Dax aktuell Deutsche Bank zieht Dax nach unten

Das war er es mit der Erholung – am Donnerstag knickt der Dax deutlich ein. Während die Commerzbank überrascht, nähert sich die Deutsche dem Kursniveau aus Krisenzeiten.

Dax bleibt im Minus – Schwacher Euro könnte Auftrieb geben

FrankfurtDas war er schon wieder mit der Erholung bei Dax und Co. Nachdem sich der Deutsche Aktienindex in einem schwierigen Mittwochshandel aus dem Minus gekämpft hatte und mit einem Plus von 1,6 Prozent einen guten Teil der Verluste aus dem überraschenden Absturz der letzten Tage wieder wettmachen konnte, ist er dabei diese wieder vollständigen abzugeben. Zuletzt notierte das wichtigste Börsenbarometer der Bundesrepublik mit 12.445 Zählern 1,2 Prozent tiefer. Das Pendant aus der Währungsunion, der Euro-Stoxx-50, verlor ebenfalls 1,2 Prozent und kam auf 3411 Zähler.

Allein in der laufenden Woche verlor der Dax bisher 2,8 Prozent. Nimmt man den Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche hinzu – die Turbulenzen hatten da ihren Anfang genommen –, sackte die Frankfurter Benchmark gar um 5,8 Prozent ab. Zur Erinnerung: Zu Wochenbeginn hatte das Zinsgespenst – die Furcht vor stärkenden steigenden Zinsen in der USA – die Wall Street auf eine historische Talfahrt geschickt, mit mehr als 1100 Punkten verlor der Dax so viele Punkte in nur einer Sitzung wie noch nie in seiner Geschichte. Europas und die Märkte Fernosts ließen sich anstecken, weltweit gaben die Kurse nach.

Seit dem versuchen sich die Börsianer an einer Normalisierung, was sich als schwierig erweist. „Zwar hat die Zinsangst etwas nachgelassen, eine gewisse Nervosität ist immer noch zu spüren“, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axitrader. Es sei zu früh für eine Entwarnung. In der US-Notenbank mehrten sich unterdessen jedoch Stimmen, die keinen Anlass für eine aggressivere Gangart sehen.

Das Thema Zinsen dürfte die Anleger auch am Donnerstag nicht loslassen. Im Fokus steht die Sitzung der Bank von England (BoE). Eine Erhöhung des Leitzinses, der seit der Anhebung vom November bei 0,5 Prozent liegt, wird nicht erwartet. Allerdings hoffen viele Anleger auf Hinweise zum weiteren Zinskurs.

Experten glauben, dass der Dax das Schlimmste noch nicht hinter sich haben muss. Christian Schmidt von der Helaba etwa wertet die Chancen auf steigende Kurse als „relativ gering“. Denn 60 Prozent aller 30 Dax-Titel notierten gegenwärtig unterhalb ihrer langfristigen Trends.

Im Fokus standen heute die Banken. Der Aktienkurs der Deutsche Bank AG ist auf den niedrigste Wert seit der Vertrauenskrise im Jahr 2016 abgebröckelt, nachdem der Gewinnflop im vierten Quartal zu einer Herabstufung durch Analysten geführt hatte. Seit Freitag vergangener Woche hat die Aktie der Bank 11 Prozent verloren. An dem Tag hatte die Bank ihr Ergebnis vorgelegt und berichtete einen Ertragssrückgang auf ein 7-Jahres-Tief sowie Rückgänge in mehreren Geschäftsbereichen.

Der Ausverkauf an den globalen Aktienmärkten trug zum Kurseinbruch bei, wenngleich viele der europäischen Mitbewerber am Mittwoch zulegen konnten, als die Deutsche-Bank-Aktie um weitere 0,4 Prozent nachgab. Am Donnerstagmorgen fiel die Aktie den sechsten Tag in Folge und lag zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 13,08 Euro. Damit gehörte sie zwar zu den besseren Titeln im Dax, aber plötzlich befinden sich die Papiere in der Nähe des Krisenniveaus aus dem Herbst 2016

Ganz anders sieht dei aktuelle Sicht auf Deutschlands Nummer zwei der Branche aus – zumindest auf dem Parkett. Die Commerzbank konnte die Investoren überzeugen. Nicht aber die Zahlen als vielmehr die mögliche Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen lockte die Anleger in die Papiere, die sich um 3,8 Prozent verteuerten. Bis zu 40 Prozent des Gewinns will die Bank langfristig ausschütten. „Nach dem Absturz von Deutsche Bank hatten manche bei der Commerzbank Schlimmeres erwartet“, sagte ein Händler. Die Deutsche Bank notierte 0,1 Prozent tiefer, gehörte damit im schwachen Gesamtmarkt aber zu den Top-Werten des Tages.

Bei der französischen Großbank Société Générale hat es im Schlussquartal 2017 überraschend doch zu einem kleinen Gewinn gereicht. Das Finanzinstitut schrieb trotz Belastungen durch Steueränderungen in Frankreich und in den USA unter dem Strich ein Plus von 69 Millionen Euro - das ist zwar deutlich weniger als die 390 Millionen Euro im vierten Quartal 2016, aber mehr als Analysten erwartet hatten. Die Scheine der Franzosen legten 4,2 Prozent zu.

Größter Verlierer im Dax war die Lufthansa, die Kranichlinie verloren nach einer Herabstufung durch Kepler Cheuvreux von „Halten“ auf „Reduzieren“ zwei Kursprozent. Die Fluggesellschaft war 2017 der großer Gewinner unter den 30 größten deutschen Titeln, mehr als verdoppelt hatte sich der Kurs im vergangenen Jahr.

Auch bei Heidelberger Druckmaschinen überwog trotz der Belastungen durch die US-Steuerreform die Erleichterung. „Es gab keine Gewinnwarnung, das hilft schon“, sagte ein Börsianer. Die Analysten von Baader Helvea verwiesen auf einen starken Auftragseingang im vergangenen Quartal. Die Papiere legten 4,8 Prozent zu. Aktien des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie fielen im MDax nach der Bilanzvorlage hingegen um drei Prozent. Der Gegenwind von der Rohstoffseite und dem stärkeren Euro mache sich negativ bemerkbar, sagte ein Händler.