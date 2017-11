Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Wall Street ist mit neuen Höchstständen aus dem Handel am Mittwoch gegangen. Hintergrund war der Kursanstieg bei Apple, der den Börsenwert des US-Technologiekonzerns erstmals über 900 Milliarden Dollar hievte.

Ob der Dax nun nachlegt? Genügend Informationen dafür werden heute von vielen großen Aktiengesellschaften geliefert. Wegen des Super-Donnerstags an der Börse wagten sich die Anleger in Frankfurt am Mittwoch kaum aus der Deckung.

Vor dem Höhepunkt der laufenden Bilanzsaison schloss der Dax bei 13.382 Zählern minimal höher. Und am Donnerstagmorgen pendelt das Marktbarometer vor Bekanntgabe der ersten Bilanzen weiter auf diesem Niveau.

Was heute ansteht

PROSIEBENSAT.1 gibt die Zuversicht auf eine kräftige Erholung des Werbegeschäfts zum Jahresende auf. Trotz einer Trendwende in den vergangenen Wochen bei den TV-Werbeerlösen werde eine Aussage zum gesamten Schlussquartal erst nach dem Jahreswechsel möglich sein. Der Vorstand senkte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr und äußerte sich zurückhaltender zum erwarteten Gewinnwachstum. Das Geschäft im dritten Quartal entsprach im Großen und Ganzen den Markterwartungen.

Wie sich die Dax-Börsenmonate seit 1959 entwickelt haben Januar-Performance Viele Anleger glauben, der Januar sei der Börsenmonat mit der höchsten durchschnittlichen Performance. Weit gefehlt. Mit plus 0,78 Prozent ist das ein durchschnittlicher Monat, der im Vergleich zu den anderen elf nur auf Rang fünf liegt. Für die Berechnungen seit dem Jahr 1959 hat die Baader Bank den Dax seit Juni und die Vorläuferindizes der Börsenzeitung (1981 bis 1988) und den Hardy-Index (1959 bis 1981) genommen.

Februar-Performance Bereits im zweiten Monat des Jahres halbiert sich im Vergleich zum Januar die durchschnittliche Performance und beträgt nur noch 0,33 Prozent. Das bedeutet Rang acht.

März-Performance Wer hätte das gedacht? Der März ist der beste Börsenmonat. Durchschnittlich sind die Kurse um 1,54 Prozent gestiegen - deutlich höher als in den Monaten November und Dezember, in denen die meist lukrative Jahresendrally stattfindet.

April-Performance Doch nur einen Monat später halbiert sich das Plus auf 0,76 Prozent - Platz sechs in der Statistik für den Monat April.

Mai-Performance „Sell in May and go away“ lautet das bekannte Börsensprichwort und bei der durchschnittlichen. Vom Jahresanfang betrachtet ist der Mai der erste Monat mit einem negativen Entwicklung- Die beträgt minus 0,12 Prozent und damit Rang neun.

Juni Und in den folgenden Monaten geht es weiter runter: Im Juni sinkt die durchschnittliche Performance auf minus 0,27 Prozent und damit auf den neunten Platz der Börsenmonate.

Juli-Performance Ein kurzes Comeback zeigt der Juli, die durchschnittliche Performance seit 1959 ist mit plus 0,79 Prozent wieder positiv und hieven den Zeitraum auf den vierten Platz.

August-Performance Doch bereits im August geht es wieder abwärts mit minus 0,33 Prozent und damit der vorletzte Rang in der Börsenstatistik.

September-Performance „Für Börsenspekulanten ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Januar, März, April, Mai, Juni und Juli, bis Dezember“, sagte einst der Schriftsteller Mark Twain. Doch, zumindest im Durchschnitt gesehen, ist nur der Monat September gefährlich. Mit 1,86 Prozent übertrifft das Minus alle anderen Monate mit deutlichem Abstand, der September ist Schlusslicht.

Oktober-Performance „Ein Crash-Monat Oktober mag zwar dramaturgisch reizvoll sein. Und sicher hat es üble Exemplare dieses Monats an den Aktienmärkten gegeben, z.B. 1987 oder 2008. Außerdem hat sich seit Jahresbeginn u.a. im DAX ein ordentlicher Kurspuffer angehäuft, der zu Gewinnmitnahmen einlädt“, meint Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Doch gegenüber dem September muss der Oktober nicht gefürchtet werden. Historisch betrachtet verzeichnete der Dax in diesem Monat sogar ein Plus von 0,75 Prozent.

November-Performance Und nun zur Jahresendrally: Der beste Monat ist dafür der November mit einer durchschnittlichen Performance plus 1,35 Prozent. Damit ist dieser Monat der zweitbeste hinter dem März.

Dezember-Performance Gegenüber dem Monat November fällt der Dezember etwas zurück. Das durchschnittliche Plus beträgt 1,13 Prozent und damit Rang drei der Börsenstatistik.

LUFTHANSA: Die Airline ist in die von Air Berlin hinterlassene Lücke gesprungen und bietet erstmals seit mehr als 16 Jahren wieder einen Direktflug von Berlin nach New York an. Die Buchungen seien noch schleppend, sagte Lufthansa-Vorstand Hohmeister.

DEUTSCHE TELEKOM: Analystenprognose für das dritte Quartal: Umsatz 18,369 Milliarden Euro, Ebitda (Bereinigt) 5,624 Milliarden Euro, Überschuss 1,035 Milliarden Euro

SIEMENS: Viertes Quartal und Geschäftsjahr 2016/17 stehen an. Die Analystenprognose für das vierte Quartal: Nettogewinn von 1,25 Milliarden Euro

DEUTSCHE POST: Die Analystenprognose für das dritte Quartal lautet beim Umsatz 14,69 Milliarden Euro, beim Ebit 841 Millionen Euro.

COMMERZBANK: Die Analystenprognose für das dritte Quartal beim Gewinn vor Steuern liegt bei 632 Millionen Euro, der Überschuss soll bei 477 Millionen Euro liegen

Vergangene Woche hatte der Dax fast jeden Tag einen neuen Rekord gebrochen und am Freitag mit 13.505 Zählern seine bisherige Höchstmarke erreicht. Grundsätzlich ist der Aufwärtstrend an den Börsen nach Einschätzung von Experten dank solider Wirtschaftsdaten intakt. Anleger blicken so zuversichtlich auf die Konjunktur im Euro-Raum wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, wie die Investmentberatung Sentix unter Berufung auf ihre Umfrage unter 1000 Investoren mitteilte. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten wurden positiver bewertet als zuletzt.

