanken der Länder des Euro-Systems, Staatsanleihen und teilweise auch Unternehmensanleihen. Durch den Kauf soll Druck auf die Renditen entstehen, was wiederum die Bonds unattraktiv für Banken machen soll.

Die sollen ihre Geld vermehrt in die Realwirtschaft investieren, um die Konjunktur und damit auch die Inflation anzukurbeln – das erklärte Ziel der Europäischen Zentralbank. Die Experten peilen eine Teuerungsrate von knapp unter zwei Prozent an, bei der sie ein stabiles Preisniveau sehen, das wiederum die wirtschaftliche Entwicklung nicht belastet.

Das monatliche Volumen der Anleihekäufe betrug in der ersten Phase 60 Milliarden Euro und wurde im März 2016 auf 80 Milliarden aufgestockt. Dass die Währungshüter im Dezember vergangenen Jahres die Käufe wieder auf 60 Milliarden Euro reduzierten, wurde ihnen jedenfalls nicht als eine erste Straffung ausgelegt. Ganz im Gegenteil. Denn die gleichzeitige Verlängerung des Programm auf das Jahresende 2017 trat eine waschechte Aktienrally in Europa los. Die Geldschleusen blieben weiter geöffnet und schoben die Aktienmärkte kräftigt voran.

Das Anleihekaufprogramm ist umstritten, zwischen Ökonomen entstand eine lebhafte Diskussion. Seit die Euro-Zone auf einem Weg der Besserung ist, die Konjunktur auf breiter Basis wieder anzieht, wächst der Druck auf Mario Draghi und seine EZB-Führung, die Zügel wieder straffer zu ziehen. Vor allem in der deutschen Öffentlichkeit hat das Programm und die expansive Geldpolitik einen schweren Stand. Der langjährige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble kritisierte den Kurs der Währungshüter mehrmals.

Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert zum Beispiel, die Transaktionen ab Januar herunterzufahren. „Wenn sich der Aufschwung im Euro-Raum weiter festigt, könnte die EZB die Käufe bis März auf null verringern.“ Die meisten Experten glauben aber nicht, dass die EZB schon ein klares Enddatum nennen wird. Und Jens Weidmann, Chef der Bundesbank, plädiert schon seit längerem für ein Festziehen der Zügel. Und das in einer deutlichen Art, wie sie für Geldpolitiker untypisch ist.