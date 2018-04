Dax aktuell Dax steuert auf dritte Gewinnwoche in Folge zu

Am Freitag kaufen die Anleger weiter zu, der Dax klettert auf ein Sechs-Wochen-Hoch. Starke US-Bilanzzahlen stützen den europäischen Handel.

Dax mit magerem Gewinn – Konzern-Umbau katapultiert VW nach oben

FrankfurtMit einem abzeichnenden Wochenplus von 2,3 Prozent steuert der Dax auf seine dritte Gewinnwoche in Folge zu. Am Nachmittag liegt der deutsche Leitindex mit 0,6 Prozent Wachstum bei 12.492 Punkten.

Das New Yorker Parkett konnte mit einem Plus in diesen Handelstag starten: Mit 0,4 Prozent Wachstum liegt der Dow Jones bei 24.569 Punkten.

„Die Eskapaden des US-Präsidenten, egal ob Zölle oder mögliche Raketen gegen Syrien, prallen momentan an den Anlegern ab“, sagte Uwe Eilers, Geschäftsführer der Frankfurter Vermögen GmbH. „Diese ganze dauerhafte Beschallung über Twitter ist mehr oder weniger in den Aktienkursen verarbeitet.“

Auch der MDax konnte von den positiven Entwicklungen profitieren: Mit 0,4 Prozent Aufschlag liegt er am Freitagnachmittag bei 25.749 Punkten. Der TecDax notiert nun bei 2624 Punkten und ist damit 0,6 Prozent fester. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 konnte um 0,57 Prozent auf 3455 Punkte klettern.

Trotz aller Entwicklungen konnte die Deutsche Bank um 1,3 Prozent zulegen. Die US-Konkurrenz allerdings konnte weitaus positivere Werte vorlegen, was nicht zuletzt an den Auswirkungen der US-Unternehmenssteuerreform liegt.

Stark war gestern auch die Gegenbewegung an der Börse in Moskau. Der in Dollar notierte russische Leitindex RTS schnellte um 3,8 Prozent hoch. Am Freitag folgten weitere 0,6 Prozent Aufschlag. In den vergangenen Tagen waren russische Aktien und der Rubel auf Talfahrt gegangen, die Vereinigten Staaten hatten ihre Sanktionen gegen Moskau noch einmal verschärft.

Die einkehrende Ruhe in Amerika und Europa könnte indes trügerisch sein, warnen Experten. „Das Szenario einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland birgt erhebliches Belastungspotenzial für die Börsen“, sagte Gregor Kuhn, Analyst bei der Bernstein Bank, der Nachrichtenagentur Reuters.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Noch weiter oben in den Kaufblöcken der Händler stand Covestro — ebenfalls wegen eines Führungswechsels. Die Werkstoff-Tochter von Bayer beschleunigt ihre Pläne: Patrick Thomas wird seinen Platz nun schon zum 1. Juni dieses Jahres an seinen Nachfolger Markus Steilemann übergeben. Das habe der Aufsichtsrat auf einer Sitzung vor der Hauptversammlung des Unternehmens am Freitag entschieden, wie ein Sprecher mitteilte. Der Dax-Neuling verteuerte sich daraufhin um 1,2 Prozent.

Die ursprüngliche Vertragslaufzeit von Thomas hätte Ende September geendet. „Wir haben größten Respekt für die ausgezeichnete Arbeit von Patrick Thomas“, teilte Aufsichtsratsvorsitzender Richard Pott mit. Thomas habe „einen unschätzbaren Beitrag zur beeindruckenden Erfolgsgeschichte“ des Unternehmens geleistet. Die ehemalige Bayertochter war 2015 an die Börse gebracht worden und hatte im März den Aufstieg in den Dax geschafft.

In den USA stieg der Dow-Jones-Index der Standardwerte mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 24.483 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,8 Prozent auf 2663 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ging mit plus ein Prozent bei 7140 Stellen aus dem Handel.

Abnehmende Sorgen über eine Eskalation im Syrien-Konflikt haben auch die Anleger in Tokio wieder zuversichtlich gestimmt, sagte ein Händler. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg im Vormittagshandel um 0,5 Prozent auf 21.771 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,4 Prozent auf 1725 Zähler.

Und Rocket Internet präsentiert Jahreszahlen. Die Börsengänge der Online-Bestellplattform Delivery Hero und des Kochboxen-Versands Hello Fresh hatten die Kasse der Berliner Start-up-Schmiede zuletzt auf 1,6 Milliarden Euro anschwellen lassen.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.