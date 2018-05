Dax aktuell Dax trotzt Gewinnmitnahmen

Anleger machen nach der Rally nur vereinzelt Kasse, der Dax gibt minimal nach. Zu verarbeiten sind der US-Zinsentscheid und viele Bilanzzahlen.

FrankfurtEuropas Märkte haben am Donnerstag etwas leichter notiert. Einerseits sorgten nach der gestrigen Rally Gewinnmitnahmen für morgendliche Verluste, andererseits die schwachen Vorgaben. Nachdem sich die US-Notenbank zwar gegen eine Zinserhöhung entschieden hatte, aber eine weitere für die nächste Sitzung signalisierte, war die Wall Street ins Minus gerutscht, es folgten die Märkte in Fernost.

Der Dax kam im Frankfurter Frühhandel auf 12.795 Punkte und damit auf einen leichten Abschlag von 0,1 Prozent. Der Leitindex der Währungsunion, der Euro-Stoxx-50 gab 0,2 Prozent ab auf 3545 Zähler. Getrieben von der aktuellen Schwächephase des Euro war der Dax am Mittwoch um anderthalb Prozent gestiegen und auf den höchsten Stand seit Anfang Februar gesprungen.

Im Fokus bleibt das Handelsstreit zwischen China und den USA. Ein Händler sprach von Zurückhaltung vor Gesprächen zwischen Peking und Washington. Eine hochrangige US-Handelsdelegation ist zu Gesprächen in China eingetroffen. Am deutschen Aktienmarkt dürften Zahlen des seit Ende März an der Börse gelisteten Siemens-Medizintechnikkonzerns Healthineers im Rampenlicht stehen, ebenso die Bilanzen von Infineon, Bayer und Adidas. Linde und Volkswagen haben zur Hauptversammlung geladen.

Wie der Dax die 13.000-Punkte-Marke erreicht hat 9. März 2009 56 Prozent hat der Dax seit dem Hoch vom 13. Juli 2007 eingebüßt. Mit 3588 Punkten erreicht er zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch kurz darauf wirft die US-Notenbank Fed die Notenpresse an. Jetzt geht es bergauf. 5. Juni 2014 Die Entscheidung der EZB, die Zinsen weiter zu senken, treibt den Dax erstmals über die 10.000er Marke. 22. Januar 2015 Nach dem Vorbild der Fed wirft die EZB die Notenpresse an und schickt den Dax damit auf Rekordkurs. Am 16. März steigt der Index erstmals über 12.000 Punkte.



11. Februar 2016 Der Preisverfall an den Ölmärkten schürt Ängste vor platzenden Krediten im Finanzsektor. Der Dax fällt auf 8699 Punkte und liegt damit auf dem Niveau vom Oktober 2014. 31. März 2016 Das Minus im ersten Quartal 2016 beläuft sich auf gut sieben Prozent. Schon im März dreht aber die Stimmung, denn die US-Notenbank Fed verschiebt auch aus Rücksicht auf die nahende Brexit-Abstimmung ihre Zinserhöhungen. 24. Juni 2016 Die Briten haben sich für den Austritt aus der EU entschieden und lösen an den Märkten einen allerdings kurzen Ausverkauf aus. Der Dax fällt um fast sieben Prozent, holt in den Folgewochen aber rasch wieder auf. 9. November 2016 Die US-Amerikaner haben Donald Trump zum Präsidenten gewählt. An der Wall Street schieben die Anleger vorher geäußerte Bedenken beiseite und setzen auf sinkende Steuern für Unternehmen und massive Infrastruktur-Investitionen. Der Dow-Jones geht auf Rekordkurs. In seinem Windschatten etabliert sich der Dax wieder in der Fünfstelligkeit.



Frühjahr 2017 Der Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich treibt auch den Dax immer höher. 12. Oktober 2017 Der Dax überspringt erstmals die Marke von 13.000 Punkten.

Die US-Börsen hatten am Mittwoch nachgegeben. Während sich die Fed vor der nächsten Zinserhöhung eine Verschnaufpause gönnte, nährte sie zugleich Erwartungen, dass die Zügel bereits nächsten Monat gestrafft werden. Der Dow-Jones-Index schloss mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 23.923 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 büßte ebenfalls 0,7 Prozent ein und stand zum Schluss bei 2635 Zählern.

Bei den vielen Bilanzen stach Infineon heraus: Der Halbleiterkonzern ist nach einem Gewinnschub etwas optimistischer geworden. Die Aktien legten 1,2 Prozent zu.

Trotz eines Gewinnanstieges im Quartal ließen die Aktien von Vonovia Federn und gaben 2,3 Prozent nach. Deutschlands größter Wohnungskonzern setzt seine Einkaufstour im Ausland fort. Auch bei Adidas traten die Anleger trotz starker Zahlen vorerst den Rückzug an: Die Papiere des Sportartikel-Herstellers gaben rund zwei Prozent nach.

