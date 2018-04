Dax aktuell Die Erholung des Dax stößt an ihre Grenzen

Die bisherigen Berichte können sich zwar sehen lassen, doch der starke Euro wird immer deutlicher zum Problem für die deutschen Konzerne.

FrankfurtEuropas Anleger haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Der Dax pendelte um sein Vortagsniveau, mühte sich erfolglos an der 12.600-Punkte-Marke ab. Zuletzt kam der Deutsche Aktienindex in Frankfurt kurz vor Börsenschluss auf 12.538 Punkte, was ein moderates Minus von 0,4 Prozent bedeutete. Am Mittwoch war der Dax kurzzeitig über die Hundertermarke gestiegen und auf ein Zehn-Wochen-Hoch geklettert. Nachhaltige Vorstöße aber scheiterten.

Mit unter 12.000 Punkten in den Monat gestartet, konnte die Frankfurter Benchmark im laufenden April 600 Punkte gut machen – rund fünf Prozent. Durch den starken Aprilhandel könnte der Dax den seit Anfang Februar anhaltenden Seitwärtstrend durchbrechen, doch dafür scheint aktuell der Schwung zu fehlen.

Die Bilanzsaison ist inzwischen angelaufen, fällt aber bisher gemischt aus. Während die durch Donald Trump initiierte Steuerreform die amerikanischen Konzernkassen klingeln lässt, belastet der starke Euro die deutschen Unternehmen immer deutlicher. Diese präsentieren zwar immer noch starke Zahlen, doch der Gegenwind vom Devisenmarkt wird kräftiger. So mussten Continental und Infineon ihre Jahresziele nach unten korrigieren, was die Aktionäre mit deutlichen Verkäufen bestraften.

Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2378 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2388 Dollar festgesetzt. Die US-Börsen mit ihren leichten Verlusten hatten den europäischen Nachmittagshandel weiter belastet.

Wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist, dürften am Nachmittag der Konjunkturindex des Fed-Bezirks von Philadelphia, die Frühindikatoren sowie die Zahlen vom Arbeitsmarkt zeigen. Nach Einschätzung der Postbank-Analysten sollten die Daten in der Summe auf eine Fortsetzung des konjunkturellen Aufschwungs in den USA und eine solide Entwicklung am Arbeitsmarkt deuten.

Auch die US-Notenbank sieht die heimische Wirtschaft trotz des Handelsstreits mit China weiter auf dem Wachstumspfad. Wie die Währungshüter am Mittwochabend in ihrem Konjunkturbericht mitteilten, bleibe der Ausblick positiv. Dies dürfte den Schluss nahelegen, dass die Federal Reserve an ihrem Kurs festhalte und ihren Leitzins in Kürze ein weiteres Mal anhebe, prognostizierten Börsianer. Die Anleger dürften zudem nach Washington zur IWF-Frühjahrstagung schauen, wo auch EZB-Chef Mario Draghi erwartet wird.

Bei den Einzelwerten stand Merck im Fokus der Börsianer. Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern verkauft sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten für rund 3,4 Milliarden Euro an den US-Konsumgüterriesen Procter & Gamble. Nachdem sich zuletzt Interessenten wie Nestle oder Reckitt Benckiser zurückgezogen hatten, geht die Sparte jetzt an die Amerikaner.

Allerdings liegt der Verkaufspreis unter den zuletzt immer wieder kolportierten rund 4 Milliarden Euro. Procter & Gamble zahle in bar, teilte Merck am Donnerstag mit. Das Geld solle vor allem in den Abbau von Schulden fließen. An der Börse zeigte man sich zufrieden, mit Aufschlägen von 1,2 Prozent waren Merck-Papiere die zweitbesten im Dax.

Zwischenzeitig sah das anders aus: „Der Preis ist eine Enttäuschung“, sagte ein Börsianer. Bei Analysten kam der Deal am Morgen zunächst positiv an: „Das wird dem Unternehmen dabei helfen, sich auf das Pharmageschäft zu konzentrieren“, urteilten die Experten von Morgan Stanley.

Bei der Deutsche Bank indes dreht sich das Personalkarussell weiter: IT-Chefin Kim Hammonds verlässt nach umstrittenen Äußerungen das Unternehmen, wie Deutschlands größtes Geldhaus mitteilte. Hammonds scheide im gegenseitigen Einvernehmen zur Hauptversammlung am 24. Mai aus. Die Papiere notierten 0,6 Prozent tiefer und fanden sich damit im unteren Dax-Drittel wieder. Am Donnerstag in einer Woche präsentieren die Frankfurter ihre Quartalszahlen, die amerikanische Konkurrenz ist den Europäern inzwischen weit einteilt.

Siemens steigen um 1,6 Prozent auf 107,76 Euro und übernehmen damit die Dax-Spitze. Die Aktien des Schweizer Konkurrenten ABB legen nach der Vorlage von Zahlen um 4,8 Prozent auf 23,65 Franken zu.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.