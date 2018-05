Dax aktuell Dax verteidigt die Marke von 13.000 Punkten

Monatelang hat es gedauert, bis der deutsche Leitindex wieder die Marke von 13.000 Zählern überwunden hat. Vor dem Börsenstart stehen die Zeichen auf weitere Kursgewinne.

Alle Augen auf das Frankfurter Börsenbarometer. (Foto: dpa) Dax-Kurve

FrankfurtDer Dax hat an Christ Himmelfahrt nach Monaten wieder die Marke von 13.000 Punkten übersprungen. Im ruhigen Feiertagshandel schaffte er zum Handelsschluss ein klares Plus von 0,6 Prozent und ging mit 13 022 Punkten unweit seines Tageshochs aus dem Handel.

Und die freundliche Stimmung dürfte sich auch am heutigen Freitag fortsetzen. Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert der deutsche Leitindex gegen 6.45 Uhr bei 13.35 Zählern und damit leicht über dem Vortagesschluss.

Die Vorgaben aus Übersee sind freundlich. Nachlassende Zinsspekulationen haben am Donnerstag den US-Börsen Rückenwind gegeben. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 24.739 Punkte, während Nasdaq und S&P 500 um je 0,9 Prozent auf 7404 beziehungsweise 2723 Zähler zulegten.

Im Sog der Wall Street und beflügelt von positiven Geschäftszahlen großer Unternehmen hat die Tokioter Börse am Freitag sogar auf ein Dreimonatshoch zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei gewann im Vormittagshandel 0,75 Prozent auf 22.663 Punkte. Der breiter angelegte Topix-Index legte um 0,56 Prozent auf 1.787 Zähler zu.

Die Termine heute: Der weltgrößte Stahlkonzern Arcelor-Mittal berichtet über seine Ergebnisse im ersten Quartal. Analysten gehen im Schnitt von einem stagnierenden Umsatz von 14,7 Milliarden Euro und einem ebenfalls stagnierenden Gewinn pro Aktie aus.

Der Cloud-Telefonieanbieter Nfon will am Freitag sein Debüt auf dem Frankfurter Börsenparkett feiern. Das Unternehmen hatte nach der Senkung der Preisspanne den Sprung an die Börse mit Ach und Krach geschafft. Der Ausgabepreis lag am unteren Ende der Preisspanne, die Nfon Anfang der Woche wegen der schwachen Nachfrage auf 11,93 bis 14,00 Euro von zuvor 15,60 bis 19,60 Euro gesenkt hatte. Nfon bietet virtuelle Telefonanlagen an, bei denen die Gespräche über die Internetverbindung abgewickelt werden.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.