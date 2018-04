Dax aktuell Dax trotzt dem Kriegsszenario

US-Präsident Donald Trump kündigt einen Raketenangriff an – doch der Dax hält sich wacker und startet unverändert.

Alle Augen auf das Frankfurter Börsenbarometer. (Foto: dpa) Dax-Kurve

FrankfurtAm deutschen Aktienmarkt herrscht wegen der jüngsten US-Drohungen im Syrien-Konflikt Zurückhaltung. Doch eine große Belastung ist diese Kriegsgefahr aber auch nicht. Der Dax startete am Donnerstag kaum verändert bei 12.297 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,8 Prozent verloren hatte.

Die Ankündigung eines Raketenangriffs gegen Syrien durch US-Präsident Donald Trump sorgt für Unruhe in den Handelsräumen weltweit. Das US-Präsidialamt erklärte später, es gebe noch keinen Zeitplan und Trump habe eine Reihe von Optionen - nicht nur militärische.

„Die Anleger fürchten, dass sich der Konflikt zwischen den USA und Russland weiter zuspitzt“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Handelshaus AxiTrader. „Kurzfristig dürfte sich die Achterbahnfahrt an den Börsen deshalb fortsetzen.“

Nach Veröffentlichung der Verbraucherpreise und der Protokolle der jüngsten US-Notenbank-Sitzung gingen die Anleger von einer Fortsetzung des Zinserhöhungskurses der US-Notenbank (Fed) aus. Trotz der Eskalation des Handelskonflikts der USA mit China sieht die Fed die Wirtschaft in guter Form.

Der Anlagenbauer Gea verschreckte Anleger mit einem Gewinneinbruch im ersten Quartal. Die Aktien standen mit einem Minus von mehr als fünf Prozent am MDax-Ende. Wirecard waren dagegen nach einer Anhebung der Ergebnisprognose im Aufwind. Sie lagen rund drei Prozent höher und damit an der Spitze des TecDax.

Im Dax führten RWE mit einem Plus von 1,6 Prozent die Gewinnerliste an. Händlern zufolge beflügelte die Titel eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank.

Die Vorgaben aus Übersee sind schwach: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 24.189 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,55 Prozent auf 2642 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ging mit minus 0,36 Prozent bei 7069 Stellen aus dem Handel.

In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag 0,2 Prozent auf 21.655 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index büßte 0,3 Prozent auf 1719 Zähler ein.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Die Termine heute: Einen Tag nach der US-Notenbank veröffentlicht heute die Europäische Zentralbank das Protokoll ihrer Sitzung von Anfang März. Investoren werden dabei vor allem nach Hinweisen über die Zukunft ihrer milliardenschweren Anleihekäufe suchen. Die Nettokäufe von monatlich 30 Milliarden Euro sind derzeit bis September 2018 terminiert. Viele Experten gehen davon aus, dass die Notenbank sie zum Jahresende vollständig auslaufen lässt.

Auf der Konjunkturseite stehen neben dem Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt die US-Einfuhrpreise an. Nach der Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten US-Notenbank-Sitzung im März und der Verbraucherpreise gingen die Anleger von einer Fortsetzung des Zinserhöhungskurses aus. Trotz der Eskalation des Handelskonflikts der USA mit China sieht die Fed die Wirtschaft in guter Form.

Auf der Unternehmensseite dürfte die Aufsichtsratssitzung von Thyssen-Krupp im Fokus stehen. Dabei dürfte die angestrebte Stahlfusion mit Tata Steel Thema sein. Auch Volkswagen bleibt im Blick: der Aufsichtsrat soll den geplanten Chefwechsel einem Insider zufolge beschließen.

Puma lädt heute zur Hauptversammlung. Es sind bewegte Zeiten bei dem Sportkonzern. In wenigen Wochen wird Mehrheitsaktionär Kering das Gros seiner Anteile unter den eigenen Investoren als Dividende verteilen. Dann steht die Marke erstmals seit vielen Jahren wieder auf eigenen Beinen. Vorstandschef Björn Gulden wird den Anteilseignern am Konzernsitz in Herzogenaurach daher erläutern, wie es nun weitergehen soll.

Und die KfW-Bankengruppe zieht Bilanz. Ihre Förderbilanz hat die staatliche Förderbank KfW bereits im Februar vorgelegt. An diesem Donnerstag folgen nun die Geschäftszahlen.

Der Europäische Gerichtshof legt an diesem Donnerstag sein Gutachten zu Kartellstrafen gegen Infineon und Philips vor. 2016 bestätigte das EU-Gericht Strafen gegen die beiden Unternehmen, die die EU-Kommission wegen der Beteiligung an einem Kartell auf dem Markt für Smartcard-Chips verhängt hatte. Infineon sollte 83 Millionen Euro zahlen, Philips 20 Millionen Euro. Beide Unternehmen haben beim Gerichtshof Rechtsmittel gegen das jeweilige Urteil eingelegt.

