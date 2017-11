Frankfurt

Die Feiertagsstimmung auf dem Frankfurter Parkett dauert nicht an: Der Dax notiert im Nachmittagshandel mit 0,37 Prozent moderat im Minus. An Allerheiligen hatte er bei hohem Umsatz 1,8 Prozent auf 13.465 Punkte zugelegt und damit so hoch wie noch nie in seiner fast 30-jährigen Geschichte geschlossen. Die zweite Frankfurter Reihe, der MDax, legte am Donnerstag um 0,1 Prozent zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,4 Prozent. „Nach der imposanten Rally mangelt es an neuen Impulsen“, meinte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Erste Investoren gingen auf Nummer sicher und strichen einen Teil ihrer Gewinne ein.

Umso gespannter blickten die Anleger deswegen auf den Zinsentscheid der Bank of England (BoE): In Großbritannien steigen erstmals seit zehn Jahren die Zinsen. Die BoE beschloss am Donnerstag, den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geldinstitute um einen Viertelpunkt auf 0,5 Prozent anzuheben. In London weiteten die Aktienkurse nach der ersten Zinserhöhung der Bank of England seit zehn Jahren ihre Gewinne etwas aus. Dagegen gab das Pfund Sterling um knapp einen US-Cent auf 1,3115 Dollar nach, da Anleger Hinweise auf baldige weitere Zinserhöhungen zunächst vermissten.

Für David McNamara von Davy Research kommt es jetzt auf den Blick nach vorn an: Die Zinserhöhung sei eine „ausgemachte Sache“ gewesen. Mit einer weiteren Zinserhöhung werde an den Finanzmärkten aktuell für 2018 gerechnet. Auch Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets gab sich optimistisch: „Das Umfeld für deutsche Aktien stimmt und es kann jetzt sehr schnell weiter nach oben gehen: Schwacher Euro, starke Gewinnentwicklung bei den Unternehmen und ein weltweiter Aufschwung, dem die Zentralbanken wegen der Angst um noch immer zu tiefe Inflationsraten nicht wirklich im Wege stehen“.

Eine zinspolitisch wichtige Entscheidung steht am Donnerstag auch in Übersee aus: Am Abend will US-Präsident Donald Trump bekanntgeben, wer die amerikanische Notenbank (Fed) künftig leiten soll. Insidern zufolge hat der einzige Republikaner im Fed-Direktorium, Jerome Powell, die besten Karten. Von dem 64-Jährigen wird eine Fortsetzung von Janet Yellens Kurs der behutsamen Zinserhöhungen erwartet.

Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank meint, dass Powell in Sachen Regulierung aber als flexibler gelte. „Auch das könnte Trump zur Nominierung bewogen haben, immerhin hatte er im Wahlkampf versprochen, den Finanzsektor zu deregulieren.“ An der Wall Street herrschte bei Börseneröffnung folglich Zurückhaltung. Dow, S&P und Nasdaq notierten kaum verändert.