Dax aktuell Dax verliert deutlich – Commerzbank im Sinkflug

Ein erneut gefallener Ifo-Index zeugt von der um sich greifenden Angst vor einem Handelskrieg. Europas Börsianer gehen vom Parkett.

Dax stets bemüht – Börsianer verunsichert

FrankfurtDer weiter hochkochende Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der noch ungewisse Ausgang der Zollverhandlungen mit Europa haben den Dax am Donnerstag belastet. Er notierte am Nachmittag zuletzt 1,1 Prozent schwächer bei 12.175 Punkten. „Die Anleger zeigen sich nach den jüngsten Drohungen von US-Präsident Trump wieder mehr verunsichert“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Das US-Präsidialamt kündigte neue Zölle gegen China an, im Raum steht ein Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank bis zur Mittagszeit um 0,79 Prozent auf 25 582,91 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 1,94 Prozent auf 2614,57 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,01 Prozent.

Von der Fed waren am Vorabend letztlich keine besonderen Überraschungen gekommen. Daher stand nun vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Fokus, denn US-Präsident Donald Trump will an diesem Tag ein Maßnahmenpaket veröffentlichen. Er hält die Handelspraktiken Chinas für unfair und will auch den Kampf gegen den Diebstahl geistigen Eigentums intensivieren. Unterdessen wird in der EU gehofft, das Inkrafttreten der Zölle vorerst abwenden zu können.

Wichtig für die Anleger ist auch der am Vormittag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex. Er fiel auf 114,7 Punkte von 115,4 Zählern im Vormonat und damit das zweite Mal in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Umfrage unter 7000 Managern mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 114,8 Punkte erwartet. „Der drohende Protektionismus drückt auf die Stimmung“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Manager beurteilten ihre Geschäftslage und auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate weniger optimistisch als zuletzt.

Das deutsche Wirtschaftswachstum hat nach Einschätzung des Ifo-Instituts seinen Zenit erreicht. „Weitere Wachstumsrekorde sind nicht zu erwarten“, sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Münchner Forscher rechnen im laufenden Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,6 Prozent und sind damit optimistischer als andere Institute. 2019 dürfte es dann laut Ifo nur noch zu 2,1 Prozent reichen.

Größe Verlierer am Donnerstag waren in Frankfurt die Banken. Zum einen war das die Deutsche Bank, die unter den Nachwehen des gestrigen Aussagen zum Geschäftsverlauf litt. Die Aktien des Geldhauses verloren zwei Prozent auf ein neues Eineinhalb-Jahres-Tief von 11,78 Euro. In den Sog geriet die Commerzbank, die nach negativem Analystenkommentar ganz sechs Prozent verloren.

Am Mittwoch hatten Äußerungen von Deutsche-Bank-Finanzchef James von Moltke Investoren verschreckt. Dieser warnte vor Belastungen für die Quartalsbilanz in Höhe von 450 Millionen Euro. Dies machte Börsianern zufolge auch der Commerzbank-Aktie zu schaffen. „Hinzu kommt, dass das zeitweise unterstützende Thema Zinswende nicht mehr gespielt wird.“ Experten rechnen frühestens für Mitte 2019 mit einer ersten Anhebung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB).

Ein weiterer Belastungsfaktor für die Commerzbank sei die Herunterstufung auf „Reduce“ von „Hold“ durch einen Analysten des Vermögensberaters Kepler Cheuvreux, fügte der Börsianer hinzu. Dies habe die Aktie unter die Marke von 11,80 Euro gedrückt, wodurch zusätzliche Verkäufe ausgelöst worden seien.