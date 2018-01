Nach all den neidischen Blicken gen Wall Street können sich die Frankfurter Börsianer nun auch mal wieder über eine eigene Bestmarke freuen. In einem starken Dienstagshandel springt der Dax früh in ersehnte Höhen.

Investoren gespannt auf Trumps Auftritt in Davos

FrankfurtDer Kauflaune folgt die Feierlaune: Die Kursrally an der Wall Street und in Asien bringt auch die Börsianer in Deutschland in Schwung. Der Dax kletterte am Dienstag gleich zum Einstand in noch nie erreichte Höhen – und zog schnell weiter an. Neues Allzeithoch in Frankfurt: 13.596 Punkte. Zuletzt verlor der Dax am Mittag etwas an Schwung, mit 13.535 Zählern notierte er ein halbes Prozent fester als am Vortag. Die bisherige Rekordmarke hatte die Frankfurter Benchmark im Zuge seiner goldenen Herbst-Rally Anfang November 2017 mit 13.525 Zählern erreicht.

„Als nächstes Ziel haben die Bullen die Hürde von 14.000 Punkten vor Augen“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. „Mit der derzeitigen Stimmung an den Aktienmärkten ist dies für die kommenden Wochen ein durchaus realistisches Szenario.“

Für Erleichterung bei Investoren rund um den Globus sorgte die Einigung von US-Demokraten und Republikanern auf einen Zwischenhaushalt. Der dreitägige „Shutdown“ der Regierung, wegen dem Beschäftigte aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Zwangsurlaub geschickt wurden, endete damit. Zwar hätten schon frühere „Shutdowns“ die Börsen nicht nachhaltig belastet, doch nun sei wieder Platz für die generell große Zuversicht der Anleger, erklärte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege bei der Deutschen Bank. Weltweit brummt die Konjunktur und Investoren setzen darauf, dass der Aufschwung anhält.

Auch der Euro-Kurs spielt mit: Die europäische Währung ist im Vergleich zum US-Dollar um 0,3 Prozent auf 1,2225 gefallen. Ein starker Euro übt tendenziell Druck aus auf die europäischen Aktienmärkte, verteuert dieser doch die Exporte aus der Eurozone im Ausland. Vor allem die deutsche Wirtschaft mit ihrem Ausfuhr-Orientierung reagiert sensibel auf eine Aufwertung am Devisenmarkt.

Mit dem neuem Allzeithoch baut der deutsche Leitindex seinen „Rückstand“ bei der Wertentwicklung gegenüber den US-Börsen ab. Während die US-Märkte seit dem Sommer des vergangenen Jahres von Rekordhoch zu Rekordhoch eilen, quittierte das der Dax teilweise mit rückläufigen Kursen. Bis vor kurzem betrug dieser Rückstand bei der Wertentwicklung gegenüber dem Dos-Jones-Index bei 20 Prozent. Seit Jahresanfang hat das wichtigste Börsenbarometer der Bundesrepublik genau fünf Prozent zugelegt.

Auf der Konjunkturseite dürfte sich das Augenmerk im Laufe des Tages auf den ZEW-Index richten, der einen Vorgeschmack auf den Ifo-Geschäftsklimaindex im Wochenverlauf geben könnte. Von Seiten der Unternehmen legen unter anderem Johnson & Johnson und Procter & Gamble ihre Geschäftszahlen vor. Blicke richten sich zudem nach Davos, wo das Weltwirtschaftsforum beginnt.

An der Wall Street drehten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ins Plus. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,5 Prozent höher bei einem Rekordhoch von 26.214 Punkten, während der Nasdaq ein Prozent auf 7408 Zähler gewann. Der S&P500 stieg um 0,8 Prozent auf 2833 Punkte. In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 1,3 Prozent auf 24.124 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,8 Prozent auf 3530 Punkte.

Delivery Hero: Fusionsgespräche schicken Aktie aufwärts

Unter den Einzelwerten im Dax gab es nur einen, der Verluste verbuchen musste. Die Scheine von Vonovia verloren nach eine Herabstufung 0,7 Prozent. Analysten der Credit Suisse stuften den größten Vermieter der Landes herunter. Am anderen Ende fand man die Papiere der Lufthansa. Sie verteuerten sich um 2,3 Prozent, nachdem Ex-Formel-1-Rennfahrer Niki Lauda den Zuschlag für die ehemalige Air-Berlin-Tochter Niki hat bekommen.

Wegen neuer US-Einfuhrzölle auf Solarzellen und -module trennen sich Anleger von europäischen Solarwerten. Die Aktien von SMA Solar fielen am Dienstag um bis zu 6,7 Prozent. An der Börse in Oslo gaben die Papiere von REC um knapp fünf Prozent nach.

US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle von 30 Prozent verhängt. Damit will er „ernste Schäden“ für heimische Hersteller wettmachen. „Das ist keine völlige Überraschung“, sagte ein Börsianer. Allerdings werde die Entscheidung das schwächelnde US-Geschäft von SMA zusätzlich belasten.

