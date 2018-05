 Dax aktuell: Dax verteidigt Marke von 13.000 Punkten

Nach den deutlichen Kurszuwächsen in den vergangenen Wochen legt der Dax zum Auftakt zunächst eine Verschnaufpause ein.

Dax-Aufwärtstrend hält an – Weg frei für neues Rekordhoch?

FrankfurtNach dem siebten Wochengewinn in Folge verliert der Dax an Schwung. Er notierte zur Eröffnung am Montag kaum verändert bei 13.009 Punkten. „Man merkt, dass die Luft auf dem hohen Niveau langsam dünner wird“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Heute Morgen sorgen zusätzlich der wieder stärkere Euro und der Unsicherheitsfaktor Italien für Gegenwind.“

Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich auf 1,1952 Dollar und schmälerte damit die Wettbewerbschancen heimischer Firmen auf dem Weltmarkt. In Italien steuern die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega auf eine Koalitionsregierung zu. „Verhandlungen auf europäischer Ebene dürften mit dieser Regierung nicht einfach werden“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Bei den Unternehmen stand unter anderem K+S im Rampenlicht. Die Papiere des Düngemittel-Herstellers verloren nach einem Quartalsergebnis unter Markterwartungen drei Prozent.

Zu den den Top-Werten im Dax 30 zählt der Halbleiterhersteller Infineon mit einem Plus von 0,9 Prozent. Der Chip-Produzent hatte am vergangenen Freitag verkündet, noch in diesem Jahr ein neues Entwicklungszentrum für Automobilelektronik und Künstliche Intelligenz in Dresden einrichten. Langfristig sollen 250 Mitarbeiter dort arbeiten. Ziel ist es, neue Produkte in den Bereichen Automobilelektronik und Künstliche Intelligenz zu entwickeln.

Den höchsten Kurszuwachs verbucht die Aktie von Fresenius Medical Care mit einem Plus von 1,1 Prozent, Schlusslichter sind BMW und Volkswagen mit einem Minus von jeweils 0,5 Prozent.

Die Kurse an der Wall Street hatten am vergangenen Freitag ihre jüngste Rally fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial legte um 0,4 Prozent auf 24 831 Punkte zu - und beendete so den siebten Handelstag in Folge mit positivem Ergebnis, was die längste Gewinnstrecke seit November bedeutet. Im Wochenvergleich hat der Leitindex damit um gut 2,3 Prozent zugelegt.

Im Schlepptau der Standardwerte im Dow ging es am Freitag für den breit gefassten S&P 500 um 0,2 Prozent auf 2727 Zähler nach oben. Für den Nasdaq 100 jedoch war das Vorzeichen negativ: das technologielastige Kursbarometer gab um 0,2 Prozent auf 6952 Punkte nach. Marktbeobachtern zufolge kommt ein kleiner Rücksetzer nach einer zuletzt starken Entwicklung bei den Technologiewerten aber nicht überraschend.

In der Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China kehren einige Anleger in die asiatischen Aktienmärkte zurück. Der japanische Nikkei-Index stieg um 0,5 Prozent auf 22.865,86 Punkte. Der Leitindex der chinesischen Börsen von Shanghai und Shenzhen gewann 0,8 Prozent auf 3903 Zähler.

Relevante Konjunkturdaten stehen am Montag nicht an. Bei einer Konferenz der dänischen Notenbank treten dafür einige Zentralbanker vor die Mikrofone. Ihre Blicke richten Investoren außerdem auf Italien, wo die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega auf eine Koalitionsregierung zusteuern.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.