FrankfurtUnd auch am Freitag ist der Dax stetig seinen Weg gegangen. Der Leitindex notierte am Frankfurter Nachmittag mit 12.749 Punkten 0,4 Prozent fester. Damit bestritt der deutsche Aktienindex den letzten Handelstag des Monats ruhig. Im September hatten sich der Aktienmarkt erstaunlich stark entwickelt, der Dax kletterte um mehr als fünf Prozent in die Höhe – ganz anders als es die Tradition des Börsenmonats Septembers besagt, wonach der neunte der schwächste aller Monate auf dem Parkett ist. Das Ganze ist historisch belegt.

Mit Ständen von mehr als 12.700 Punkten erreicht der Dax zum Quartalsende die höchsten Notierungen seit gut drei Monaten. Zum Allzeithoch von 12.952 Zählern fehlen damit noch knapp 220 Stellen. „Jetzt besteht eine gute Chance, dass der Index den Rückstand zu den US-Börsen aufholen kann“, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Welche politische Risiken Anlegern 2017 noch drohen Mueller-Ermittlungen Die andauernden Untersuchungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller stellen eine latente Bedrohung für die Aktienmärkte dar. Seit dem 17. Mai geht der frühere FBI-Direktor möglichen Verbindungen von US-Präsident Donald Trump zu russischen Regierungskreisen nach. Über den momentanen Stand der Ermittlungen lässt sich nur mutmaßen – Mueller gibt keine öffentlichen Stellungnahmen ab. Quelle: Die japanische Bank Nomura hat die politischen Risiken für die Märkte in den kommenden Monaten erfasst.

Bundestagswahl Auch wenn ein Kanzlerwechsel hierzulande derzeit unwahrscheinlich erscheint: Die Bundestagswahl am 24. September wird an den Börsen genau beobachtet werden. Denn eine Veränderung der bestehenden Regierungskoalition sowie das Erstarken populistischer Kräfte könnte auf Anlegerseite ebenso zu Unsicherheiten führen.

EZB-Sitzungen Tagt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), spitzen alle Börsianer ihre Ohren. Was EZB-Chef Mario Draghi bei der obligatorischen Pressekonferenz verkündet, hat mitunter gravierende Auswirkungen auf den Kursverlauf. Derzeit steigt der Druck auf die Notenbanker ihre ultralockere Geldpolitik – ob der guten Wirtschaftslage – zu beenden. Konkrete Ankündigungen werden im Herbst erwartet, nachdem Draghi Anleger auf der Sitzung Anfang September erneut vertröstet hatte.

BoE Inflation Report Im Zuge der Brexit-Verhandlungen kommt den Berichten der Bank of England (BoE) besondere Bedeutung zu. Der nächste vierteljährliche Inflationsreport der britischen Zentralbank erscheint am 2. November. Laut dem Finanzinstitut würden die Auswirkungen des Brexit für britische Bürger schon jetzt durch steigende Lebensmittelpreise spürbar. Zuletzt hatte die Bank die Aussicht auf Wirtschafts- und Einkommenswachstum zurückgeschraubt und die Inflationsprognose auf 2,7 Prozent erhöht.



OPEC-Sitzung Am 30. November findet die nächste Tagung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) statt – ein Schicksalstag für alle Anleger. Zuletzt hatte die OPEC eine gemeinsame Produktionskürzung beschlossen, um den Ölpreis zu stabilisieren und eine Übersättigung zu verhindern. Die Vereinbarung – mit einer Laufzeit bis Ende März 2018 – wurde jedoch nicht von allen Ländern eingehalten.

Fed-Spitze Die erste Amtszeit der derzeitigen Fed-Chefin Janet Yellen endet im Februar 2018. Ob US-Präsident Donald Trump ihr eine zweite zugesteht, ist ungewiss. Lange Zeit galt Trump als harscher Kritiker von Yellens Niedrigzinspolitik. Neben Yellen wird der Ex-Vizechef von Goldman Sachs, Gary Cohn, als aussichtsreicher Kandidat für den Fed-Chefposten gehandelt.

Von der Konjunkturfront gab es heute erfreuliche Neuigkeiten vom boomenden deutschen Arbeitsmarkt, auch wenn die Märkte nicht groß reagierten. Im September fiel die Zahl Beschäftigungsloser auf unter 2,5 Millionen Menschen – ein rekordniedriger Wert. Schon deutlich interessanter war da die Euro-Inflation. In einer ersten Schätzung kommt die europäische Statistikbehörde Eurostat auf eine September-Teuerungsrate von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nachdem die Zahlen für Deutschland am Donnerstag auf 1,8 Prozent ermittelt wurden, rechneten Experten heute mit 1,6 Prozent für den gesamten Währungsraum.

Der monatliche Blick auf die Verbraucherpreise ist der EZB geschuldet. Wenn der Rat der Europäischen Zentralbank Anfang Oktober zusammenkommt, dürften die Währungshüter eine ersten Ausblick darauf geben, wie ein Ausstieg aus der aktuellen, ultralockeren Geldpolitik aussehen könnte. Das zumindest erwartet die Finanzwelt, die jüngsten Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghis legen das ebenfalls nahe.

Die US-Börsen bauten ihre Gewinne nach Handelsschluss in Europa etwas aus. Der Dow-Jones-Index ging 0,2 Prozent höher aus dem Handel bei 22.381 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte 0,1 Prozent, der Nasdaq-Index trat auf der Stelle. In Tokio notierte der Nikkei kaum verändert bei 20.363 Punkten.

Unter den deutschen Bluechips war Volkswagen das Gesprächsthema Nummer eins. Mit einer Gewinnwarnung erwischten die ihre Anleger am Freitag auf dem falschen Fuß. Die Aktien rutschten zeitweise um vier Prozent auf ein Zweieinhalb-Wochen-Tief von 132,85 Euro ab und waren mit Abstand größter Verlierer im Dax, der um 0,2 Prozent zulegte. Der Autokonzern stockte seine Vorsorge für den Vergleich mit geschädigten Autobesitzern in den USA auf und rechnet im dritten Quartal deshalb voraussichtlich mit einer Belastung von rund 2,5 Milliarden Euro.

„Da sieht man, dass die Diesel-Affäre noch lange nicht ausgestanden ist“, sagte ein Händler. Ein anderer Börsianer betonte, mit der Gewinnwarnung habe niemand gerechnet. „Da stellt sich die Frage, inwiefern das ein Fass ohne Boden ist.“

Insgesamt kostet der Skandal um die Manipulation von Dieselabgaswerten in den USA Volkswagen bereits mehr als 20 Milliarden Euro.

Für einiges an Aufmerksamkeit sorgte auch die Deutsche Bank. Die Experten der Ratingagentur Fitch stuften die Bonitätsnote für die Bank auf „BBB+“ von „A-“ zurück, weil sie einen anhaltenden Druck auf die Geschäftsergebnisse sehen. Am Donnerstag waren Deutsche-Bank-Titel mit einem Kursplus von 2,7 Prozent noch größter Gewinner im Dax. Heute gehörten sie mit moderaten Abschlägen von einem halben Prozent schon zu den schlechtesten Papiere.

Steil bergauf ging es für die Aktien von Covestro, sie starteten 4,1 Prozent höher und waren größter Gewinner im Nebenwerteindex MDax. Der Pharma- und Chemieriese Bayer trennte sich von weiteren Covestro-Anteilen und hält nun noch 24,6 Prozent an dem Kunststoffhersteller. Für Covestro verbessern sich damit die Perspektiven auf einen Aufstieg in den Dax.

