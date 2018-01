FrankfurtAnleger feiern den vielversprechenden Auftakt des Börsenjahres 2018. Am heutigen Donnerstag legte erst der Nikkei vor mit Drei-Prozent-Plus und einem Generationen-Hoch, am Nachmittag zog die Wall-Street nach – mit ihrem inzwischen gewohnten Rekord-Dreiklang: Allzeithoch bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq. Und als ob das nicht genug wäre, knackte der Dow dabei den nächsten Tausender, die 25.000-Punkte-Marke. Und mittendrin, da läuft der europäische Handel, der auch immer mehr in Fahrt kommt. Zuletzt notierte der Dax mit 13.199 Punkten 1,7 Prozent fester am Frankfurter Nachmittag. Der Euro-Stoxx-50 kam gar auf ein Plus von zwei Prozent bei nun 3575 Zählern.

Wie gut die Stimmung war, zeigt der Fakt, dass selbst der ewige Spielverderber – der starke Euro – die Kauflaune der Anleger nicht trüben könnte. Je länger der Handel dauerte, desto teurer wurde die Gemeinschaftswährung. Im Späthandel notierte sie schließlich 0,6 Prozent fester und mit 1,2077 Dollar deutlich über der 1,20-Dollar-Marke. Doch das Plus auf dem Parkett hielt nicht nur stand, sondern wuchs – und wuchs.

Egal ob Deutschland, China, Japan oder die Vereinigten Staaten: Durch alle wichtigen Handelsplätze zog sich ein Optimismus, der auf den starken Konjunkturdaten fußt, die seit Anfang des Jahres ihre Veröffentlichung fanden. Heute etwa zogen sowohl für die Bundesrepublik als auch die Eurozone die wichtigen Einkaufsmanager des Marktforschers Markit stärker an als erwartet. Der Einzelindex für die Produktion europäischer Dienstleister kletterte auf ein 80-Monats-Hoch, die Geschäftstätigkeit deutscher Dienstleister wuchs so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr. Für die Geschäftsaussichten äußerten sich die Branchen-Manager in der Markit-Umfrage positiv.

In Japan hatten die Investoren gut vorgelegt und das Börsenjahr in Feierlaune eingeläutet. Am ersten Handelstag im Jahre 2018 sprang der Nikkei um ganze 3,3, Prozent rauf auf 23.506 Punkte. Gute Wirtschaftszahlen hievten den Platzhirsch in Tokio auf den höchsten Stand seit 26 Jahren. Der breitere Topix kletterte um 2,6 Prozent rauf auf 1863 Punkte.

Auch chinesische Daten wie der wichtige Caixin-Index zeigten sich solide. Zudem stieg die Stimmung bei Unternehmen im Reich der Mitte, sowohl in der Industrie als auch im tertiären Sektor. Dass der Jahreseinstand auch anders vonstattengehen kann, sollte man nicht vergessen: Anfang 2016 hatte genau dieser Caixin keinen kleinen Anteil daran, dass die Märkte global abschmierten.

Risiken für die Aktienmärkte Diese Gefahren lauern 2018 Das Börsenjahr 2017 war für Aktienanleger ein erfolgreiches: Die Wall Street hangelte sich von Rekord zu Rekord und der Dax verbuchte mit einem Plus von 12,5 Prozent den größten Jahresgewinn seit 2013. Dank des weltweiten Wirtschaftsaufschwungs rechnen Experten für 2018 mit weiteren Kursgewinnen. Sie verweisen allerdings auch auf einige Risiken, die den Investoren die Partylaune verderben könnten. Quelle: Reuters

Aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank Wegen des kräftigen US-Wachstums könnte die US-Notenbank die Zinsen schneller anheben als gedacht. Analysten rechnen bislang meist damit, dass die Fed den Schlüsselsatz 2018 wie von ihr signalisiert drei Mal anhebt. Eine aggressivere Straffung der Geldpolitik würde die Renditen der Staatsanleihen nach oben treiben, sagt Portfolio-Manager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview. Dadurch würden Bonds zu einer ernstzunehmenden Anlage-Alternative zu Aktien.

Anstieg der Inflation Als möglichen Auslöser für eine raschere Straffung der Geldpolitik sehen Experten einen kräftigen Anstieg der Inflation. "Dies könnte für die Aktien- und Anleihemärkte zu einem Wendepunkt werden", betonen die Analysten der Bank of America Merrill Lynch. In Europa könnte die anziehende Teuerung die Diskussion um einen raschen Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus ihrem Anleihe-Ankaufprogramm befeuern.

Wahlen Die für März erwartete Parlamentswahl in Italien ist für Raphael Chemla, Leiter Finanz- und Hochzinsanleihen beim Vermögensverwalter Edmond de Rothschild, das größte politische Risiko in Europa. Ein Sieg der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung würde Anleger nervös machen. In den USA werden im Herbst Teile des Kongresses neu gewählt. „Sollten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus, im Senat oder in beiden Kammern verlieren, wäre das ein großer Belastungsfaktor für die Märkte”, warnt John Praveen, Chef-Anleger des Vermögensberaters Prudential. Denn damit werde es für US-Präsident Donald Trump schwerer, seine Wahlversprechen umzusetzen.

Politische Spannungen Wiederaufflammende Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie im Nahen Osten sind nach Ansicht von Keith Leiner, Chef-Analyst des Vermögensverwalters SunTrust, ebenfalls große politische Risikofaktoren für die Aktienmärkte. „Außerdem schwingt das Pendel weltweit in Richtung Populismus und Nationalismus.”

Überzogene Bewertungen Viele Firmen erhoffen sich zwar durch die jüngst beschlossenen US-Steuersenkungen zusätzliche Gewinne im kommenden Jahr. Einige Experten bezweifeln jedoch, dass der Anstieg ausreicht, um die bereits hohen Aktienbewertungen zu rechtfertigen. Im US-Index S&P 500 liegt das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (KVG) bei 18,5. Das bedeutet, dass der Aktienkurs den Gewinn je Aktie um das 18,5-fache übertrifft. Das ist der höchste Wert seit 2002. Im Dax liegt das KGV mit 16,2 ebenfalls über dem langjährigen Mittel von rund 15. Das Risikobarometer der Citigroup signalisiere eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Aktienkurse 2018, sagt Tobias Levkovich, Chef-Anlagestratege für die USA bei der Großbank.

Turbulenzen bei Bitcoin & Co. Die große Unbekannte für die Aktienmärkte ist die Entwicklung des Bitcoin. Der Kurs der Cyber-Devise stieg 2017 um rund 1400 Prozent. Diese Aufwärtsdynamik könne aber schnell verpuffen, sagt Bob Doll, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Nuveen. Wenn die Preis der ältesten und wichtigsten virtuellen Währung prozentual zweistellig verliere, könnten sich Anleger fragen, ob es ihren Aktien nicht genauso ergehen werde.

„Funken des Rekordrauschs an der Wall Street springen auf das Frankfurter Börsenparkett über“, kommentierte Timo Emden vom Online-Broker DailyFX. Und Jochen Stanzl von CMC Markets nannte den Dax selbst „nur einen Mitläufer im Windschatten der Wall Street“. Daher bestehe die Gefahr, dass er bei einem Stimmungsumschwung in New York seine bisherigen Gewinne schnell wieder abgebe. Mit größeren Rücksetzern sei aktuell aber nicht zurechnen, es dränge genug frisches Geld in die Märkte, meinte Markus Huber vom Broker City of London. „Anleger positionieren sich für weitere Kursgewinne in den kommenden Wochen.“