Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZuschauen und abwarten– das scheint aktuell die Devise der Frankfurter Anleger zu sein. Auch am Dienstag blieben große Bewegungen aus. Der Dax notierte am Vormittag 0,1 Prozent fester bei 13.015 Punkten. Sein europäischer Pendant, der Euro-Stoxx-50 kam mit einem 0,1-Prozent-Plus und einem Stand von 3611 Zähler ebenfalls nicht recht voran. Seitdem den Anlegern vor anderthalb Wochen der historische Sprung über die 13.000-Punkte-Marke gelang, müht sich der Dax am Meilenstein ab. Es geht weder runter noch rauf.

Der Deutsche Aktienindex pendelt um die 13.000 Punkte, Versuche eines Durchbruchs schlugen bisher fehl. Angesichts der anstehenden Notenbanksitzung geht man auf Nummer sicher. Denn wenn der Rat der Europäischen Zentralbank am Donnerstag zusammenkommt, geht es um nichts geringeres als einen möglichen Paradigmenwechsel der Geldpolitik. EZB-Chef Mario Draghi und seine Kollegen könnten eine erste Straffung ihres expansiven Kurses beschließen und damit vorgeben, wie ein Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik aussehen könnte. Eine Entscheidung um die Laufzeit des billionenschweren Anleiheprogramms muss ohnehin demnächst fallen, das Programm läuft im Dezember aus.

Die ersten zehn Dax-Jahre 1. Juli 1988 Der Dax feiert seinen Einstand. Rechnerisch startet er allerdings am 30. Dezember 1987 bei einem Stand von 1.000 Punkten.

16. Oktober 1989 Der erste schwarze Tag für den Dax: Er bricht im Sog der Wall Street um rund 13 Prozent ein.

18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt stark zu.

28. Oktober 1997 Im Sog der Asienkrise sackt der Dax im Handelsverlauf bis zu 13 Prozent ab und schließt mit 3567 Punkten acht Prozent niedriger.

28. November 1997 Mit dem neuen elektronischen Handelssystem Xetra - kurz für „Exchange Electronic Trading“ - bricht für die Börse ein neues Zeitalter an.





7. März 2000 Befeuert von der Euphorie über die Entstehung des Internets erreicht der Dax ein Hoch von 8136,16 Punkten, das sieben Jahre lang hält.

11. September 2001 Nach den Terroranschlägen in den USA (World Trade Center und Pentagon) fällt der Dax um neun Prozent.

12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so niedrig wie im November 1995. Doch mit der Erholung der Weltwirtschaft wächst das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.

13. Juli 2007 Mit 8151,57 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein - trotz erster Bankenpleiten und Not-Eingriffen der Europäische Zentralbank (EZB) am Geldmarkt.





15. September 2008 Mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers kehrt Ernüchterung ein. Im Oktober 2008 folgt ein schwarzer Tag auf den anderen. Zum September-Schluss verliert der Dax in der Spitze zeitweise 30 Prozent.

Bei so einem richtungsweisenden Entscheid möchte keiner auf dem Parkett auf dem falschen Fuß erwischt werden. Dementsprechend herrscht gerade Zurückhaltung. Zusätzlich ist es aber auch die Rally selbst, die ihren Tribut fordert. Eine solche Gipfeljagd wie auf die 13.000-Punkte-Marke ist anstrengend, seit Ende August legte der Dax knapp neun Prozent – mehr als 1000 Punkte – zu.

Und dennoch rechnen nicht wenige Experten mit weiteren Kursanstiegen. „Eine mögliche Korrektur der heißgelaufenen Börsen liegt in der Luft“, meint etwa Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets. „Aber gerade weil sie in der Luft liegt, wird sie eher nicht kommen.“

Viel werde seiner Ansicht nach auch davon abhängen, welches Tempo die Europäische Zentralbank auf dem Weg hin zu einer Normalisierung der Geldpolitik ankündigen wird. Er erwartet, dass die Notenbanker eher Vorsicht walten lassen, damit der Euro nicht zu stark werde und Europas Wirtschaft nicht ausbremse.

Auch das Dax-Sentiment, eine Handelsblatt-Umfrage unter mehr als 2600 Anlegern , signalisiert höhere Notierungen. „Ich würde für die kommenden Wochen auf weiter steigende Kurse setzen, jedoch die Positionen gut absichern“, meint Börsenexperte Stephan Heibel, der die Erhebung auswertet und interpretiert.

Absicherungen können Anleger durch enge Stop-Loss-Marken vornehmen, oder aber auch sogenannte Put-Positionen auf den Dax kaufen, die im Wert steigen, wenn die Kurse fallen. „Für Privatanleger, die aktiv handeln, halte ich aber Stop-Loss -Marken für angebracht.“