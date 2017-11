Frankfurt



Der Dax setzt seine Rekordjagd am Freitag fort. Nach Berechnungen von Banken und Brokern wird er höher in den Handel starten und sich seinem bisherigen Höchststand von 13.488 Punkten nähern. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex nach vier Schlussrekorden in Folge 0,2 Prozent auf 13.441 Zähler verloren.

Auf der Konjunkturseite rücken die amtlichen US-Arbeitsmarktdaten für Oktober in den Fokus, von denen sich Anleger Hinweise auf Tempo und Ausmaß der weiteren Zinserhöhungen erhoffen. Von Reuters befragte Experten rechnen mit einem Zuwachs von 310.000 Jobs nach einem Rückgang von 33.000 im September. Mit Erleichterung nahmen Investoren auch die Ernennung von Jerome Powell zum Nachfolger von US-Notenbankchefin Janet Yellen auf. Powell steht für Kontinuität in der Geldpolitik der Federal Reserve.

Auf der Unternehmensseite dürften sich auch hierzulande alle Blicke auf Apple richten. Der Konzern bringt sein neues iPhone auf den Markt, außerdem überraschte der Smartphone-Hersteller am Donnerstag nach Börsenschluss in New York mit einem unerwartet günstigen Geschäftsausblick.

An der Wall Street beendete der Dow Jones die Sitzung am Donnerstag 0,3 Prozent höher bei 23.516 Punkten, während der Nasdaq fast unverändert bei 6715 Stellen blieb. Der S&P500 bewegte sich mit 2580 Punkten ebenfalls kaum. In Tokio blieb die Börse am Freitag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,8 Prozent auf 3356 Punkte.

