FrankfurtDer Deutsche Aktienindex hat am Dienstag die 13.000 Punkte gehalten. Zwar war der Dax am Vormittag unter die Tausendermarke gerutscht, doch im Verlauf des Handels fingen sich der Kurs. Freilich spielte sich das alles in sehr engen Bahnen ab, zwischen Tageshoch und Tagestief liegen 50 Punkte. Zuletzt kam der Frankfurter Platzhirsch am Nachmittag auf ein zartes Plus von 0,1 Prozent und einen Stand von 13.011 Punkten. Gestern war es den Börsianern erstmals – seit dem historischen Sprung über die 13.000 am Donnerstag – gelungen, den Meilenstein in den Feierabend zu retten.

So weit oben werden die Schritte kleiner. Es scheint, als müssten sich die Börsianer ähnlich dem Bergsteiger erst an die Höhenluft gewöhnen. Eine Pause einlegen. Zumal derzeit die Impulse fehlen für eine weitere Kletterpartie. Viele Börsianer sprachen von einem „Käufer- und Verkäufer-Streik“: „Offensichtlich haben viele Angst, die Party zu früh zu verlassen“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensberater QC Partners.

„Gleichzeitig gibt es jenseits der 13.000 Punkte aktuell kaum noch Käufer.“ Vom unerwartet geringen Anstieg der Konjunkturerwartungen der vom Mannheimer ZEW-Institut befragten Anleger und Analysten zeigten sich die Börsianer relativ unbeeindruckt. Vor dem Hintergrund der auf Rekordniveau liegenden Aktienmärkten sei das aber schon überraschend, erklärte Helaba-Analyst Patrick Boldt.

Die angelaufene Bilanzsaison sorgt derzeit noch nicht für zusätzlichen Schwung. „Fallende Unternehmensgewinne oder ein schwaches Gesamtbild beim Ausblick wären für den Markt sicherlich ein Problem“, sagte Markus Huber, Händler beim Broker City of London. Das Hauptaugenmerk liege aktuell auf Goldman Sachs und Morgan Stanley, die noch vor Handelsbeginn in New York ihre Zahlen vorlegen wollten.

Viele Händler sehen auch in der unsicheren Entwicklung in Spanien einen Hemmschuh. „Solange die Zukunft von Katalonien nicht geklärt ist, bleibt es schwierig für die europäischen Märkte“, sagte ein Händler. In Madrid gab der Leitindex wieder 0,5 Prozent nach. Das Oberste Gericht des Landes ordnete am Montag die Festnahme von zwei führenden Separatisten an. Bis Donnerstag hat Katalonien Zeit, der Regierung in Madrid ihre Haltung zur Unabhängigkeit eindeutig klarzustellen. Auf den Handel wirkt sich das Autonomie-Bestreben der Katalanen deswegen so problematisch aus, weil es neben kurzfristigen wirtschaftlichen Turbulenzen Sorgen schürt vor einer grundlegenden Destabilisierung der Europäischen Union.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht. Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33-fach überzeichnet. Danach beginnt beim Dax eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab. 2009 beschleunigt der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate die Talfahrt des Dax.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf. Am 25. Oktober schafft der Dax zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte.

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an, am 13. Februar springt der Dax das erste Mal über in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

14. Juni 2017 In Erwartung einer positiven Zinsentscheidung der US-Notenbank knackt der Dax das erste Mal im Laufe seiner Geschichte die 12.900 Punkte und erreicht schließlich sein Allzeithoch von 12.921 Punkten. Schon in den Monaten zuvor hatte der Dax im Anschluss an den Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich seinen Höchststand mehrfach verbessert.

20. Juni 2017 Einen Tag vor der Sommersonnenwende des Jahres 2017 treiben Dax-Anleger das deutsche Börsenbarometer erneut auf einen Rekord. Im Verlauf des Handelstages steigt der Dax auf 12.952 Punkte. Es sollte ein schwieriger Sommer folgen.

Der Streit um Katalonien belastete auch wieder den Euro. Allerdings war die Gemeinschaftswährung auch wegen Spekulationen auf eine härtere Gangart der Fed nach einem möglichen Wechsel an der Spitze der US-Notenbank unter Druck. Medienberichten zufolge soll Donald Trump von dem Stanford-Ökonomen John Taylor sehr beeindruckt sein, der für eine straffere Geldpolitik einsteht. Der Euro verlor einen halben US-Cent auf 1,1755 Dollar.

Von Konjunkturseite kam kein neuer Dreh für den Devisenmarkt. Die endgültigen Verbraucherpreise aus der Euro-Zone verharrten für den September bei den erwarteten 1,5 Prozent. Für Deutschland hatte die Inflation im Herbstmonat bei 1,8 Prozent gelegen. Die Zahlen sind deswegen so wichtig, weil die europäische Zentralbank EZB ihre Geldpolitik stark an der Teuerungsrate orientiert. Die Währungshüter peilen eine Inflation von knapp unter zwei Prozent an, von denen man aktuell weit entfernt ist, weswegen die EZB einen sehr expansiven Kurs fährt.