Dax aktuell Dax verliert deutlich

Das deutsche Börsenbarometer ist plötzlich unter die Marke von 13.100 Punkte gerutscht. An US-Märkten steht am heutigen Handelstag den vorbörslichen Indikatoren zufolge eine heftige Korrektur bevor.

Daimler: Anleger vorsichtig trotz guter Zahlen

FrankfurtNach dem Zinsentscheid der Fed hatten die Dax-Anleger am Donnerstag neuen Mut gefasst. Der deutsche Leitindex legte im Vormittagshandel zeitweise um 0,8 Prozent auf 13.301 Zähler zu, der Euro Stoxx50 gewann bis zu 0,7 Prozent. Doch mittlerweile ist die Frankfurter Benchmark mit einem Minus von fast ein Prozent auf 13.054 Punkten abgerutscht.

„Die Sitzung der Notenbank hat nicht den Schrecken entfaltet wie zuvor befürchtet“, urteilte Jochen Stanzl von CMC Markets noch am Mittag. Der Euro pendelte wie schon in den vergangenen Tagen um die Marke von 1,24 Dollar.

Die US-Währungshüter ließen den Leitzins am Mittwochabend unverändert, stimmten die Anleger aber auf eine weitere Erhöhung im März ein. Diese Vorhersehbarkeit schätzten die Märkte sehr, sagte Markus Huber vom Broker City of London. Bislang liegt der geldpolitische Schlüsselsatz in den USA in der Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent. Die Fed setzt darauf, dass der Preisauftrieb in diesem Jahr zunehmen und sich dann um das Ziel der Fed von zwei Prozent einpendeln wird.

Neben der Fed standen am Donnerstag vor allem Unternehmensbilanzen im Fokus. Daimler konnte die Anleger mit seinem Zahlenwerk nicht überzeugen. Das vierte Quartal sei etwas schlechter als erwartet und der Ausblick nicht überwältigend ausgefallen, sagte ein Händler. Nach dem Gewinnsprung im vergangenen Jahr traut sich Daimler wegen steigender Investitionen 2018 kein neues Ergebnisplus zu. Die Aktien zählte mit einem Abschlag von 2,2 Prozent zu den größten Dax-Verlierern.

Zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex zählten die Aktien der Commerzbank und Deutschen Bank, die sich trotz des Dax-Kursrutsches um 0,7 und 1,1 Prozent verteuerten. Die Deutsche Bank lässt sich am Freitag in ihre Bücher schauen.

Im MDax gerieten die Titel des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler ins Rutschen. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) ging im vergangenen Jahr um 6,8 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro zurück. Die Aktien sackten zwischenzeitlich um elf Prozent auf 14,26 Euro ab und waren mit Abstand größter Verlierer im Nebenwerteindex MDax.

„Überproportionaler Gewinnanstieg“: Siemens-Aktie schießt aufwärts

Keinen guten Tag erwischte auch der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk, dessen Aktien sich um mehr als fünf Prozent verbilligten. Das vierte Quartal fiel schwächer als erwartet aus. Nach oben ging es dagegen für die Titel von Nokia mit einem Plus von acht Prozent. Der finnische Mobilfunkausrüster hat dank einer Patentzahlung des chinesischen Rivalen Huawei deutlich mehr verdient als erwartet.

In den USA erreicht die Bilanzsaison ihren Höhepunkt, unter anderem legt Apple sein Zahlenwerk vor. Mit Spannung blickten die Anleger zudem auf eine Reihe von US-Konjunkturdaten. Am Nachmittag standen unter anderem der Wochenbericht vom Arbeitsmarkt sowie der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie auf der Agenda. Beide Daten könnten Hinweise auf die am Freitag erwarteten offiziellen US-Jobzahlen geben.

