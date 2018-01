FrankfurtEin schwächerer Euro und robuste Konjunkturdaten haben die Kursrally an den europäischen Börsen gestützt. Der Dax kletterte am Montag um 0,4 Prozent auf 13.367 Punkte. Im Handelsverlauf war er zeitweise nur noch rund 120 Zähler von seinem im November erreichten Rekordhoch entfernt.

Der TecDax stieg um rund ein Prozent auf 2.671 Zähler, während der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel kaum verändert schloss.

Der Euro Stoxx 50 gewann 0,3 Prozent auf 3616 Stellen. Unterstützung erhielten die heimischen Aktien vom nachgebenden Euro. Er verbilligte sich zeitweise auf 1,1976 Dollar und verbesserte damit die Wettbewerbschancen europäischer Firmen auf dem Weltmarkt.

Risiken für die Aktienmärkte Diese Gefahren lauern 2018 Das Börsenjahr 2017 war für Aktienanleger ein erfolgreiches: Die Wall Street hangelte sich von Rekord zu Rekord und der Dax verbuchte mit einem Plus von 12,5 Prozent den größten Jahresgewinn seit 2013. Dank des weltweiten Wirtschaftsaufschwungs rechnen Experten für 2018 mit weiteren Kursgewinnen. Sie verweisen allerdings auch auf einige Risiken, die den Investoren die Partylaune verderben könnten. Quelle: Reuters

Aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank Wegen des kräftigen US-Wachstums könnte die US-Notenbank die Zinsen schneller anheben als gedacht. Analysten rechnen bislang meist damit, dass die Fed den Schlüsselsatz 2018 wie von ihr signalisiert drei Mal anhebt. Eine aggressivere Straffung der Geldpolitik würde die Renditen der Staatsanleihen nach oben treiben, sagt Portfolio-Manager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview. Dadurch würden Bonds zu einer ernstzunehmenden Anlage-Alternative zu Aktien.

Anstieg der Inflation Als möglichen Auslöser für eine raschere Straffung der Geldpolitik sehen Experten einen kräftigen Anstieg der Inflation. "Dies könnte für die Aktien- und Anleihemärkte zu einem Wendepunkt werden", betonen die Analysten der Bank of America Merrill Lynch. In Europa könnte die anziehende Teuerung die Diskussion um einen raschen Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus ihrem Anleihe-Ankaufprogramm befeuern.

Wahlen Die für März erwartete Parlamentswahl in Italien ist für Raphael Chemla, Leiter Finanz- und Hochzinsanleihen beim Vermögensverwalter Edmond de Rothschild, das größte politische Risiko in Europa. Ein Sieg der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung würde Anleger nervös machen. In den USA werden im Herbst Teile des Kongresses neu gewählt. „Sollten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus, im Senat oder in beiden Kammern verlieren, wäre das ein großer Belastungsfaktor für die Märkte”, warnt John Praveen, Chef-Anleger des Vermögensberaters Prudential. Denn damit werde es für US-Präsident Donald Trump schwerer, seine Wahlversprechen umzusetzen.

Politische Spannungen Wiederaufflammende Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie im Nahen Osten sind nach Ansicht von Keith Leiner, Chef-Analyst des Vermögensverwalters SunTrust, ebenfalls große politische Risikofaktoren für die Aktienmärkte. „Außerdem schwingt das Pendel weltweit in Richtung Populismus und Nationalismus.”

Überzogene Bewertungen Viele Firmen erhoffen sich zwar durch die jüngst beschlossenen US-Steuersenkungen zusätzliche Gewinne im kommenden Jahr. Einige Experten bezweifeln jedoch, dass der Anstieg ausreicht, um die bereits hohen Aktienbewertungen zu rechtfertigen. Im US-Index S&P 500 liegt das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (KVG) bei 18,5. Das bedeutet, dass der Aktienkurs den Gewinn je Aktie um das 18,5-fache übertrifft. Das ist der höchste Wert seit 2002. Im Dax liegt das KGV mit 16,2 ebenfalls über dem langjährigen Mittel von rund 15. Das Risikobarometer der Citigroup signalisiere eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Aktienkurse 2018, sagt Tobias Levkovich, Chef-Anlagestratege für die USA bei der Großbank.

Turbulenzen bei Bitcoin & Co. Die große Unbekannte für die Aktienmärkte ist die Entwicklung des Bitcoin. Der Kurs der Cyber-Devise stieg 2017 um rund 1400 Prozent. Diese Aufwärtsdynamik könne aber schnell verpuffen, sagt Bob Doll, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Nuveen. Wenn die Preis der ältesten und wichtigsten virtuellen Währung prozentual zweistellig verliere, könnten sich Anleger fragen, ob es ihren Aktien nicht genauso ergehen werde.

Händler und Analysten sehen nun das Rekordhoch vom 7. November vergangenen Jahres bei 13.525,56 Punkten in unmittelbare Reichweite rücken. „Mit der positiven Stimmung an der Wall Street und der hohen Risikobereitschaft der Investoren sollte der Dax dieses auch zeitnah erreichen“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

„Die verpasste Jahresendrally ist aus den Augen und somit aus dem Sinn der Börsianer“, sagte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX. Genährt werde die Kauflaune der Investoren vom robusten weltweiten Wirtschaftsaufschwung, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Der Konjunkturoptimismus dränge die Tatsache, dass Aktien insbesondere in den USA bereits vergleichsweise teuer seien, in den Hintergrund. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte vergangene Woche erstmals die 25.000er-Marke überwunden und drei Tage in Folge einen Schlusskurs-Rekord erzielt.

Bei den Einzelwerten steht erneut die Deutsche Bank im Rampenlicht. Die Ankündigung eines Verlustes für 2017 hatte den Aktienkurs am Freitagnachmittag um über fünf Prozent einbrechen lassen. Zum Handelsschluss lagen Deutsche-Bank-Titel am Montag rund ein Prozent im Minus, Commerzbank-Titel gaben 0,1 Prozent nach.

Der an der Deutschen Bank und der Commerzbank beteiligte Finanzinvestor Cerberus hat sich im Handelsblatt gegen eine Fusion der beiden Geldhäuser ausgesprochen. Die deutsche Volkswirtschaft biete genug Platz für zwei große Privatbanken, hatte Cerberus-Chef Stephen Feinberg Mitte Dezember in Gesprächen im Kanzleramt, im Finanzministerium, bei den Aufsichtsbehörden sowie den Banken gesagt. Deutsche Bank und Commerzbank sollten sich bei ihrer Neuausrichtung jedoch mehr anstrengen, forderte Feinberg. Beide Geldhäuser müssten deutlich schlanker und effektiver werden, sie seien noch zu komplex aufgestellt. Ihre Ziele seien zu wenig ambitioniert, sagte der Cerberus-Chef, wie das Handelsblatt berichtete.

Von Cerberus war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die Finanzaufsicht Bafin lehnte eine Stellungnahme ab. Die Commerzbank äußere sich grundsätzlich nicht zu einzelnen Aktionären, sagte ein Banksprecherin.

Cerberus war im Sommer mit fünf Prozent bei der Commerzbank eingestiegen, seit November hält der Finanzinvestor auch drei Prozent an der Deutschen Bank. Zu seinen Plänen hielt sich Cerberus bislang bedeckt. Der Investor betonte in der Vergangenheit lediglich, man glaube an die Stärke des deutschen Bankensektors und der deutschen Wirtschaft insgesamt und habe sich deshalb zu der Beteiligung entschlossen.