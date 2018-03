Dax aktuell Der Dax geht mit einem Minus ins Wochenende

Der US-Arbeitsmarkt brummt wie seit 18 Monaten nicht mehr. Das beeindruckte deutsche Aktienanleger nur kurz. Der Dax schließt im Minus.

„Den deutschen Herstellern tun die Zölle gar nicht so weh“

FrankfurtDie Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich nach der Erholung der vergangenen Tage zum Wochenschluss zurückgehalten. Die Entspannung im Atomstreit zwischen den USA und Nordkorea sowie gute Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt reichten nicht aus, um den Dax nachhaltig über 12.400 Punkte zu hieven.

Der Dax schloss am Freitag mit einem Minus von knapp 0,1 Prozent auf 12.347 Punkte. Auf Wochensicht sieht die Bilanz besser aus: Er stieg um rund dreieinhalb Prozent. Für den Index der mittelgroßen Werte MDax ging es am Freitag um 0,3 Prozent auf 26.125 Punkte nach oben, und der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,3 Prozent auf 2.692 Punkte vor.

Positive Arbeitsdaten aus den USA hatten dem Dax am Mittag zunächst deutlichen Schwung verliehen. In den USA wurden im Februar 313.000 neue Jobs geschaffen, das größte Plus in mehr als anderthalb Jahren und deutlich mehr, als die 200.000 Jobs, die Ökonomen erwartet hatten. Das deutsche Aktienbarometer drehte kurzzeitig ins Plus. Doch schnell gingen die Anleger wieder auf Nummer sicher.

In den Vordergrund rückten offenbar wieder die Sorgen um die Folgen der verhängten US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium. Es sei bislang nicht davon auszugehen, dass Trump die Zölle auf zusätzliche Güter erweitern werde, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank: „Donald Trump hat ein Zeichen gesetzt. Damit ist es nun hoffentlich genug.“ Die Aktien europäischer Stahl-Hersteller wie Arcelor-Mittal, Salzgitter und Voestalpine verloren bis zu 5,7 Prozent.



Aktien der Lufthansa gerieten Händlern zufolge wegen etwas verhalteneren Äußerungen zum Preisumfeld unter Druck. Die Papiere fielen um 5,6 Prozent auf 25,76 Euro ans Dax-Ende und notierten so tief wie seit viereinhalb Monaten nicht mehr.

Den mit weitem Abstand letzten Platz im MDax belegten die Papiere von Salzgitter mit einem Minus von rund 5,5 Prozent. Angesichts der Strafzölle in den USA sei Salzgitter als reiner Exporteur klar im Nachteil, hieß es.

Im Kleinwertesegment SDax straften Anleger den Fußballverein Borussia Dortmund für die Niederlage im Europa-League-Spiel gegen Salzburg ab. Die Papiere stürzten um 5,5 Prozent auf 5,73 Euro ab.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,46 Prozent am Vortag auf 0,44 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,12 Prozent auf 139,46 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,21 Prozent auf 156,88 Punkte nach. Der Euro notierte zuletzt bei 1,2278 Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8145 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2421 (Mittwoch: 1,2417) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8051 (0,8054) Euro gekostet.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,5 Prozent auf 21.469 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um ebenfalls 0,4 Prozent auf 3302 Punkte. Die asiatischen Börsen profitierten von der Hoffnung auf eine Entspannung im Nordkorea-Konflikt, nachdem US-Präsident Donald Trump sich zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bereit erklärt hatte.