Dax aktuell Europas Börsen leicht erholt - Doch Ängste bleiben

Europas Börsen haben zu Wochenbeginn den Ängsten vor einem globalen Handelskrieg und einer politischen Hängepartie in Italien getrotzt.

Am Freitag war der Dax erstmals seit August unter die 12.000-Punkte-Marke gefallen. (Foto: dpa) Börse Frankfurt

FrankfurtAn Europas Börsen haben zum Wochenbeginn Schnäppchenjäger für eine leichte Kurserholung gesorgt. Der Erleichterung über das „Ja“ der SPD-Mitglieder zu einer großen Koalition standen aber die Angst vor einem Handelskrieg mit den USA und das unklare Wahlergebnis in Italien gegenüber. Der Dax stieg bis zum Nachmittag um 0,9 Prozent auf 12.017 Punkte. Der EuroStoxx50 lag bei 3341 Zählern 0,5 Prozent höher.

Auch der MDax, in dem mittelgroße deutsche Unternehmen versammelt sind, konnte nach anfänglicher Schwäche zulegen - er kletterte um 0,77 Prozent auf 25 418,80 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg vor allem dank hoher Kursgewinne bei Siltronic um 1,36 Prozent auf 2516,23 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ein Plus von 0,23 Prozent auf 3332,24 Punkte.

„Die Nervosität in Sachen Politik hat nach den Wahlen in Italien und Trumps neuerlichen protektionistischen Ideen in Richtung Autoindustrie nicht nachgelassen“, konstatierte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. „Da kann auch die Zweidrittelmehrheit der SPD-Mitglieder für eine große Koalition nichts kompensieren.“

In Italien steht nach der Wahl nun eine Hängepartie an. Die EU-kritische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega reklamieren beide die Regierungsführung für sich. Dies belastete die Mailänder Börse, wo der Leitindex um bis zu zwei Prozent fiel. Die deutsche Wirtschaft befürchtet, dass der Wahlausgang Gegenwind für Europa bringt. Vor allem die Banken des schuldengeplagten Landes standen unter Druck.

Anleger fragen sich vor allem, wie es nach der Wahl in Italien nun weitergeht. Rechtsgerichtete und Euro-kritische Partien legten dort deutlich zu. Italien könne auf eine Reformumkehr und einen Anstieg der öffentlichen Ausgaben zusteuern, warnte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. „Für die Finanzmärkte und Europa wäre eine Koalition zwischen 5-Sterne-Bewegung und Lega das Schlimmste aller möglichen Szenarien“, betonte Ökonom Carsten Brzeski von ING.

Bei den Einzelwerten standen besonders Autoaktien im Fokus. US-Präsident Donald Trump drohte nach der Ankündigung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte nun auch damit, die Einfuhren von europäischen Autobauern mit hohen Abgaben zu belegen. „Mit der jüngsten Drohung steigt die Furcht vor einem ernsthaften Handelskrieg, was die Stimmung an den Aktienmärkten weiter belasten dürfte“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. BMW, VW und Daimler sackten um bis zu 2,6 Prozent ab und zählten damit zu den wenigen Verlierern im Dax.

Kaum vom Fleck kamen Siemens. Der Traditionskonzern backt beim Börsengang seiner Medizintechnik-Tochter Healthineers kleinere Brötchen und will sich nur von 15 Prozent seiner Anteile trennen.

Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank konnten sich von ihren hohen Verlusten vor dem Wochenende erholen. Ihre morgendliche Spitzenposition im Dax gaben sie aber zuletzt an Aktien des Sportartikelherstellers Adidas, der ein Kursplus von mehr als eineinhalb Prozent vorweisen konnte.

Im deutschen Technologieindex TecDax deckten sich Investoren mit Siltronic-Titeln ein, der Kurs stieg um knapp elf Prozent. Der Hersteller von Siliziumscheiben für die Chipindustrie stellte steigende Gewinne in Aussicht.

Größter Verlierer im EuroStoxx50 waren Axa, die zeitweise um zehn Prozent einbrachen. Der Versicherungskonzern will sich mit einem milliardenschweren Zukauf in Amerika ganz neu ausrichten. Analysten befürchten aber, dass Axa für die Übernahme des auf Bermuda ansässigen Sach- und Rückversicherers XL Group zu tief in die Tasche greift. Die in New York gelisteten XL-Aktien hoben um rund 30 Prozent ab. Als möglicher Käufer war auch die Allianz im Gespräch gewesen. Ihre Aktien standen mit einem Plus von rund zwei Prozent am Nachmittag im Dax und im EuroStoxx ganz oben.

Zu den Schlusslichtern im EuroStoxx zählten Intesa Sanpaolo mit einem Abschlag von rund zwei Prozent. Nach der Wahl in Italien zählten in Mailand auch die Aktien anderer Banken zu den Verlierern. Die Branche büßte dort im Schnitt rund zwei Prozent ein. Auch Anleihen des Landes standen unter Druck.

Der Euro rutschte unter 1,23 Dollar ab. Die Euphorie über die europäische Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron habe dem Euro im vergangenen Jahr noch geholfen, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. „Mehr und mehr dürfte diese Euphorie bröckeln.“

Bei den Unternehmen stehen zu Wochenbeginn die Geschäftsberichte von Siltronic, Telefonica Deutschland und Bet-at-home an. Auf der Konjunkturagenda sind die endgültigen Einkaufsmanagerindizes Dienstleistungen Februar für den Euro-Raum zu finden, aus den USA steht der ISM-Index für das nicht verarbeitende Gewerbe an.

Für die Wall Street signalisierten die US-Futures zur Eröffnung Verluste von 0,1 bis 0,3 Prozent. In der vergangenen Woche hatte der Dax 4,6 Prozent verloren und war erstmals seit August vorigen Jahres unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 0,7 Prozent auf 21.042 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3.249 Punkte.