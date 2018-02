Dax aktuell Der Dax erholt sich weiter

Der Euro verteuert sich, doch der Entspannung an den Aktienmärkten tut das keinen Abbruch. Die Anleger stellen sich ihren Zinsängsten.

Dax im Plus – US-Märkte lassen Anleger kalt

FrankfurtEuropas Anleger haben am Donnerstag ein weiteres Entspannungssignal gesetzt. Zeitweise ging es ein Prozent rauf, am Nachmittag ebbte der Schwung etwas ab. Der Deutsche Aktienindex notierte zuletzt mit 12.396 Punkten ein halbes Prozent fester. Sein gesamteuropäisches Pendant, der Euro-Stoxx-50 legte 0,8 Prozent zu auf 3396 Zähler. Damit konnten die Börsen im turbulenten Februar weiter Boden gutmachen. Viel wichtiger dürfte aber sein, dass sich die Börsianer in einer viel stärkeren Verfassung zeigen als noch in der vergangenen Woche des Absturzes.

Die gestrige Ausgangslage war nämlich dieselbe, die zum Monatsanfang die Aktienkurse rund um den Globus abschmieren lassen hatte: Plötzlich war das Zinsgespenst zurück. Am Mittwochnachmittag hatten unerwartet hohe US-Inflationsdaten die Furcht vor einem zu schnellen Anstieg der Zinsen zurück aufs Parkett gespült, in Europa und den USA gerieten die Kurse erneut ins Trudeln. Doch am Ende erholten sich die Notierungen nicht nur, sondern wendeten ins deutliche Plus. Der Dax schloss 1,2 Prozent fester, der Dow Jones gewann ein Prozent hinzu. Der Spuk verlor seinen Schreck.

„Man hofft, dass es sich beim jüngsten Anstieg der Teuerungsrate um einen temporären Anstieg handelt und nicht um den Beweis, dass die Inflation nun nachhaltig anzieht“, begründete Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader den Optimismus der Börsianer.

Mit dem höheren Preisniveau wächst der Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen weiter anzuheben – und das in einem höheren Tempo als bisher. Genau das schreckt die Märkte auf, das billige Notenbankgeld befeuerte jahrelang die Aktienrally.

Die Fed hat die Normalisierung des niedrigen Zinsniveau zwar längst eingeleitet, doch mit der Geschwindigkeit halten sich die Dollar-Hüter zurück. Dass eine allzu forsche Gangart die Konjunktur abwürgen kann, wissen die Dollar-Hüter. Viel schwieriger gestaltet sich die Zügelung aber im Bezug auf die Finanzmärkte.

Denn die reagierten bisher ziemlich sensibel auf bloße Anzeichen steigender Zinsen. Im schlimmsten Falle könnten instabile Finanzmärkte auf die Realwirtschaft abfärben. Dementsprechend vorsichtig agiert die Fed bei der Entwöhnung der Investoren. Im vergangenen Jahr hatte die Notenbank drei Zinsschritte gewagt, die Leitzinsen liegen nach der insgesamt fünften Erhöhung seit der Zinswende im Dezember 2015 bei 1,25 bis 1,5 Prozent.

„Die Reaktion auf die überraschenden Inflationsdaten ist ein gutes Zeichen, welches den einen oder anderen zum Aufbau von Aktienpositionen ermutigen dürfte“, erklärte Analyst Frank Klumpp von der Landesbank Baden-Württemberg. Die entscheidende Frage, die sich Anleger stellen: Sind die Kursgewinne vom gestrigen Mittwoch bereits das Ende der Talfahrt, die Ende Januar 2017 begonnen hat? Oder nur eine Gegenbewegung, die schnell wieder endet?

Aus charttechnischer Sicht kann erst von einem Ende der Talfahrt gesprochen werden, wenn der deutsche Leitindex die Marke von rund 12.750 Punkten zurückerobert. Dort liegt unter anderem die für längerfristige Investoren wichtige 200-Tagelinie. Notiert der Dax oberhalb dieser Linie, gilt das als positives Zeichen – und umgekehrt.

An den deutlichen Aufschlägen am Donnerstag konnte auch der wieder steigende Euro nichts ändern. Zeitweise sprang die Gemeinschaftswährung über die 1,25-Dollar-Marke, was für Europas Unternehmen ein Hemmnis ist, macht das doch deren Produkte im Ausland teurer. Zuletzt kam der Euro mit 1,2472 Dollar auf ein Plus von 0,2 Prozent. Die Anleger reagierten aber gelassen.