Dax aktuell Dax wird wohl zum Sprung über 13.000er Marke ansetzen

Am Dienstag könnte der Leitindex den Aufwärtskurs des Vortages fortsetzen - und sich auf den Weg zu einem neuen Rekordhoch machen.

Am Montag eroberte der Dax die 12.900 Punkte zurück. (Foto: dpa) Deutsche Börse

FrankfurtDie erneute Flut von Firmenbilanzen könnte den Dax Börsianern zufolge am Dienstag über die 13.000er Marke spülen. Am Montag hatte er ein Prozent im Plus bei 12.948,14 Punkten und damit so hoch wie seit Februar nicht mehr geschlossen. Im vorbörslichen Handel lag er leicht im Minus bei 12.932 Punkten. Mit dem Sprung über die Hürde bei 13.000 Punkten werde der Weg zum Rekordhoch von 13.596,89 Punkten frei, sagte ein Aktienhändler.

Der Dax hatte davon profitiert, dass der Euro infolge schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland unter Druck blieb. Erstmals seit Dezember 2017 kostete die Gemeinschaftswährung sogar zeitweise etwas weniger als 1,19 US-Dollar. Für deutsche Aktien ist dies ein Kurstreiber, weil eine schwache Heimatwährung die Exportchancen deutscher Unternehmen im Allgemeinen verbessern kann.

Die Anleger setzten vermehrt auf steigende US-Zinsen und eine brummende US-Konjunktur, so Händler. Damit dürften Dollar-Anlagen auf absehbare Zeit mehr Rendite abwerfen als Euro-Investitionen.

Neben Geschäftszahlen der Unternehmen, darunter auch fünf Dax-Mitglieder, richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die deutsche Industrieproduktion. Die am Montag veröffentlichten Auftragseingänge der heimischen Industrie waren überraschend erneut zurückgegangen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne eingegrenzt. Der Dow Jones schloss am Montag 0,4 Prozent höher auf 24.357 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 2672 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 7265 Punkte.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,1 Prozent auf 22.487 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent auf 3160 Punkte.

