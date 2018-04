Dax aktuell Der schwächere Euro stärkt den Dax

Am letzten Handelstag der Woche präsentieren Airbus und Daimler schwache Bilanzen. Der schwache Euro kann den Dax trotzdem stärken.

„Noch kann der Dax seine gewinne halten“

FrankfurtNachdem der Dax am Dienstag deutlich über der 12.600er-Marke lag, verlor er am Mittwoch deutlich. Zum Wochenschluss konnte er zwischenzeitlich die 12.600er-Marke wieder übertreten. Am Mittag läuft er bei 12.575 Stellen insgesamt 0,6 Prozent höher. Die Aussicht ist positiv: Der Dax könnte die Woche mit einem Plus von 0,25 Prozent abschließen. Auch der Tecdax kann 0,6 Prozent gutmachen – der MDax immerhin 0,1 Prozent. Der Euro Stoxx 50, der aus den größten Unternehmen des Eurogebiets besteht, kann 0,2 Prozent zulegen.

Die Ursache für diese positiven Entwicklungen liegt in zwei anderen Ereignissen: Die Wall Street gab dem Dax gute Vorgaben mit auf den Weg und die zuletzt belastende Zinsangst ließ angesichts gesunkener Renditen bei US-Anleihen etwas nach. Der Dow-Jones-Index schloss ein Prozent höher, die Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,6 Prozent. Quartalszahlen von Tech-Unternehmen wie Facebook und AMD sorgten für Rückenwind.

Das andere Ereignis ist der schwache Euro, der mit 1,2079 Dollar so tief steht wie zuletzt Mitte Januar. Das ist zumindest positiv für europäische Firmen: Ihre Waren werden im Welthandel günstiger und damit steigen ihre Exportchancen. Einerseits ist der Euro wegen der Dollar-Aufwertung derart schwach. Andererseits hatte aber auch die jüngste EZB-Sitzung Auswirkungen auf die schwache Gemeinschaftswährung: Es wurden kaum weitere Entscheidungen getroffen, sodass in der Eurozone kaum mit steigenden Zinsen gerechnet werden müsse.

Am letzten Freitag im April legte Daimler seine Bilanzen des ersten Quartals vor. Der operative Gewinn des Stuttgarter Autoherstellers ging um 12 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro zurück – trotzdem steht eine Erhöhung des Gewinnziels auf dem Programm, das sich unter anderem aus der Car-Sharing-Fusion mit BMW und den starken Verkäufen zusammensetzt: „Wir setzen unseren profitablen Wachstumskurs nachhaltig fort und haben mehr Fahrzeuge in einem ersten Quartal verkauft als jemals zuvor“, sagte Vorstandschef Dieter Zetsche.

Aus dem Dax berichtete Daimler von seinem ersten Quartal. Vom Hocker reißen konnten die Zahlen die Anleger nicht, die Aktien standen aber moderat mit 0,26 Prozent im Plus. Bei Continental zehrten derweil Wechselkurseffekte zum Jahresauftakt alle operativen Erfolge auf. Die Aktie büßte zuletzt fast ein Prozent ein.

Bei Continental zehrten derweil Wechselkurseffekte zum Jahresauftakt alle operativen Erfolge auf. Die Aktie büßte zuletzt fast ein Prozent ein.

Den Dividendenabschlag bei RWE außen vor gelassen, waren die Aktien der Deutschen Bank mit einem Abschlag von mehr als 4 Prozent das Schlusslicht im Dax. Der Markt blickt weiter skeptisch auf den Strategiewechsel unter dem neuen Konzernchef Christian Sewing.

Die Aktien der Deutschen Telekom kletterten um 1,5 Prozent, nachdem in einem Medienbericht davon die Rede war, dass die amerikanische Mobilfunktochter T-Mobile US nach mehreren erfolglosen Versuchen nun doch noch mit dem Rivalen Sprint zusammengehen könnte.

Als bester Dax-Wert rückte BASF um 2 Prozent vor, Bayer legten um etwa 1 Prozent zu. Im Ringen um die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto kommt Bayer den Auflagen der Kartellbehörden nach und verkauft weitere Agrarchemie-Geschäfte an den Chemiekonzern BASF. Nach der Flut von Bilanzen in den vergangen Tagen ging es auf Unternehmensseite zum Wochenschluss etwas ruhiger zu. Im Fokus standen BASF und Bayer, die sich um zwei beziehungsweise 1,2 Prozent verteuerten. Bayer verkauft das Gemüsesaatgutgeschäft sowie andere Geschäftsteile für insgesamt 1,7 Milliarden Euro an BASF, um Vorgaben für die Freigabe der Monsanto-Übernahme zu erfüllen.

Zwei bedeutende Unternehmen haben am Freitagmorgen ihre Zahlen vorgelegt: Der Flugzeughersteller Airbus enttäuscht die Anleger mit einem deutlich geringeren Umsatz. „Wir wussten, dass das erste Quartal grausig wird – und so ist es", schrieb Jefferies-Analyst Sandy Morris. Der Titel des Flugzeugherstellers musste dementsprechend bereits 1 Prozent Verlust hinnehmen.

Am letzten Handelstag der Woche legen auch etliche Firmen aus dem europäischen Ausland ihre Bilanzen vor, darunter etwa Renault und Sanofi.

Ein weiterer großer Verlierer bleibt die Deutsche Bank. Nachdem der Gewinn der Frankfurter Bank um 80 Prozent eingebrochen war, kündigte der neue Chef Christian Sewing einen deutlichen Stellenabbau und Konzernumbau an. Der Titel der Deutschen Bank ist einer der großen Verlierer des Tages: Er sinkt um über 4 Prozent.

Im Fokus stehen zudem die europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen. Kanzlerin Angela Merkel wird im Tagesverlauf in Washington US-Präsident Donald Trump treffen. Gesprächsthema dürften die US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium, das iranische Atomabkommen und der Umgang mit Russland sein. Das Treffen zwischen Nordkoreas Präsidenten Kim Jong Un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in konnte zuerst Entspannung auf die weltpolitische Bühne bringen: Später am Tag gaben sie bekannt, dass sie den Kriegszustand beenden und eine "vollständige nukleare Abrüstung" erreichen wollen. Das nächste große Gipfeltreffen soll Ende Mai oder Anfang Juni zwischen Kim Jong Un und Donald Trump stattfinden.

Der Euro liegt mittlerweile deutlich unter der 1,23er-Marke. Im Frühhandel lag sein Wert bei 1,2 Dollar.

Konjunkturseitig erwarten Anleger aktuelle Daten zum Wirtschaftswachstum aus Frankreich, Spanien, Großbritannien und aus den USA. Die Investoren werden mit Argusaugen darauf schauen, inwieweit die politische Krisen und Handelsstreitigkeiten der vergangenen Monate ihre Spuren in der Konjunktur hinterlassen haben.

Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 22.467 Punkte. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik ohne Japan legte 0,8 Prozent zu.