Dax aktuell Deutsche Bank-Aktie stürzt ab – Dax notiert im Minus

Der Finanzchef der Deutschen Bank rechnet zu Quartalsende mit einer Millionenbelastung – die Papiere des Geldhauses rauschen ab. Der Dax notiert im Minus.

FrankfurtSpekulationen auf ein enttäuschendes Quartalsergebnis setzen der Deutschen Bank zu. Die Aktien des Geldhauses fielen am Mittwochmittag um bis zu sieben Prozent und waren mit 11,78 Euro so billig wie zuletzt vor eineinhalb Jahren.

Bei einer Investorenkonferenz sagte Finanzchef James von Moltke, die Investmentbanking-Sparte stehe im laufenden Jahr vor einer Ergebnis-Belastung von 450 Millionen Euro. Hauptgrund seien negative Wechselkurseffekte. Offenbar seien zudem die Gebühren-Einnahmen trotz einer starken Auftragslage nicht allzu kräftig, sagte ein Börsianer. Derweil verlangt der stellvertretende Vorstandschef Marcus Schenck Geduld: Die Trendwende der Bank sei eine Frage von mehreren Jahren.

Dax-Anleger gingen am Mittwoch auf Nummer sicher und machten Kasse. Zu groß war der Respekt vor der anstehenden Zinsentscheidung der US-Zentralbank Fed. Im Nachmittagshandel notierte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent leichter, nachdem er zuvor zeitweise moderate Zugewinne beanspruchen konnte. Für die zweite Frankfurter Reihe, der MDax, ging es ebenfalls 0,4 Prozent abwärts. Der paneuropäische EuroStoxx notierte 0,6 Prozent leichter.

„Dax ohne klare Richtung“ – Powell macht Anleger nervös

Dass die Fed den Leitzins anhebt, gilt als sicher. „Anleger erhoffen sich vielmehr neue Hinweise auf das weitere Zins-Tempo der Fed, denn Analysten sind sich uneins“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Ihre Prognosen schwanken zwischen zwei und vier Zinsschritten.“

Abzuwarten bleibe außerdem, ob der neue Fed-Chef Jerome Powell zumindest indirekt auf mögliche wirtschaftliche Folgen eines drohenden Handelskriegs eingeht. Die Zinsentscheidung wird am Abend nach Handelsschluss in Europa bekanntgegeben. Die Pressekonferenz Powells beginnt im Anschluss.

Noch ist ein internationaler Handelskonflikt allerdings Zukunftsmusik und die weltwirtschaftliche Lage gut. Die Wirtschaftsweisen – der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – plädieren in ihrer am Mittwoch veröffentlichten aktualisierten Konjunkturprognose deswegen für ein rasches Ende der lockeren Geldpolitik.

Die anhaltende Niedrigzinspolitik berge Risiken für die Finanzmarktstabilität. Eine überraschend schnelle Straffung könne vor allem der US-Geldpolitik in Reaktion auf ein stärkeres Wachstum und eine höhere Inflation „zu erheblichen Preisanpassungen an den internationalen Finanzmärkten führen“.

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gestiegen. Die Gemeinschaftswährung konnte sich damit nach deutlichen Verlusten vom Vortag nur leicht erholen. Am Morgen wurde der Euro bei 1,2263 US-Dollar gehandelt und damit etwa höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2276 Dollar festgesetzt.

Für waschechten Trubel auf dem Frankfurter Parkett sorgte am Mittwochmorgen ein Wasserschaden: ARD-Börsenmoderator Markus Gürne twitterte, dass ein Wassereinbruch die Galerie überflutet habe. Ein Börsensprecher bestätigte den Vorfall. Die geplante Fernsehberichterstattung konnte zunächst nicht stattfinden.