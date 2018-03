Dax aktuell Dax vor Osterpause höher - Geringe Handelsumsätze

Zur Mittagszeit steht der Leitindex rund ein Prozent im Plus. So endet das Auftaktquartal im Dax mit kleinem Lichtblick.

Aktien der Autobauer geben Gas

FrankfurtAm deutschen Aktienmarkt hat sich am letzten Handelstag vor Ostern eine verhalten positive Stimmung durchgesetzt. Gestützt wurde der Dax vor allem von Käufen im Automobilsektor, nachdem Renault und Nissan nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg über Fusion sprechen. Der Leitindex Dax rückte bis zum Mittag um rund ein Prozent Prozent auf 12.059 Punkte vor und ließ damit die Marke von 12.000 Punkten wieder hinter sich.

Beim Belastungsfaktor Handelskrieg zwischen den USA und China sind neue negative Nachrichten bislang ausgeblieben. Auch das könnte kurz vor dem Osterwochenende zu stabilen Aktienmärkten beitragen.

An diesem Donnerstag endet allerdings das erste Börsenquartal 2018 - und das mit einem Dax-Verlust von fast 1000 Punkten oder rund 7 Prozent. „Hierzulande sind die Anleger inzwischen sehr pessimistisch“, sagte Markus Reinwand von der Helaba. An der Schrittmacherbörse Wall Street sei das Tief aber wohl noch nicht erreicht.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte stieg um 0,53 Prozent auf 25.484,35 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,47 Prozent auf 2494,35 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,73 Prozent auf 3355,67 Zähler nach oben.

Bei Aktien von Automobilherstellern griffen Investoren zu. Die Aussicht auf eine komplette Fusion von Renault und Nissan trieb die Bewertungen im gesamten europäischen Sektor nach oben. Mit Kursgewinnen von 2 bis 2,6 Prozent lagen Volkswagen, BMW und Daimler auf den Plätzen zwei, drei und vier im Dax - übertroffen nur von den Aktien der Lufthansa. Renault-Aktien stiegen in Paris um 4,4 Prozent.

Unter Druck stehen weiterhin weltweit Aktien von Technologie-Unternehmen.

In Deutschland verlor die Aktie des Chipherstellers Dialog Semiconductor, die bereits am Mittwoch im zweistelligen Prozentbereich nachgegeben hatte, bis zum Mittag erneut drei Prozent. In den USA steht die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla stark unter Druck. Sie gab am Mittwoch an der Wall Street 7,7 Prozent nach und notiert jetzt bei 257,78 Dollar. Allein seit Monatsanfang beträgt das Minus jetzt fast 25 Prozent.

In Tokio trat der Nikkei-Index am Donnerstag auf der Stelle.

Auf der Konjunkturseite werden die deutschen Inflationszahlen für März erwartet, die Aufschluss über den weiteren Kurs der EZB geben könnten. Allerdings dürfte die Teuerung in der Jahresrate weiter unter dem Ziel der Notenbank bleiben. Zudem stehen neben dem Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt die Statistik der Uni Michigan zum Verbrauchervertrauen und der Einkaufsmanagerindex aus Chicago auf den Terminkalendern.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.