FrankfurtNach dem Husarenritt des Dax mehren sich die Unkenrufe, die vor einer baldigen Korrektur warnen. Innerhalb von zehn Wochen war der Deutsche Aktienindex um mehr als zwölf Prozent gestiegen. Den Gipfel der Rally erreicht er vergangene Woche mit einem Allzeithoch von 13.526 Punkten. Ein wahrlich goldener Herbst. Doch danach geriet der Motor ins Stocken. Die Rekordjagd war kräftezehrend, die Bilanzsaison konnte den Schwung nicht aufrechthalten. Es folgten fünf Verlusttage hintereinander. Und weil der Dax am gestrigen Montag zum ersten Mal seit drei Wochen unter die 13.000-Punkte-Marke gefallen war, nimmt der Druck auch von psychologischer Seite aus zu.

Am Dienstag wagten Anleger einen Befreiungsschlag – und scheiterten. Mit einem starken deutschen Wirtschaftswachstum im Rücken, kletterte der Dax am Morgen rauf bis auf ein Plus von 0,5 Prozent. Doch mäßig angenommene Quartalszahlen und ein starker Euro auf dem Devisenmarkt raubten dem Handel den Schwung. Der Dax fiel und kämpfte seit dem Mittag mit Verlusten. Zuletzt notierte die Frankfurter Benchmark mit 13.068 Punkten minimal unter dem Vortagsniveau.

Inmitten der vorsichtigen Stimmung kamen die Signale von der Konjunkturfront gerade recht. Dass Deutschlands Wirtschaft boomt, ist keine wirkliche Neuigkeit. Der Ifo-Geschäftsklima-Index war im Oktober auf ein Rekordhoch geklettert, der Ausblick bleibt blendend. Neu sind die frischen Zahlen zum Wirtschaftswachstum. Wie das statistische Bundesamt am Dienstag bekannt gab, stieg das Bruttoinlandsprodukt von Juli und September um 0,8 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet. Aufs Jahr gerechnet ergibt sich damit ein BIP-Plus von 2,0 Prozent. „Derzeit scheint kaum ein Wölkchen den Konjunkturhimmel zu trüben“, sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel.

Die zu Alpinisten umgeschulten Anleger haben aktuell ein anderes Bergsteiger-Problem als das Wetter: Die dünne Luft. Denn nach eine Reihe historischer Höchststände ist die Akklimatisierung noch im vollen Gange. Nicht wenige Analysten sehen die Gefahr einer Korrektur. Optimisten sprechen davon, dass vor einer Jahresendrally erstmal die „zittrigen Hände“ aus dem Markt müssen, ehe es weiter raufgeht.

Die Vorgaben hingegen waren mau ausgefallen. In New York war der Dow-Jones-Index kaum merklich vorgerückt auf 23.439 Punkten. Auch der breitere S&P-500 und die Technologie-Börse Nasdaq legten mit 2584 und 6757 Punkten nur unwesentlich zu. In Fernost führten die meisten Kurstafeln ein Minus. Der Tokioter Topix verlor 0,3 Prozent, der chinesische CSI-300 gab 0,7 Prozent nach. Der asiatische Platzhirsch aus Tokio, der Nikkei, vollbrachte das Kunststück und schloss vollkommen unverändert.

Ansonsten war die Bilanzsaison noch einmal Gesprächsthema. Im Dax neigen sich die ausstehenden Bücher ihrem Ende entgegen, unter den kleineren deutschen Titeln und international steht noch ein ganzer Reigen auf dem Terminplan. Größte Beachtung fanden die Milliardengewinne von RWE. Deutschlands größter Versorger ist nach den schwierigen Jahren der Energiewende mitsamt Milliardenabschreibungen wieder auf Kurs, im dritten Quartal bleiben unter dem Strich 2,2 Milliarden Euro.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht. Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33-fach überzeichnet. Danach beginnt beim Dax eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab. 2009 beschleunigt der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate die Talfahrt des Dax.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf. Am 25. Oktober schafft der Dax zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte.

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an, am 13. Februar springt der Dax das erste Mal über in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

14. Juni 2017 In Erwartung einer positiven Zinsentscheidung der US-Notenbank knackt der Dax das erste Mal im Laufe seiner Geschichte die 12.900 Punkte und erreicht schließlich sein Allzeithoch von 12.921 Punkten. Schon in den Monaten zuvor hatte der Dax im Anschluss an den Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich seinen Höchststand mehrfach verbessert.

20. Juni 2017 Einen Tag vor der Sommersonnenwende des Jahres 2017 treiben Dax-Anleger das deutsche Börsenbarometer erneut auf einen Rekord. Im Verlauf des Handelstages steigt der Dax auf 12.952 Punkte. Es sollte ein schwieriger Sommer folgen.

12. Oktober 2017 Nach mehreren Anläufen durchbricht der Dax erstmals die Schallmauer von 13.000 Punkten. Zwar reicht es an diesem Donnerstag nur für wenige Minuten auf dem Gipfel, aber die Aussicht ist herrlich – und die Anleger kehren zurück. Einige Tage später schloss der Leitindex mit dem Rückenwind von der Bilanzsaison auch erstmals über der Tausendermarke. Aktuelles Allzeithoch: 13.525 Zähler.

Das starke Ergebnis ist zwar nicht zuletzt der vom Bund zurückgezahlten Brennelementesteuer geschuldet, aber auch operativ konnten sich die Essener dank stabiler Strom-Großhandelspreise und Kostensenkungen verbessern. Die Papiere stiegen erst an die Dax-Spitze, ehe sich die Investoren fürs Kassemachen entschieden. RWE-Aktien fielen mit 1,8 Prozent in die hinterste Dax-Reihe.

Fallende Aktienkurse nach Bilanzvorlage musste auch Henkel wegstecken. Der Konsumgüter-Riese profitierte zwar von einer starken Klebstoffsparte, konnte Gewinn und Umsatz im dritten Quartal steigern und erhöhte auch den Gewinnausblick. Doch Analysten hatten noch stärkere Zahlen erwartet, vor allem im Kosmetik-Geschäft. Insgesamt erlöste man mit Pritt, Persil und anderen Gütern 4,98 Milliarden Euro, was ein Plus von 4,9 Prozent ist. Das Ebit-Ergebnis stieg um 7,1 Prozent auf 897 Millionen Euro. Die Scheine aber fielen mit einem Abschlag von mehr als 3,5 Prozent ans Dax-Ende.

