Dax aktuell Deutscher Leitindex verliert deutlich

Der Dax startet am Mittwoch mit Verlusten. Schuld sind Kursverluste an der Wall Street. Die Anleger blicken auf die Zinspolitik der Fed.

Dax muss ordentlich Federn lassen - Dow legt vor Fed-Protokoll leicht zu

FrankfurtDie Aussicht auf steigenden Zinsen hat am Mittwoch die Anleger an den europäischen Aktienmärkten in Schach gehalten. Vor der Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed gingen die Anleger auf Nummer sicher und steckten Gewinne ein. Dax und EuroSToxx50 verloren bis zum Nachmittag jeweils 0,5 Prozent auf 12.420 und 3417 Punkte.

Im Fokus stand die für den Abend nach Handelsschluss in Europa erwartete Veröffentlichung der Mitschriften der Fed-Sitzung von Ende Januar. „Anleger erhoffen sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen“, sagt Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Mit dem turnusgemäßen Einzug neuer regionaler Notenbank-Chefs in das Spitzengremium könnte sich das Lager der Verfechter einer restriktiveren Geldpolitik vergrößert haben. „Die Märkte sind aufgrund der aktuellen Zinsängste deutlich empfindlicher, und selbst kleinere Änderungen könnten zu Schwankungen führen“, sagt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Im Dax setzten sich die Aktien der Deutschen Börse nach der Bilanzvorlage mit einem Plus von zeitweise 2,4 Prozent auf 107,65 Euro an die Spitze. 2017 hatten die Frankfurter nicht nur unter einem ungewöhnlich ruhigen Handel an den Finanzmärkten gelitten, sondern auch unter hausgemachten Problemen wie der geplatzten Fusion mit der Londoner Börse sowie Insiderermittlungen gegen den damaligen Chef Carsten Kengeter. „Die Zahlen waren gemischt, aber insgesamt ist es einen Tick positiver“, sagte ein Händler. Andere Börsianer kritisierten den Ausblick als verhalten. So grenzten die Aktien bis zum Nachmittag ihre Gewinne ein und lagen nur noch etwa ein Prozent im Plus.

Zu den Dax-Schlusslichtern zählen bisher erneut die Autowerte VW und Daimler, die je rund ein Prozent verloren. Die Angst vor einem Handelskrieg mit den USA und die Dieselskandal-Schlagzeilen setzten den Autobauern weiter zu, sagt ein Händler.

Derweil überzeugte MTU die Anleger weder mit dem kräftigen Wachstum im vergangenen Jahr, noch mit der angehobenen Dividende: Die Papiere des Triebwerksbauer büßten als einer der größten Verlierer im MDax knapp vier Prozent ein. Der operative Gewinn übertraf nicht nur die eigenen, bereits zweimal angehobenen Unternehmensziele, sondern auch die Erwartungen der Analysten. Bei der Dividende hatten sie allerdings auf eine noch deutlichere Anhebung gehofft.

Im TecDax hatten GFT-Aktien mit einem Kursanstieg um mehr als sechs Prozent die Nase vorn. Der Finanztechnologiekonzern verdiente im vergangenen Geschäftsjahr dank niedrigerer Steuerquote mehr als erwartet, obwohl Investitionen und negative Wechselkurseffekte zu einem Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr führten.

Für Sartorius stand dank ehrgeiziger mittelfristiger Wachstumsziele bei 107,90 Euro sogar ein Rekordhoch zu Buche – zuletzt gewannen die Aktien des Pharma- und Laborzulieferers noch mehr als drei Prozent auf 107,80 Euro. Bis 2025 wollen die Göttinger den Umsatz auf rund vier Milliarden Euro steigern, was gegenüber dem Wert für das vergangene Jahr eine Steigerung von 185 Prozent bedeutet. Die operative Marge soll von zuletzt 25 auf rund 28 Prozent zulegen. Schon Ende Januar hatte Sartorius die Zahlen für das vergangene Jahr sowie eine Prognose für 2018 vorgelegt. Zudem hatte Sartorius gestern die Anhebung der Dividende bekannt gegeben.

Beim Biotech-Unternehmen Medigene sorgte ein wichtiger Fortschritt bei der Entwicklung einer Krebsimmuntherapie für ein Kursplus von mehr als sechs Prozent.

