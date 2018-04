Dax aktuell Deutsche-Bank-Aktie ist nach Führungswechsel stark gefragt

Der Führungswechsel bei der Deutschen Bank beflügelt den Aktienkurs. Vorbörslich notieren die Titel bis zu 5,9 Prozent höher.

Trubel um die Deutsche Bank – Dax positiv erwartet

FrankfurtZum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax laut Börsianern etwas fester starten. Am Freitag hatte er 0,5 Prozent schwächer bei 12.241,27 Punkten geschlossen.

Wichtiges Gesprächsthema auf dem Parket ist der Führungswechsel bei der Deutschen Bank. Dieser hat die Aktien des größten deutschen Geldhauses am Montag beflügelt. Die Titel kletterten bei Lang & Schwarz im vorbörslichen Handel um 5,9 Prozent.

Außerdem bewegt die Börsianer zu Wochenbeginn weiter der Handelsstreit zwischen den USA und China. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump getwittert, er rechne mit Zugeständnissen Chinas. Nach gemäßigteren Tönen hatte sich die Auseinandersetzung zwischen den USA und China am Freitag wieder verschärft. Trump drohte zusätzliche Zölle auf Importe aus China im Volumen von 100 Milliarden Dollar im Jahr an.

Der 47-jährige Christian Sewing, zuvor einer der beiden Stellvertreter des bisherigen Vorstandsvorsitzenden John Cryan, übernahm am Sonntag mit sofortiger Wirkung den Chefposten der Deutschen Bank. „Der Wechsel wird erst einmal positiv gesehen“, sagte ein Börsianer. „Die Anleger hoffen, dass der neue Chef auch neue Impulse setzt.“

Aus Sicht der Analysten von JP Morgan ist vor allem die künftige Strategie der Bank entscheidend. Eine klar definierte Ausrichtung des Instituts, die von allen Parteien mitgetragen werden, fehle bereits seit Jahren. Ohne eine solche Strategie werde es schwierig, das Ruder herumzureißen, hieß es in dem Kommentar von JP Morgan. Der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing erklärte am Montag, die Aufstellung der Investmentbank genau unter die Lupe zu nehmen und kündigte harte Entscheidungen an.

Nach dem überraschend schnellen Wechsel an der Spitze der Deutschen Bank wird mit Spannung die Reaktion der Börse erwartet. Ein Grund für Cryans Abberufung war der schwache Aktienkurs. Die Aktie hat allein seit Jahresbeginn mehr als ein Viertel an Wert verloren.

Gespannt warten die Investoren nun, wie der Markt bei Börseneröffnung die Personalie aufnimmt. Zum Handelsschluss am Freitag war noch nicht absehbar, dass es am Montagmorgen einen neuen Vorstandsvorsitzenden geben wird. Sewing müsse nun „neue Akzente setzen, damit die Bank endlich zu profitablem Wachstum zurückfindet“, sagte Fondsmanager Ingo Speich von Union Investment. Er müsse nun dringend wieder Ruhe in die Bank bringen.

„Christian Sewing hat in seinen mehr als 25 Jahren bei der Deutschen Bank konstant bewiesen, dass er führungsstark ist und eine große Durchsetzungskraft hat“, erklärte Aufsichtsratschef Paul Achleitner am Sonntagabend nach einer mehrstündigen Sitzung des Kontrollgremiums.

Der 47-jährige Sewing verbrachte sein Berufsleben fast ausschließlich bei der Deutschen Bank. Sein Weg führte ihn von einer Banklehre bis in den Vorstand des Instituts, dem er seit 2015 angehört. Er leitete dort zusammen mit dem langjährigen Postbank-Chef Frank Strauß das Privat- und Firmenkundengeschäft. Dieses wird Strauß künftig alleine lenken.

Der bisherige Bankchef Cryan verlässt die Bank endgültig bereits Ende April. Damit endet ein nicht einmal dreijähriges Intermezzo an der Bankspitze. Auf dem Führungsposten des Dax-Konzerns hatte er zwar viele gefährliche Rechtsstreitigkeiten aus den Zeiten der Finanzkrise erledigen und das dünn gewordene Kapitalpolster kräftig aufstocken können. Es war ihm aber nicht gelungen, das schwächelnde Kapitalmarktgeschäft anzukurbeln – den einstigen Gewinnbringer. Drei Jahre in Folge schrieb die Bank tiefrote Zahlen.

An der Wall Street hatten am Freitag die Sorgen vor einem Handelskrieg zwischen China und den USA die Indizes tief ins Minus gezogen. Der Dow-Jones-Index weitete seine Verluste nach Handelsschluss in Europa noch einmal aus und verlor 2,3 Prozent auf 23.932 Punkte.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.