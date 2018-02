Dax aktuell Deutsche Bank drückt Dax tief ins Minus

Der Dax gibt seine Gewinne des jungen Börsenjahres wieder her. Vor allem die Aktie der Deutschen Bank bricht rapide ein.

Tiefroter Bereich – Minus 800 Punkte beim Dax

FrankfurtDie Aktie der Deutschen Bank geht am Freitag auf Talfahrt und reißt den gesamten Dax mit. Nach der Vorstellung der Jahreszahlen für 2017 sackte das Papier des größten deutschen Geldhauses in den ersten beiden Handelsstunden um knapp sechs Prozent auf weniger als 14 Euro ab. Die Bank war der mit Abstand der schwächste Wert im Dax.

Die Bank zog auch den Dax deutlich in die Verlustzone. Die Frankfurter Benchmark notierte am Mittag 1,2 Prozent tiefer bei 12.844 Zählern. Damit knüpfte der Dax an den Kursrutsch vom Vortag an und steuert nicht nur auf einen Wochenverlust von über dreieinhalb Prozent zu, sondern büßte auch die Gewinne des noch jungen Börsenjahres komplett ein.

„Das ist ein negatives Signal und könnte nun für die nächste Verkaufswelle sorgen“, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Bereits am Vortag war der Dax zwischenzeitlich unter die Marke von 13.000 Punkten gerutscht. Der starke Euro und die Furcht vor höheren Finanzierungskosten für Unternehmen drückten zuletzt die Kauflaune der Anleger.

Ansonsten sorgten einige Analystenkommentare für Kursausschläge. Die Papiere der Deutschen Post waren mit einem Plus von einem halben Prozent einziger Gewinner im Dax. Analyst Michael Kuhn von der französischen Großbank Societe Generale nahm die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung auf und räumt ihnen mit einem Kursziel von 48 Euro ein sattes Aufwärtspotenzial ein.

Unter Druck gerieten auch Aktien der Autobauer: Daimler und VW verloren ungefähr zwei Prozent. Auf den Verkaufszetteln standen auch die Titel des größten britischen Mobilfunk- und Internet-Anbieters BT Group - sie fielen um 4,8 Prozent und bildeten damit das Schlusslicht im Londoner Auswahlindex FTSE. Das Unternehmen steigerte zwar das Vorsteuer-Ergebnis um 25 Prozent. Der dreiprozentige Umsatzrückgang sei aber Grund zur Sorge, betonte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. Gleiches gelte für den Kundenschwund im TV-Geschäft. Für Enttäuschung sorgten auch die rückläufigen Umsatzzahlen des finnischen Reifenherstellers Nokian Tyres im wichtigen russischen Markt. Die Titel gaben bis zu 8,5 Prozent nach.

Von den Übersee-Börsen kam kein Rückenwind: An der Wall Street hatten die Standardwerte-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 am Donnerstag wenig verändert geschlossen, während es an der Technologiebörse Nasdaq etwas bergab gegangen war. Dazu überwogen an Asiens Handelsplätzen die negativen Vorzeichen.

