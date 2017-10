FrankfurtDer Dax ist am Dienstag unter die Marke von 13.000 Punkte gefallen. Dafür brauchte es nur wenige Punkte, insgesamt kam der Deutsche Aktienindex mit 12.998 Punkten im Frühhandel auf ein minimales Minus von gerade Mal fünf Punkten. Der Handel zur Wochenmitte dürfte sich in engen Bahnen bewegen, halten sich viele Anleger vor wichtigen US-Bilanzzahlen eher bedeckt. Zumal die Frankfurter Börsianer sich in diesen neuen Höhen – am Donnerstag hatte der Dax erstmals in seiner Geschichte die 13. Tausendermarke geknackt – nur langsam vorantasten. Neues Allzeithoch: 13.036 Zähler.

Unterstützung kommt vom Euro, der mit 1,1778 Dollar etwa einen viertel US-Cent niedriger als am Montagabend notierte. Damit verbessern sich die Absatzchancen deutscher Unternehmen auf dem Weltmarkt, was die Aktien der Unternehmen attraktiver macht. Die Krise um Katalonien dürfte aber auf der Stimmung lasten. Das Oberste Gericht ordnete die Festnahme von zwei führenden Separatisten an.

Am Dienstag stehen unter anderem die Zwischenberichte von Goldman Sachs, Morgan Stanley und Johnson & Johnson sowie nach Börsenschuss in New York IBM im Terminkalender. Zuvor wird der ZEW-Index für Deutschland veröffentlicht, der erstmals seit der Bundestagswahl die Stimmung von Analysten und Anlegern misst. Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet langwierige Sondierungsgespräche über die Bildung einer Jamaika-Koalition.

In New York hatten am Montag der Dow Jones und der S&P500 nach Handelsschluss in Europa ihre Gewinne ausgeweitet und 0,4 und 0,2 Prozent höher geschlossen, während an der Technologiebörse der Nasdaq 0,3 Prozent gewann. Alle drei Indizes schlossen so hoch wie noch nie.

In Asien tendierten die Börsen am Dienstag uneinheitlich. In Tokio lag der Nikkei-Index 0,3 Prozent höher. In Shanghai kam die Börse kaum vom Fleck.

