Deutsche Bank und Bayer verlieren nach Bilanzvorlage

Nun betragen die Anleihekäufe also monatliche 30 Milliarden. Und eifrig wird darüber diskutiert, wie es weiter geht. Die EZB betont wie immer, dass sie sich den Spielraum offenhalte, ihre Maßnahmen bei Bedarf wieder auszuweiten. Ifo-Präsident Clemens Fuest forderte schon im Vorfeld des Entscheids, die Transaktionen ab Januar herunterzufahren. „Wenn sich der Aufschwung im Euro-Raum weiter festigt, könnte die EZB die Käufe bis März auf null verringern.“ Wie erwartet vermied es die EZB aber ein konkretes Datum für die nächsten Reduktion auszugeben.

Erwähnung sollte auch folgendes finden: Die Leitzinsen blieben unangetastet. Eine Erhöhung der Richtwerte, die mit 0,0 Prozent auf einem Rekordniedrigniveau liegen, ist der letzte Schritt auf der Liste der EZB, wenn es an die Normalisierung der Geldpolitik geht. Das hatte die Zentralbank oft genug verkündet. Spekulationen um eine Erhöhung vor Auslaufen des Anleihekaufprogramms verbieten sich. Auch der zum Strafzins umfunktionierte Einlagenzins für Banken verharrte auf dem Niveau von 0,4 Prozent.

An der Wall Street hatten sich die Kurse am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa kaum mehr bewegt: Der Dow Jones und der S&P5000 gingen mit Abschlägen von je 0,5 Prozent aus dem Handel. Der Nasdaq grenzte seine Verluste leicht ein und schloss ebenfalls 0,5 Prozent im Minus.

Am heutigen Donnerstag stehen aber auch Unternehmenszahlen im Fokus. Die Deutsche Bank zieht Bilanz ebenso wie Bayer und Beiersdorf. Im Dax konnte die Deutsche Bank die Anleger trotz eines überraschenden Gewinnsprungs nicht überzeugen. Die Aktien fielen um zwei Prozent. Der Verkaufsdruck erwischte auch die Papiere der Commerzbank, die mit 2,5 Prozent sogar deutlicher nachgab.

Dagegen kamen Beiersdorf mit ihrer Anhebung der Umsatzprognose bei den Anlegern gut an: Die Aktien kletterten um 3,8 Prozent und damit an die Dax-Spitze. Bayer wiederum fielen um rund drei Prozent. Vor der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto schwächelt ausgerechnet das Agrargeschäft. Die Papiere von Münchener Rück pendelten um ihren Mittwochsschluss. Die Serie von Wirbelstürmen in den USA und der Karibik kommt den weltgrößten Rückversicherer teuer zu stehen, womit die Anleger aber schon gerechnet hatten.

