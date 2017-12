Dax aktuell : Es wird wohl ein ruhiger vorletzter Handelstag

Datum: 28.12.2017 08:37 Uhr

Am vorletzten Handelstag des Jahres erwarten Experten keine großen An- oder Verkäufe. Vorbörslich veränderte sich der Dax so gut wie nicht. Auch die US-Indizes bewegten sich kaum. Es wird wohl ein impulsarmer Donnerstag.